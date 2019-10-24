 "Укроборонпром" звільнив керівників "Спецтехноекспорт" Бельбаса та "Укрспецекспорт" Проскуркіна

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".
"З метою реформування функції спецекспорту та роботи відповідних підприємств Державний концерн "Укроборонпром" припинив дію контрактів з керівниками ДК "Укрспецекспорт" Сергієм Проскуркіним та ДП "Спецтехноекспорт" Владиславом Бельбасом. Трудові відносини припинені за згодою сторін 23 жовтня", - відзначили в концерні.
"Однією із перших та ключових змін в "Укроборонпромі" стане реформа підприємств-спецекспортерів та самої функції відповідно. Отже Концерн потребує лідерів таких змін, які готові впроваджувати необхідні реформи та робити спецекспорт ще ефективнішим" – зазначив Генеральний директор "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус.
Сьогодні Концерн оголосив відбори на керівників цих підприємств-спецекспортерів:
Поки триває добір, обов'язки Генерального директора ДК "Укрспецекспорт" покладено на Вадима Кожевникова, а керувати ДП "Спецтехноекспорт" буде Євген Ларін.
вам старшого мало ? ))
Генеральний директор "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус назвав екснардепа Сергія Пашинського тіньовим бенефіціаром компанії, що витіснила з держоборонзамовлення зброю "Укроборонпрому" під час закупівель державою мінометів.
Про це очільник "Укроборонпрому" заявив "Радіо НВ". Більше читайте тут: https://tsn.ua/********/abromavichus-nazvav-pashinskogo-tinovim-beneficiarom-kompaniyi-yaka-vitisnila-zbroyu-ukroboronpromu-z-derzhzamovlennya-1425489.html
, у держоборонзамовлення не потрапили міномети, які відповідають стандартам НАТО. Натомість потрапили міномети, які належать компанії "Українська бронетехніка"
но факт остается фактом, эти два уволенных чувака, заключили в 2019году для Украины военных контрактов на 535 млн баксов.. это крупный и существенный результат..
И если команда Абрамовичуса не сможет в следующем году хотя бы повторить этот результат, то сегодняшнее увольнение я буду расценивать как диверсию Абромовичуса против Украины..
... Що не Схема Порошенко,то відверте мародерство і кримінал (((
Дочка «Укроборонпрому» сплатила безробітному алкоголіку десятки мільйонів (доповнено)
Федір Орищук
17 Березня, 2017, 09:50
Поліція розслідує сумнівну оборудку за участю менеджменту держпідприємства «Спецтехноекспорт»
Українець, який «постійно зловживає спиртними напоями та ніколи не займався підприємництвом», заробив на контрактах зі структурами державного військового концерну десятки мільйонів
Поліція розслідує сумнівну оборудку за участю менеджменту держпідприємства «Спецтехноекспорт» (входить до складу «Укроборонпрому»), що коштувала державному бюджету десятки мільйонів гривень.
Скандальна історія міститься у матеріалах кримінального провадження, розпочатого за фактами продажу за кордон радіокомпонентів загальнопромислового призначення та авіаційного обладнання. Походження цього обладнання та взагалі факт його існування поки що не підтверджено документами. Впевненість у поліції є лише в тому, що махінації відбувалися за участю службових осіб дочірньої структури «Укроборонпрому» - ДГЗП «Спецтехноекспорт».
Як дізнався «Главком», Національна поліція у Харківській області розслідує справу за фактом розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах та підозрює у причетності менеджмент «Спецтехноекспорту».
https://glavcom.ua/publications/dochka-ukroboronpromu-splatila-bezrobitnomu-alkogoliku-desyatki-milyoniv--403818.html