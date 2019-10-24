 Сенцов про Зеленського: "У своїх намірах він щирий. А таких щирих президентів у нас ще не було"

"Мене часто запитують, що я думаю про президента Зеленського. Головне, що я про нього зрозумів станом на зараз, що у своїх намірах він щирий. А таких щирих президентів у нас ще не було", - сказав він в інтерв'ю НВ, передає Цензор.НЕТ.
За словами Сенцова, український президент робить несподівані речі.
"Його критикують. Питання в тому, наскільки він зможе вибудувати зараз всю систему країни, чи буде вона новою або залишиться ширмою для того, що є зараз. Це головне для мене питання, і відповіді на нього в мене поки немає", - резюмував він.
Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.
его не было в Украине, что бы так быстро все понять.
то что сейчас происходит - это предательство интересов страны и некомпетентность и только предвзятый человек, такой как ты, может этого не замечать.
а как относиться к тому, что Зе критиковал правительство (ну, ту Украину, которая берет и спереди и сзади) за кредиты МВФ, а сам теперь их выпрашивает?
как относиться к тому, что Зе, унижал Украину и украинцев со сцены, на потеху свинособакам?
как относиться к тому, что Зе, противник офшоров, ЛИЧНО ИМЕЕТ ОФШОРЫ и ЛЕГАЛЬНЫЙ БИЗНЕС В РАШКЕ?!
вам продолжить или достаточно......
штото мутно высказывается про расею а именно
адиннарот.
боится ареста крымских родственников.
а за его отпуск с турмы за прошлый год погибло 300 чел укрсалдат-запретили стрелять, бо путин не атдаст сенцова.
а должен был взять антамат и на фронт.
а то что они приходят домой с установкой, "мы одиннарот, нас поссорила прошлая власть", это печально, потому что люди им сочувствуют и сопереживают. мы же не рашисты.
а они этого так быстро не поймут.
Наш презЕдент как тот дурень...думкою багатіє...
Як Сєнцов може знати, чого він насправді прагне ?
Це лише його враження.
Судити потрібно по справах, бо вони часом дуже розходяться зі словами.
А слова та обіцянки, то звісно добре....
Маємо свого Міхалкова.
ню-ню