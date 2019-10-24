 У ГПУ пояснили звільнення Горбатюка реорганізацією його управління

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомили в пресслужбі відомства.

У Генпрокуратурі зазначили, що Горбатюк звільнений на підставі п.9 ч.1 ст.51 закону України "Про прокуратуру" (прокурор звільняється з посади в разі: 9) ліквідації або реорганізації органу прокуратури, в якому прокурор займає посаду, або в разі скорочення кількості прокурорів органу - Ред.).

Нагадаємо, 23 жовтня стало відомо, що ГПУ звільнила начальника Управління спеціальних розслідувань Сергія Горбатюка. Він вів справи про злочини на Майдані.

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Горбатюк заявив, що рішення генерального прокурора Руслана Рябошапки про його звільнення незаконне. "Ми працюємо виключно на підставі перехідних положень КПК. Але генеральний прокурор додумався прирівняти слідчого до прокурора в цій ситуації і видати наказ, який є абсолютно незаконним. Звичайно, буду оскаржувати, реагувати. В тому числі заяву про злочин писати, тому що це свавілля", - вважає Горбатюк.