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Все про:Порошенко (9803) рейтинг (280) Doing Business (2)

 За 5 років Україна піднялася на 48 позицій у рейтингу Doing Business, - Порошенко

Україна посіла 64-те місце в рейтингу інвестиційної привабливості Doing Business-2020 року, поліпшивши позицію минулого року на 7 пунктів.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав п'ятий президент України Петро Порошенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Збір даних для рейтингу Doing Business завершується кінцем квітня. Символічно. Вдячний нашій команді за достойний результат. За 5 років у цьому рейтингу ми піднялися на 48 позицій. Щиро бажаю нашим наступникам зробити краще", - зазначив Порошенко.

Згідно з даними звіту Світового банку, цього року Україна поліпшила свої показники за 6 із 10 індикаторів, які враховуються фахівцями Світового банку під час складання рейтингу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна піднялася на 7 позицій у рейтингу Doing business, - Гончарук

Рейтинг Doing Business - це щорічний рейтинг інвестиційної привабливості 190 країн світу, який складається Світовим банком. Звіт Doing Business складається за підсумками комплексного дослідження стану реформ у кожній країні за 10 ключовими індикаторами, які використовуються для аналізу економічних результатів і виявлення успішних реформ і оцінки їхньої ефективності. Індекс легкості ведення бізнесу Doing Business є важливим маркером для інвесторів під час ухвалення рішення про інвестиції в ту чи іншу країну світу.

За 5 років Україна піднялася на 48 позицій у рейтингу Doing Business, - Порошенко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155652
 
   
 Топ коментарі
 
Купил "Барыга" чертов Doing Business и всех обманул. Наконец то пришли те кто не воруют и бюджет тут же просел на 20млрд. 😁
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хз но кацапі говорят шо он "все украл"! а зебилы этому верят!
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Вот не зря вас называют зебилы... Что значит убрать? +48 позиций это оценка работы Порошенко. Вы зебилы кроме как закрывать табачные фабрики и вводить кассовые аппараты таксистам, больше ни на что не способны.
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хз но кацапі говорят шо он "все украл"! а зебилы этому верят!
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Свиня брехлива, яка сама себе хвалить. Та не може ніяк заспокоїтись, больне створіння.
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Купил "Барыга" чертов Doing Business и всех обманул. Наконец то пришли те кто не воруют и бюджет тут же просел на 20млрд. 😁
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Зовсім не факт, що Пєця і Воха - суперники. Скоріше вони грають суперників. Чи хтось заперечить, що вони обоє - талановиті актори? Досі ж жоден з шобли мародера не сидить.
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ага они актеры а вы зебилоиды... никто ничего не отрицает)))
а ты думал будет по другому???
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Не переживай так зебилоид после введения РРО Украина поднимется в низ рейтинга на 96пунктов пробивши дно и уйдя в глубоководный регион зебильного дерьма! Но Порошенку от этого не холодно не жарко - это вы будете жрать меньше!
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Влад 06d894aa чего молчишь тебе зебобику написали, жду ответа...
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Киев, 08.07.19. 17:03. Жан-Клод Юнкер "...Подводя итоги пятилетнего сотрудничества между ЕС и Украиной, нельзя не вспомнить фигуру бывшего президента Порошенко, который внес большой вклад в развитие наших отношений. Его деятельность позволила провести в стране преобразования, которых не было 28 лет. Только благодаря его титанической работе, Украина сегодня имеет Договор об экономической ассоциации и безвизовый режим, а это фундамент на котором мы можем строить дальше наш общий дом..."
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Из страны сделали Африку кучмо и кравчук , а Порох уже пришол в эту Африку
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А кто же выбрал Кравчука и Кучму во власть??? марсиане?
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заради правди: зебілів тоді називали інакше. Це були комуняки, риги, обрізані, социки, заєдусти.
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і шо це дало для українців? За 5 лет Украина поднялась на 48 позиций в рейтинге Doing Business, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5290
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А ты чего ждал что у тебя бизнес свой появится? Не, оно так не работает, жопу от дивана оторвать надо. А что дал приход Зеленых? 😀
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В умовах війни, втрати 7% території, та 15% експортного потенціалу, закриття кацапами ринків всіх країн СНД для наших товарів на квітень 2019 середня зарплата у перерахунку на бакси досягла довоєнного рівня.
За даними Нумбео купівальна спроможність середньої зарплати у 2019р в містах мільйонниках України і Росії практично однакова, тоді як у 2013 році у раші вона була у 1,5 рази вищою.
Але ж тобі Рабинович з Мураєвим про це не розповіли, отже цього не існує.
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Для этого нужно было убрать Порошенко и его свинарчуков от власти.
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Вот не зря вас называют зебилы... Что значит убрать? +48 позиций это оценка работы Порошенко. Вы зебилы кроме как закрывать табачные фабрики и вводить кассовые аппараты таксистам, больше ни на что не способны.
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Точно! А на їх міце поставити Каломойшу і Душиліна!
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Цей опублікований щорічний рейтинг Doing Business-2020 охоплює регуляторні зміни за період з травня 2018 року по травень 2019 року. Тобто це зростання забезпечувала ще попередня влада.
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ЗЄбілу запорєбріковичу це не зрозуміти.
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Кому Ви пояснюєте? Це створіння писало, що поважає портнова і пуйла за те, що вони вороги пороха.
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Игорь Д да-да руський телевизор тоже самое говорит...
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Порох красава... зебилы опять обделались - хвастаясь чужими достижениями. Своих то нет... и не будет.
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Красава він тільки для тебе, мабуть дрочиш на петін портрет?
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У Пєті портретів немає.. тільки ікони
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В золотом окладе!
Все как рассказывал главный зебилоид на выборах!
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Это поэтому наверно все группы Зесептиконов в соцсетях иконами с Зе пестрят? 😁
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Нічого. Зеленський це вже почав виправляти.
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Це той завдяки твiй клоун став президентом,завдяки чесним виборам,зупинив i не дозволив солдатам вiдступати,який називав мордор ворогом i агрессором а не конфликтом
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Украина поднялась на 7 позиций в рейтинге Doing business, - Гончарук

За 5 лет Украина поднялась на 48 позиций в рейтинге Doing Business, - Порошенко



48 : 7 в пользу Пороха!
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К +7 зебилы тоже не имеют никакого отношения.
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рейтинг + 7 пунктів, який приписав собі Гончарук, охоплює регуляторні зміни за період з травня 2018 року по травень 2019 року. Тому 48 - 0
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Россия заняла 28-ю строчку в рейтинге Doing Business 2020 Всемирного банка, включающем 190 стран. Это следует из результатов исследования, оценивающего уровень благоприятности предпринимательской деятельности и опубликованного в четверг, 24 октября.
В предыдущей версии списка (Doing Business 2019) РФ находилась на 31- позиции. Теперь она продвинулась вверх на три ступени, оказавшись в окружении Японии и Австрии. За 5 років Україна піднялася на 48 позицій у рейтингу Doing Business, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6205 За 5 років Україна піднялася на 48 позицій у рейтингу Doing Business, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6205 За 5 років Україна піднялася на 48 позицій у рейтингу Doing Business, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6205
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Ой лол кацап нашел чем гордиться, пока все цапы сидят ну бутылках и не до рейтингов.
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Да конечно,штрафовать бизнес в обход суда и судей - это гнида твоя придумка,сколько при тебе ворюге Украина потеряла рабочих мест,какие нах рейтинги.
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Що ти ліпиш? Так, приходили перевіряючі, виписували штрафи. Проте якщо ти виправляв порушення, то штраф списувався
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А почему простой обычный депутатишка везде свой нос сует.
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Петр Алексеевич имеет сеть магазинов Рошен по всему миру, а за последние 5 лет их количество удвоилось, если не утроилось. Продукция Рошен качественная,не спорю.
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Цэ поддержка и лобирование своего бизнеса
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только молчит порося шо кацапы ненавистные в етом рейтинге 28 а грузины вообще в 10
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Сам ты кацап. Не было бы у нас санкций (мы работаем над этим) были бы, как Грузия.
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Ну, дорога у 10000 лі долається крок за кроком.
48 позицій за 5 років може і "нєдостаточно отлічно", але побачимо що зроблять зелені мартишки.
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А мы на 49 месте, сдали 12 позиций. Но думаю, легко наверстаем в следующем году.
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Там до 35 места более-менее легко, если крупных косяков нет. А вот после уже сложно.
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Кыргызстан вошел в топ-20 стран-реформаторов глобального рейтинга Doing Business 2020.

Завидуете Кыргызстану??? За 5 років Україна піднялася на 48 позицій у рейтингу Doing Business, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1033
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Никому не завидуем. Все эти рейтинги фигня, так, самолюбие потешить один денек.
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Це, мабуть, тому, що на американського інвестора Бойка була оголошена травля з боку всіх владних структур, його підприємство(Житомирські Ласощі) було атаковане бойовиками під охороною поліції, зупинене і пограбоване, а сам Бойко був жорстоко катований в поліції і позбавлений мільонів власних інвестицій. Все це відбувалось в час керування Порошенка. І Петро щось там каже про підвищення інвестиційного клімату в Україні за його президентства???
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Вчора на подвір'ї підпалили смітник. Сталось це у час керування Зеленського. Поліція не приїхала, пожежники також. Врешті-решт смітник було закатовано, а мешканці навколишніх будинків позбавлені власного сміттєвого баку...
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а ты зачем? за те ласощи 2 американских инвестора воюют
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А чому підприємство закрите і пограбоване бойовиками під охороною поліції? Щось у пана не сходиться. Щось більше схоже на знищення і пограбування конкурента Рошена.
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все работает. А Бойко сам рейдер и к тому же россиянин
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Рейтинг Doing Business - это ежегодный рейтинг инвестиционной привлекательности 190 стран мираИсточник: https://censor.net.ua/n3155652

Чем дешевле рабочая сила и меньше налоги, тем привлекательней страна для инвестиций.
До недавних пор европейские бизнесмэны вкладывали в Болгарию. Теперь жалуются, что прибыли уменьшаются. В странах Вост. Европы полно западноевропейских предприятий, гораздо меньше инвестируют из Зап. Европы в Зап.
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Т.е. это никакая не *заслуга* (пэпастого), а результат обнищания страны.
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т а у пеці все на підйомі.
стільки барига вкрав--хіба, що кучма більше
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Позиции растут,а результатов ,как не было так и нет
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Ща зеленые сопли за пол года просрут все побыстрому.
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https://tradingeconomics.com/ukraine/ease-of-doing-business

С 2014 по 2019 с 87 места Украина поднялась до 71... Итого: 87 - 71 = 48. Свиноботы фас.
Я короче таких же ребят знаю в соседней стране. Тоже все хавают. И за царя готовы всех порвать.
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Краще тихо "сидів би, як срака в гостях"©
Зато в Рейтинге стран мира по Индексу процветания (The Legatum Prosperity Index) от Британского The Legatum Institute за 5 лет Украина провалилась на 47 позиций (2013 г. - поз. 64, 2018 г. - поз. 111).
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Оно и видно, инвесторы табунами валили Жаль Илион Маск все же решил в Марс инвестировать, просто там нет Коконенко, Свынярчука, Грабовского и Петюни!
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На хрен нам этот doing business, если за пять лет Украина стала самой нищей и самой коррумпированной.
Сэм Кислин, бизнесмен из США, обвинил бывшего президента страны Петра Порошенко в выводе на зарубежные счета $8 млрд. Он утверждает, что в этом вопросе у него есть содействие со стороны ФБР.
Миллиардеру запретили въезд на Украину после того, как он рассказал о схеме закупки угля, которую, по его словам, в 2016 году лично разработал и внедрил в украинскую систему порошенко. Она заключалась в том, чтобы закупать уголь не дороже $50 за тонну, а зарабатывать на нем по $100 за тонну.
Вот это и есть инвестиционная привлекательность Украины при порошенко
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Деньги януковича петя разделил на троих
Себе 500 млн$,ллуценко 100$,турчинову 20млн$
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Ось тільки приток інвестицій скоротився. Цей рейтинг нікого не цікавить. Має значення конкретний проект, а не рейтинг, який складають "експерти", які ніколи не займалися бізнесом.
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Шалений миздобуток.
Україна підскочила аж на 64-ту позицію!
У той час, як Роіся ледь долізла до 28-ї, а Казахстан застраг на 25-й.
Мовчало б вже. За 5 років Україна піднялася на 48 позицій у рейтингу Doing Business, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9582
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Усі в один голос говорять, що в Україну ніхто не хоче інвестувати. А тут тобі аж на 48 позицій.
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