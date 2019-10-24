 Трамп почав тиснути на Зеленського ще до його вступу на посаду президента, - Associated Press

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press.

Зазначається, що президент України Володимир Зеленський 7 травня провів зустріч зі своїм радником Андрієм Єрмаком, керівником Офісу президента Андрієм Богданом і главою НАК "Нафтогаз України" Андрієм Коболєвим, на якій обговорювалася вимога президента США Дональда Трампа провести розслідування, що стосується колишнього американського віцепрезидента Джо Байдена.

Як розповіли джерела видання, згадана зустріч спочатку була присвячена енергетичним питанням, проте більшу частину часу йшлося про те, як провести розслідування за наполяганням Трампа і його адвоката Рудольфа Джуліані, але при цьому не вплутатися у внутрішні справи США.

За словами співрозмовників, Зеленський побоювався, що Трамп і далі наполягатиме на розслідуванні справи щодо сина Джо Байдена Гантера.

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Крім Єрмака, Богдана і Коболєва на зустрічі був присутній американець Амос Хохштайн, що входить до наглядової ради НАК "Нафтогаз України". Хохштайн - колишній дипломат, який консультував Байдена з питань України за часів президентства Барака Обами.

Нагадаємо, Конгрес США затвердив виділення Україні 250 млн доларів за лінією Пентагону, але в липні 2019 року президент США Дональд Трамп попросив виконувача обов'язків глави апарату Білого дому Міка Малвейні призупинити виділення коштів. Гроші розморозили лише приблизно 11 вересня після численних запитів із Конгресу про причини такого рішення. Водночас Трамп і деякі американські дипломати намагалися домогтися від України розслідування проти Гантера Байдена, сина одного з головних політичних конкурентів американського президента.

24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

26 серпня Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.