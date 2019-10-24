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 Політика України
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Все про:законопроект (821) металургія (142) метал (25)

 Норми, закладені в законопроєкті № 1210, призведуть до закриття багатьох підприємств гірничорудного комплексу, - Фастовець

У разі ухвалення скандального законопроєкту № 1210 про зміну податкового законодавства великі гірничорудні підприємства з низькою собівартістю, можливо, залишаться на плаву, але ті, у яких собівартість продукції висока, будуть змушені припинити роботу.

Таку думку висловив глава відділу аналітики Adamant capital Костянтин Фастовець у статті 112.ua "Тютюнники, ГЗК і навіть Rozetka: Найбільші компанії України можуть закритися через податкові ініціативи "зеленої" влади".

"Останнім часом кон'юнктура на світовому ринку давала змогу українським ГЗК працювати маржинально, але якщо ренту буде підвищено так, як це пропонують у законопроєкті № 1210, у багатьох підприємств виникнуть серйозні проблеми", - сказав Фастовець. Він уточнив, що це не сприяє поліпшенню інвестиційного клімату в країні.

Експерти прогнозують, що через підвищення рентної плати закриється третина вітчизняного виробництва. Крім того, Україна втратить 70% експорту руди і, як наслідок, близько 30% всіх валютних надходжень. Залізнична галузь у цьому разі може втратити 40% обсягів вантажоперевезення. Збільшення вартості видобутку залізної руди в Україні призведе до зростання трудової міграції, підкреслюють експерти. Згідно з дослідженням одного з представників четвірки світових аудиторів – PWC, податкові ініціативи, закладені в законопроєктах № 1210 та № 1210-1, зроблять видобуток руди в Україні вдев’ятеро дорожчим, ніж у Росії.

При цьому законопроєкт № 1210 залишає незмінною ставку ренти для марганцевої руди, яку видобувають ГЗК олігарха Ігоря Коломойського, котрий має величезний вплив на команду Зеленського.

Законопроєкт № 1210 створив серйозні проблеми і для підприємств металургійної галузі. Про загрозу припинення роботи залізорудної шахти ім. Артема у разі підвищення ренти на видобуток залізної руди згідно із законопроєктом № 1210 заявив металургійний комбінат "Арселорміттал Кривий Ріг". Про це сказав заступник генерального директора комбінату Володимир Ткаченко, виступаючи на засіданні робочої групи комітету ВР з податкової та митної політики. На шахті працює понад тисяча осіб. На початку жовтня було припинено Дніпровський металургійний завод ім. Петровського ("Петрівка"). Про необхідність переглядати на 2020 рік бюджети і плани модернізації, ефективного управління персоналом заявив гендиректор Інгулецького ГЗК Олександр Герасимчук. У зв'язку з важкою економічною ситуацією на ГЗК "Суха Балка" керівництво змушене перевести апарат управління на триденний режим роботи з 1 грудня.

Закрилася тютюнова фабрика в Україні однієї з найбільших тютюнових компаній British American Tobaсco (ВАТ). Про намір переглянути роботу своїх потужностей у країні повідомили і у "Філіп Морріс Україна".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155657
 
 
 Топ коментарі
 
Неужели этот законопроект так жестко защемляет яйца Ахметову, что столько истерики от его "экспертов"?
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Приймайте його скоріше, бо набридло читати всю цю джинсу
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А у мене немає шкідливих звичок)) Від цього законопроекту бомбить перш за все саме п'яту колонну, бо більше всього галасу від 112 та ньюсван. Так що ще невідомо, де той бояришнік
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Неужели этот законопроект так жестко защемляет яйца Ахметову, что столько истерики от его "экспертов"?
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да. зарабатывал 200 млрд. а теперь будет всего 20....
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Приймайте його скоріше, бо набридло читати всю цю джинсу
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А у мене немає шкідливих звичок)) Від цього законопроекту бомбить перш за все саме п'яту колонну, бо більше всього галасу від 112 та ньюсван. Так що ще невідомо, де той бояришнік
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КОПАТЬ, очень дорого. Бери грузи и продавай. Это вам не цветочки плести.
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Шо мешает национализировать и пополнять бюджет не только за счёт скудных налогов с прихватизаторов.
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Это,шо по твоему благодаря таким тварям,как ахметов они держатся?
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Цензор опублікував більше статей про "1210", ніж про вбитих в Іловайську.
Гидота.
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Принимайте побыстрее.Ничто так не прочищает мозг,как голодный желудок.
Это,правда,относится к тем,у кого мозги есть
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Пральна. А чого вони прийшли до влади? Знищити українського виробника. Зробити Україну залежною від кацапів. Тютюновий ринок вже звільнили. В українському бюджеті мінусіще, зате в мордорському бюджеті прибуде. І тут теж самісіньке. Обвалюють економіку
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А можна детальніше про звільнений тютюновий ринок. Щось поки що ті самі на тому ж самому місці.
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Норми, закладені в законопроєкті № 1210, призведуть до закриття багатьох підприємств гірничорудного комплексу, - Фастовець - Цензор.НЕТ 1303Звільнення українського рикну від власного виробника, бюджету від грошей
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Затусуй себе свою методичку знаешь куда? Если что - я тоже фотошопом пользоваться умею.
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Тобі, з "затусовочного" місця видніше. Посунься. До тебе жителі Прилук вирішили приєднатися
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Поїсти і до туалету, за тебе, не сходить? Сам впораєшся?
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Съезд засчитан. А мне ходить их искать незачем. Ибо нет их. Ты же обратное утверждаешь.
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І не мрій. Та витрачати час на маніпулятора, щоб доводити очевидне, ... Нахрін треба Норми, закладені в законопроєкті № 1210, призведуть до закриття багатьох підприємств гірничорудного комплексу, - Фастовець - Цензор.НЕТ 7576
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Я те больше скажу - жители прилук даже не заметят особо ухода этого мориса. Вон у нас в Кремне кроме той что владеют японцы собрались еще одну фабрику табачную открывать. И кстати табачка в Кремне и ее благосостояние очень мало кого заботит. Ну разве что порядка 400 - 600 человек работников из которых порядка 100 администрация. И это все на 300 тыс. город. Ну прям ооооочень серьезные инвесторы. Абалдеешь. Норми, закладені в законопроєкті № 1210, призведуть до закриття багатьох підприємств гірничорудного комплексу, - Фастовець - Цензор.НЕТ 7285
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Ну и что ? Разве он что-то кому-то обещал ? (Кроме Бени, конечно).
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Вас ХРЕН поймешь Норми, закладені в законопроєкті № 1210, призведуть до закриття багатьох підприємств гірничорудного комплексу, - Фастовець - Цензор.НЕТ 4675 то вы кричите страна без олигархов а сами дупы рвете за них и их заводы не один не написал национализировать и развивать
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Ну и правильно.Станет воздух чистый в Кривом рогу и Запорожье! Зеленые поедут батрачить в Словакию или Польшу,куда опять переведут эти обьемы.
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Куда-нить проживём, не бзди, не твоя забота. А дышать гамном реально надоело, люди мрут как мухи
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Я думаю те кто там работают ,с удовольствием тебя не бздуна,переплавили во что нибудь ,более умное.
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Станет невыгодно торговать рудой и металлом?
А продукцию из металла делать не пробывали!
Молотки и те китайские.
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