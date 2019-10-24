 Чубаров закликав терміново обговорити ситуацію з рибальством в Азовському морі

Про це Чубаров написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"У переддень нового підписання з російською стороною сумнівних і протиправних документів керівництво Державного агентства рибного господарства України заздалегідь вдалося, зокрема в соціальних мережах, до формування бажаної для себе громадської думки… Ми ж зі свого боку пропонуємо терміново зібратися всім зацікавленим сторонам і делегованим представникам громадськості для обговорення правових і моральних аспектів ситуації з рибальством в Азовському морі, яке триває з моменту окупації Криму", - написав Чубаров.

Він зазначив, стороною, здатною "в дуже короткі терміни" організувати відповідну ефективну зустріч, міг би стати комітет Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва.

Глава Меджлісу зазначив, що Держагентство рибного господарства вийшло на пряму фінішну підписання з російською стороною "сумнівного протоколу" про розподіл квот на вилов риби в Азовському морі на 2020 рік, і нагадав, що рівно рік тому, 23 жовтня 2018 року, унаслідок прямого втручання низки народних депутатів, і його зокрема, члени російської делегації були змушені покинути Україну ні з чим.

"Пізніше, на початку 2019 року, Державне агентство рибного господарства України все-таки підписало з російською стороною протокол про розподіл квот на вилов риби в Азовському морі на 2019 рік. Ніщо тоді не зупинило українських чиновників і рибних ділків від принизливого дійства: ні мораль, ні право, ні справедливість. Підписання та обмін документами відбулися… по дипломатичних каналах", - написав Чубаров.

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