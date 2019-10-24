EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України
  255  2
Все про:НАТО (2110) Столтенберг Єнс (399) Загороднюк (60)

 Загороднюк вирушив у штаб-квартиру НАТО, де зустрінеться зі Столтенбергом і міністрами оборони кількох країн

Розпочався робочий візит делегації Міноборони в штаб-квартиру НАТО для участі в засіданні Північноатлантичної ради НАТО на рівні міністрів оборони держав-контрибуторів тренувально-дорадчої місії НАТО "Рішуча підтримка" в Ісламській Республіці Афганістан.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Як планується, відповідно до програми візиту, протягом двох днів міністр оборони України Андрій Загороднюк проведе зустрічі з міністрами оборони Великої Британії, Канади, Литви, Польщі та США у форматі "QUINT".

Також передбачено проведення двосторонніх зустрічей з Генеральним секретарем НАТО (в форматі короткого спілкування), виконавчим директором Європейського оборонного агентства, а також з главами делегацій інших держав-контрибуторів тренувально-дорадчої місії НАТО "Рішуча підтримка" в Ісламській Республіці Афганістан.

Також дивіться: В Україні розробляють нову концепцію тероборони, - Загороднюк. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155658
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Для начала, как не служившего, Загороднюка надо отправить на военные сборы месяца на три!
А то перепутает БТР с БМП, автомат с винтовкой, а гранату с лимонкой (лимоном)...
П.С. Настоящий мужик должен знать, как досылать патрон в панронник!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору