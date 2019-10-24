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 Політика України, Суспільство
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Все про:Азовське море (1200) договір (123) Росія (20227) риба (89) Чубаров (384)

 Чубаров закликав терміново обговорити ситуацію з рибальством в Азовському морі

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав усі зацікавлені сторони до обговорення ситуації з виловом риби в Азовському морі та перспективи підписання Державним агентством рибного господарства України договорів про розподіл квот на вилов з російською стороною.

Про це Чубаров написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"У переддень нового підписання з російською стороною сумнівних і протиправних документів керівництво Державного агентства рибного господарства України заздалегідь вдалося, зокрема в соціальних мережах, до формування бажаної для себе громадської думки… Ми ж зі свого боку пропонуємо терміново зібратися всім зацікавленим сторонам і делегованим представникам громадськості для обговорення правових і моральних аспектів ситуації з рибальством в Азовському морі, яке триває з моменту окупації Криму", - написав Чубаров.

Він зазначив, стороною, здатною "в дуже короткі терміни" організувати відповідну ефективну зустріч, міг би стати комітет Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва.

Глава Меджлісу зазначив, що Держагентство рибного господарства вийшло на пряму фінішну підписання з російською стороною "сумнівного протоколу" про розподіл квот на вилов риби в Азовському морі на 2020 рік, і нагадав, що рівно рік тому, 23 жовтня 2018 року, унаслідок прямого втручання низки народних депутатів, і його зокрема, члени російської делегації були змушені покинути Україну ні з чим.

"Пізніше, на початку 2019 року, Державне агентство рибного господарства України все-таки підписало з російською стороною протокол про розподіл квот на вилов риби в Азовському морі на 2019 рік. Ніщо тоді не зупинило українських чиновників і рибних ділків від принизливого дійства: ні мораль, ні право, ні справедливість. Підписання та обмін документами відбулися… по дипломатичних каналах", - написав Чубаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два російські ракетні кораблі увійшли в акваторію Азовського моря через Керченську протоку, - Міноборони РФ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155650
 
 
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в начале 2014 года нужно было обсуждать, когда татары бросили здание АРК...
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Чубаров озаботился рыболовством. А пусть ещё один "Норд" арестуют, для пущей солидности, надув щёки, втупую. Вот тогда и поболтать можно будет, о рыболовстве.Эту посудину так ведь продать и не удалось, да? Никто пачкаться не желает.
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Чубаров єто кто ? Нихера не сделад крооме громких заявлений !!!!! Турция нас подддержит --хрен сосать . плсле покупки 400 . Проститутка политическая Петя его пригрел а а зря Чубаров призвал срочно обсудить ситуацию с рыболовством в Азовском море - Цензор.НЕТ 2293
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Есть альтернатива - выловить там всё подчистую. Пускай расия мальков выпускает, а мы ловить будем!
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***** уже все ответил, только в обмен на признание расейского Крыма.
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какие нах.квоты,какие "документы"!?
они подходят сторожевиками на 7-4 миль к нашему берегу.
естесственно,это демонстрация силы и принадлежности Азова **********.
ну а наши ловят только за откат их погранцам...
квоты млядь.
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