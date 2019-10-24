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 Політика України, Суспільство
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Все про:ГПУ (3293) реорганізація (17) звільнення (698) Горбатюк (311)

 У ГПУ пояснили звільнення Горбатюка реорганізацією його управління

У Генеральній прокуратурі України заявили, що звільнили начальника управління спеціальних розслідувань Сергія Горбатюка через реорганізацію очолюваного ним управління.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомили в пресслужбі відомства.

У Генпрокуратурі зазначили, що Горбатюк звільнений на підставі п.9 ч.1 ст.51 закону України "Про прокуратуру" (прокурор звільняється з посади в разі: 9) ліквідації або реорганізації органу прокуратури, в якому прокурор займає посаду, або в разі скорочення кількості прокурорів органу - Ред.).

Нагадаємо, 23 жовтня стало відомо, що ГПУ звільнила начальника Управління спеціальних розслідувань Сергія Горбатюка. Він вів справи про злочини на Майдані.

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Горбатюк заявив, що рішення генерального прокурора Руслана Рябошапки про його звільнення незаконне. "Ми працюємо виключно на підставі перехідних положень КПК. Але генеральний прокурор додумався прирівняти слідчого до прокурора в цій ситуації і видати наказ, який є абсолютно незаконним. Звичайно, буду оскаржувати, реагувати. В тому числі заяву про злочин писати, тому що це свавілля", - вважає Горбатюк.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155659
 
 
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Зараз почнеться. Шабунін, Лещенко, обидва Найєма вже збирають акції протесту, купа активістів малює плакати "руки геть від Горбатюка". Ну не зараз, а завтра або після дощику в четвер.
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Сегодня понятно, что все это стадо "борцов за все хорошее, против Порощенко" финансировали из засРашки, через западные фонды. Вопрос закрыт, артисты без работы.
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Злочинна влада мешала ему работать. Бенины слуги вообще заморачиваться не стали - уволили его нафиг и все ок... ой зебилы
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Всех кто пилили сук на котором сидел, рьяно кидаясь на злочинную владу Петра, ожидает тоже самое.
Выживут только гутаперчевые гаденыши типа серлещи-шабунины и т.п.
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Короче - правды о расстрелах на Майдане Мы не узнаем никогда !!!
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Злочинная влада убрала Яникевича с Украины, а зеленина уже чуть ли не возвращать собирается. Зачем для этого знать правду, что творил Янык и его прихлебатели во время Майдана?
Все поставят с ног на голову, а 73-процентные скажут, шо так и надо.
Вони зроблять це.
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Хочешь кого-то уволить из министерства законно?
Измени название этого министерства - это предполагает увольнение ВСЕХ и приём на работу в новую структуру.
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Звільнений з Генпрокуратури керівник управління спеціальних розслідувань Сергій Горбатюк заявив, що управління спецрозлідувать є, але ледь животіє та догорає. Про це він повідомив під час брифінгу на ганку ГПУ. Пряму трансляцію вів "Прямий".
"Є підрозділ слідчих, є підрозділ - прокурорів. Я очолював підрозділ слідчих - управління спеціальних розслідувань. Він існує, але вже мало що від нього залишилось Там по 6-7 слідчих у відділах позалишалось. Керівництво звільнене, лишився один заступник. Ледь животіє та догорає це управління спецрозслідувань", - розповів Горбатюк.І наголосив, що робота Генеральної прокуратури у справах злочинів на Майдані та щодо колишніх високопосадовців наразі фактично заблокована. Пряма мова:

"Я можу сказати, що сьогодні заблокована робота і по майданівських справах, і по колишніх високопосадовцях. Не робиться практичних кроків для вирішення ситуації подальшого розслідування. Дійсно, є дата 20 листопада цього року, де повноваження слідчих прокуратури закінчуються. Відповідно мають справи передаватись до ДБР. Але на сьогоднішній день не зроблено ні спільних робочих груп з ДБР, не створено там підрозділ, Генпрокурор чи його заступники жодним чином не брали цей процес в свої руки. Крім того, ще й законодавчих причин для переведення нема, бо там тільки передбачено за конкурсом. Є законопроєкт у Раді, але його ще не проголосовано. І це знову ж призведе до фактичного продовження гальмування цих розслідувань", - зазначив він.
Горбатюк наголосив, що помітив супротив проти дозволу тим самим слідчим розслідувати корупційні справи.
"Стосовно цих розслідувань з перших днів Генпрокурор та його заступник вказували на те, що ці справи не повинні розслідуватись в рамках злочинної організації, ці справи мають передаватися до різних органів - НАБУ, поліції, ДБР - що знов уж таки призводить до їх знищення", - закінчив Горбатюкhttps://prm.ua/robota-gpu-u-spravah-shhodo-maydanu-zablokovana-gorbatyuk/
https://prm.ua/upravlinnya-spetsrozsliduvan-ye-ale-led-zhivotiye-ta-dogoraye-gorbatyuk/
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