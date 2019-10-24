 У ГПУ пояснили звільнення Горбатюка реорганізацією його управління

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомили в пресслужбі відомства.
У Генпрокуратурі зазначили, що Горбатюк звільнений на підставі п.9 ч.1 ст.51 закону України "Про прокуратуру" (прокурор звільняється з посади в разі: 9) ліквідації або реорганізації органу прокуратури, в якому прокурор займає посаду, або в разі скорочення кількості прокурорів органу - Ред.).
Нагадаємо, 23 жовтня стало відомо, що ГПУ звільнила начальника Управління спеціальних розслідувань Сергія Горбатюка. Він вів справи про злочини на Майдані.
Горбатюк заявив, що рішення генерального прокурора Руслана Рябошапки про його звільнення незаконне. "Ми працюємо виключно на підставі перехідних положень КПК. Але генеральний прокурор додумався прирівняти слідчого до прокурора в цій ситуації і видати наказ, який є абсолютно незаконним. Звичайно, буду оскаржувати, реагувати. В тому числі заяву про злочин писати, тому що це свавілля", - вважає Горбатюк.
Выживут только гутаперчевые гаденыши типа серлещи-шабунины и т.п.
Все поставят с ног на голову, а 73-процентные скажут, шо так и надо.
Вони зроблять це.
Измени название этого министерства - это предполагает увольнение ВСЕХ и приём на работу в новую структуру.
"Є підрозділ слідчих, є підрозділ - прокурорів. Я очолював підрозділ слідчих - управління спеціальних розслідувань. Він існує, але вже мало що від нього залишилось Там по 6-7 слідчих у відділах позалишалось. Керівництво звільнене, лишився один заступник. Ледь животіє та догорає це управління спецрозслідувань", - розповів Горбатюк.І наголосив, що робота Генеральної прокуратури у справах злочинів на Майдані та щодо колишніх високопосадовців наразі фактично заблокована. Пряма мова:
"Я можу сказати, що сьогодні заблокована робота і по майданівських справах, і по колишніх високопосадовцях. Не робиться практичних кроків для вирішення ситуації подальшого розслідування. Дійсно, є дата 20 листопада цього року, де повноваження слідчих прокуратури закінчуються. Відповідно мають справи передаватись до ДБР. Але на сьогоднішній день не зроблено ні спільних робочих груп з ДБР, не створено там підрозділ, Генпрокурор чи його заступники жодним чином не брали цей процес в свої руки. Крім того, ще й законодавчих причин для переведення нема, бо там тільки передбачено за конкурсом. Є законопроєкт у Раді, але його ще не проголосовано. І це знову ж призведе до фактичного продовження гальмування цих розслідувань", - зазначив він.
Горбатюк наголосив, що помітив супротив проти дозволу тим самим слідчим розслідувати корупційні справи.
"Стосовно цих розслідувань з перших днів Генпрокурор та його заступник вказували на те, що ці справи не повинні розслідуватись в рамках злочинної організації, ці справи мають передаватися до різних органів - НАБУ, поліції, ДБР - що знов уж таки призводить до їх знищення", - закінчив Горбатюкhttps://prm.ua/robota-gpu-u-spravah-shhodo-maydanu-zablokovana-gorbatyuk/
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