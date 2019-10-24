 Норми, закладені в законопроєкті № 1210, призведуть до закриття багатьох підприємств гірничорудного комплексу, - Фастовець

Таку думку висловив глава відділу аналітики Adamant capital Костянтин Фастовець у статті 112.ua "Тютюнники, ГЗК і навіть Rozetka: Найбільші компанії України можуть закритися через податкові ініціативи "зеленої" влади".

"Останнім часом кон'юнктура на світовому ринку давала змогу українським ГЗК працювати маржинально, але якщо ренту буде підвищено так, як це пропонують у законопроєкті № 1210, у багатьох підприємств виникнуть серйозні проблеми", - сказав Фастовець. Він уточнив, що це не сприяє поліпшенню інвестиційного клімату в країні.

Експерти прогнозують, що через підвищення рентної плати закриється третина вітчизняного виробництва. Крім того, Україна втратить 70% експорту руди і, як наслідок, близько 30% всіх валютних надходжень. Залізнична галузь у цьому разі може втратити 40% обсягів вантажоперевезення. Збільшення вартості видобутку залізної руди в Україні призведе до зростання трудової міграції, підкреслюють експерти. Згідно з дослідженням одного з представників четвірки світових аудиторів – PWC, податкові ініціативи, закладені в законопроєктах № 1210 та № 1210-1, зроблять видобуток руди в Україні вдев’ятеро дорожчим, ніж у Росії.

При цьому законопроєкт № 1210 залишає незмінною ставку ренти для марганцевої руди, яку видобувають ГЗК олігарха Ігоря Коломойського, котрий має величезний вплив на команду Зеленського.

Законопроєкт № 1210 створив серйозні проблеми і для підприємств металургійної галузі. Про загрозу припинення роботи залізорудної шахти ім. Артема у разі підвищення ренти на видобуток залізної руди згідно із законопроєктом № 1210 заявив металургійний комбінат "Арселорміттал Кривий Ріг". Про це сказав заступник генерального директора комбінату Володимир Ткаченко, виступаючи на засіданні робочої групи комітету ВР з податкової та митної політики. На шахті працює понад тисяча осіб. На початку жовтня було припинено Дніпровський металургійний завод ім. Петровського ("Петрівка"). Про необхідність переглядати на 2020 рік бюджети і плани модернізації, ефективного управління персоналом заявив гендиректор Інгулецького ГЗК Олександр Герасимчук. У зв'язку з важкою економічною ситуацією на ГЗК "Суха Балка" керівництво змушене перевести апарат управління на триденний режим роботи з 1 грудня.

Закрилася тютюнова фабрика в Україні однієї з найбільших тютюнових компаній British American Tobaсco (ВАТ). Про намір переглянути роботу своїх потужностей у країні повідомили і у "Філіп Морріс Україна".