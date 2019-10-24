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 Політика України, За кордоном
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Все про:Зеленський (3331) США (5699) Трамп (2167)

 Трамп почав тиснути на Зеленського ще до його вступу на посаду президента, - Associated Press

Президент США Дональд Трамп почав тиснути на лідера України Володимира Зеленського ще до того, як він вступив на посаду президента.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press.

Зазначається, що президент України Володимир Зеленський 7 травня провів зустріч зі своїм радником Андрієм Єрмаком, керівником Офісу президента Андрієм Богданом і главою НАК "Нафтогаз України" Андрієм Коболєвим, на якій обговорювалася вимога президента США Дональда Трампа провести розслідування, що стосується колишнього американського віцепрезидента Джо Байдена.

Як розповіли джерела видання, згадана зустріч спочатку була присвячена енергетичним питанням, проте більшу частину часу йшлося про те, як провести розслідування за наполяганням Трампа і його адвоката Рудольфа Джуліані, але при цьому не вплутатися у внутрішні справи США.

За словами співрозмовників, Зеленський побоювався, що Трамп і далі наполягатиме на розслідуванні справи щодо сина Джо Байдена Гантера.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Демократи можуть оприлюднити матеріали розслідування в межах імпічменту Трампа в середині листопада, - Washington Post

Крім Єрмака, Богдана і Коболєва на зустрічі був присутній американець Амос Хохштайн, що входить до наглядової ради НАК "Нафтогаз України". Хохштайн - колишній дипломат, який консультував Байдена з питань України за часів президентства Барака Обами.

Нагадаємо, Конгрес США затвердив виділення Україні 250 млн доларів за лінією Пентагону, але в липні 2019 року президент США Дональд Трамп попросив виконувача обов'язків глави апарату Білого дому Міка Малвейні призупинити виділення коштів. Гроші розморозили лише приблизно 11 вересня після численних запитів із Конгресу про причини такого рішення. Водночас Трамп і деякі американські дипломати намагалися домогтися від України розслідування проти Гантера Байдена, сина одного з головних політичних конкурентів американського президента.

24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

26 серпня Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155653
 
   
 Топ коментарі
 
Давай клоун защищай своего американского колеггу друга пуйла,начинай,-"да не,никто на меня не давил мы нармальна пагаварили на равных" тряпка а не президент
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А шо на него давить? Оно и так не может выдавить из себя что кацапия агрессор. Очень хочет с хуйлом встретиться, как и рыжий актив кремля.
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Бедняжке принимать приходится со всех сторон. Карма😀
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заставлял беднягу играть на пианино
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поправочка, на рояле!!! на пианине, фортепиане не кошерно!!
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Бедняжке принимать приходится со всех сторон. Карма😀
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Главное, чтобы твой начальник Педро унёс свой груз кармы
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Зеб, ты думаешь, что 1+1 прокуратура, суд и палач?
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Давай клоун защищай своего американского колеггу друга пуйла,начинай,-"да не,никто на меня не давил мы нармальна пагаварили на равных" тряпка а не президент
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Это не ты помогал Пете вывозить картины и мебель с козина?
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Про 340кг налички забыл и вообще он уже давно в Англии. 😁 Попросите хоть иногда методички обновлять
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Да теперь его очередь любить родину подальше от дома . Уже переселенец Карма
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Практична більшість зовнішнополітичних кроків, здійснених Трампом за чотири роки його правління, не лише відповідає "стратегічним задумам" біснуватого путіна, але в першу чергу - завдає найсерйознішої шкоди єдності дій цивілізованого світу, єдності держав НАТО, але й глобальному статусу, інтересам і іміджу в світі самих США....
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дадагой Зеленский!.. Добро пожаловать в персональный Ад!
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В принципе если зеленского хорошо попросить и дать небольшой гонорар(квартал 95)он и на пианино может без штаников сбацать, хоть в белом доме или на красной площади...😉
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А шо на него давить? Оно и так не может выдавить из себя что кацапия агрессор. Очень хочет с ****** встретиться, как и рыжий актив кремля.
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Да-а, я не завидую этому рыжему и дыбильному вахлаку...
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Поворот начался ещё до нового года, т.к. на Западе были известны рейтинги лидеров и они иллюзий не строили насчёт выбора украинцев...
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я то думаю...чого то кремлядські пропагандони говорять що Зе поставив гасдеп
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Украинцы - странный народ (на 73%, как минимум): избрали себе президентом "нулевого" политика и ждут от него положительного результата. А результат может быть только негативным, и вопрос в том, насколько глубокими будут разрушения нашего государства за время президентства Вовы, и что после него останется...
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А вот это уже теплее. Выходит, что кандидатура Зеленского была утвеждена в США. И выборы сфальсифицированны..
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Супердипломат Порошенко втянул страну в американские выборы, а расхлебывать приходится Зеленскому
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Плохая попытка, кацапозебанутый ) старайся дальше -моника осталась на весь Мир моникой
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Судя по распечаткам разговора, никакого изнасилования там не было -моника была счастлива и готова к групповому сексу
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К тому же, он подыгрывал в разговоре имиджу Украины, созданному ****** и Орбаном для Трампа...
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