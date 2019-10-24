 За 5 років Україна піднялася на 48 позицій у рейтингу Doing Business, - Порошенко

Про це на своїй сторінці у Facebook написав п'ятий президент України Петро Порошенко, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Збір даних для рейтингу Doing Business завершується кінцем квітня. Символічно. Вдячний нашій команді за достойний результат. За 5 років у цьому рейтингу ми піднялися на 48 позицій. Щиро бажаю нашим наступникам зробити краще", - зазначив Порошенко.
Згідно з даними звіту Світового банку, цього року Україна поліпшила свої показники за 6 із 10 індикаторів, які враховуються фахівцями Світового банку під час складання рейтингу.
Рейтинг Doing Business - це щорічний рейтинг інвестиційної привабливості 190 країн світу, який складається Світовим банком. Звіт Doing Business складається за підсумками комплексного дослідження стану реформ у кожній країні за 10 ключовими індикаторами, які використовуються для аналізу економічних результатів і виявлення успішних реформ і оцінки їхньої ефективності. Індекс легкості ведення бізнесу Doing Business є важливим маркером для інвесторів під час ухвалення рішення про інвестиції в ту чи іншу країну світу.
а ты думал будет по другому???
За даними Нумбео купівальна спроможність середньої зарплати у 2019р в містах мільйонниках України і Росії практично однакова, тоді як у 2013 році у раші вона була у 1,5 рази вищою.
Але ж тобі Рабинович з Мураєвим про це не розповіли, отже цього не існує.
Все как рассказывал главный зебилоид на выборах!
За 5 лет Украина поднялась на 48 позиций в рейтинге Doing Business, - Порошенко
48 : 7 в пользу Пороха!
В предыдущей версии списка (Doing Business 2019) РФ находилась на 31- позиции. Теперь она продвинулась вверх на три ступени, оказавшись в окружении Японии и Австрии.
48 позицій за 5 років може і "нєдостаточно отлічно", але побачимо що зроблять зелені мартишки.
Завидуете Кыргызстану???
Чем дешевле рабочая сила и меньше налоги, тем привлекательней страна для инвестиций.
До недавних пор европейские бизнесмэны вкладывали в Болгарию. Теперь жалуются, что прибыли уменьшаются. В странах Вост. Европы полно западноевропейских предприятий, гораздо меньше инвестируют из Зап. Европы в Зап.
стільки барига вкрав--хіба, що кучма більше
С 2014 по 2019 с 87 места Украина поднялась до 71... Итого: 87 - 71 = 48. Свиноботы фас.
Я короче таких же ребят знаю в соседней стране. Тоже все хавают. И за царя готовы всех порвать.
Зато в Рейтинге стран мира по Индексу процветания (The Legatum Prosperity Index) от Британского The Legatum Institute за 5 лет Украина провалилась на 47 позиций (2013 г. - поз. 64, 2018 г. - поз. 111).
Сэм Кислин, бизнесмен из США, обвинил бывшего президента страны Петра Порошенко в выводе на зарубежные счета $8 млрд. Он утверждает, что в этом вопросе у него есть содействие со стороны ФБР.
Миллиардеру запретили въезд на Украину после того, как он рассказал о схеме закупки угля, которую, по его словам, в 2016 году лично разработал и внедрил в украинскую систему порошенко. Она заключалась в том, чтобы закупать уголь не дороже $50 за тонну, а зарабатывать на нем по $100 за тонну.
Вот это и есть инвестиционная привлекательность Украины при порошенко
Себе 500 млн$,ллуценко 100$,турчинову 20млн$
Україна підскочила аж на 64-ту позицію!
У той час, як Роіся ледь долізла до 28-ї, а Казахстан застраг на 25-й.
Мовчало б вже.