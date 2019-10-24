 Сенцов про Зеленського: "У своїх намірах він щирий. А таких щирих президентів у нас ще не було"

"Мене часто запитують, що я думаю про президента Зеленського. Головне, що я про нього зрозумів станом на зараз, що у своїх намірах він щирий. А таких щирих президентів у нас ще не було", - сказав він в інтерв'ю НВ, передає Цензор.НЕТ.

За словами Сенцова, український президент робить несподівані речі.

"Його критикують. Питання в тому, наскільки він зможе вибудувати зараз всю систему країни, чи буде вона новою або залишиться ширмою для того, що є зараз. Це головне для мене питання, і відповіді на нього в мене поки немає", - резюмував він.

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Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.