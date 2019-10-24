 Загороднюк вирушив у штаб-квартиру НАТО, де зустрінеться зі Столтенбергом і міністрами оборони кількох країн

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Як планується, відповідно до програми візиту, протягом двох днів міністр оборони України Андрій Загороднюк проведе зустрічі з міністрами оборони Великої Британії, Канади, Литви, Польщі та США у форматі "QUINT".
Також передбачено проведення двосторонніх зустрічей з Генеральним секретарем НАТО (в форматі короткого спілкування), виконавчим директором Європейського оборонного агентства, а також з главами делегацій інших держав-контрибуторів тренувально-дорадчої місії НАТО "Рішуча підтримка" в Ісламській Республіці Афганістан.
А то перепутает БТР с БМП, автомат с винтовкой, а гранату с лимонкой (лимоном)...
П.С. Настоящий мужик должен знать, как досылать патрон в панронник!