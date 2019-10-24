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 Політика України, Здоров'я
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 Спалах дифтерії на Закарпатті: всі наявні в області сироватки використані - в регіоні звернулися в МОЗ

Усі наявні в Закарпатській області протидифтерійні сироватки, а їх було вісім, використані пацієнтам, які потрапили в обласну інфекційну лікарню з діагнозом "дифтерія".

Про це УНІАН повідомив директор КНП "Обласна клінічна інфекційна лікарня" Михайло Поляк, передає Цензор.НЕТ.

З його слів, виявлені додатково 12 пацієнтів із ознаками дифтерії були госпіталізовані до Закарпатської обласної клінічної інфекційної лікарні ще вчора, як і планувалося.

"Чотирьом із 15 пацієнтів, у яких виявлено дифтерію, вже введено весь запас лікувальної сироватки – 8 ампул із наявних в області (мінімальна доза – по дві ампули кожному)", - уточнив Поляк.

Він також уточнив, що стан пацієнтів стабільний.

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"Закарпаття звернулося до МОЗ та інших областей із проханням зробити перерозподіл цих життєво необхідних для лікування дифтерії медикаментів. На жаль, в Україні цей препарат не закуповувся декілька років. Остання поставка в регіони відбулася завдяки гуманітарній допомозі з Індії", - додав Поляк.

Як повідомлялося, раніше у студента 5-го курсу медичного факультету Ужгородського національного університету діагностували дифтерію. 17 жовтня його госпіталізували. Було обстежено 121 студента та 2 осіб, які контактували з хворим. У 44 людей взяті матеріали для лабораторного дослідження.

22 жовтня надвечір до обласної інфекційної лікарні Закарпаття було госпіталізовано ще 2 пацієнтів з діагнозом "дифтерія мигдаликів, легкий перебіг".

23 жовтня додатково у 12 осіб лабораторно визначили паличку дифтерії.

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Дифтерія - це гостре інфекційне захворювання з повітряно-крапельним механізмом передачі, яке характеризується місцевим фібринозним запаленням (переважно слизових оболонок ротоглотки) та явищами загальної інтоксикації з переважним ураженням серцево-судинної та нервової систем. Дифтерія передається повітряно-крапельним шляхом, факторами передачі також можуть бути предмети побуту (посуд, іграшки). Коли дифтерійна бактерія потрапляє у дихальну систему, вона виробляє токсин, який блокує синтез білка в клітинах, в результаті чого виникають тяжкі функціональні та структурні зміни, інколи несумісні з життям. Захворювання проявляється у вигляді ангіни, коли у горлі утворюються плівки, що можуть ускладнювати дихання та ковтання.


Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155647
 
 
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Микробы выдумали для того, чтобы люди мыло покупали
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я фигею, 21 век, хотя не мудрено, тамлюля-кебабы принесли эту хворь, всмысле индусы
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В январе 2018-го, некий доктор Комаровский предупредил: следующая волна, через годик- другой будет дифтерия. За дифтерией- тиф. Как в воду глядел! Начало положено. Всех поздравляю. Сто лет назад, в 1919-м, подобное проходили, однако- ничему не научились. Ибо, как понять, что на всю область имеется только 8(восемь) единиц сыворотки???
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антидифтерийные сыворотки и не понадобились бы, если бы не идиоты-антипрививочники. ну в данном случае пока речь о иностранцах, но наши сектанты-антипрививочники пусть тоже напрягутся
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имеется ввиду, что наши антипрививочники пока не замешаны, хотя они все равно идиоты по умолчанию ))) но пока что их пронесло
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Самое интересное:В Украине было достаточно много вакцин от дифтерии и столбняка-мы получили их в ПОДАРОК от Индии(Индия в 3 раза беднее но Украина не способно создать свою вакцину((()-и вакцинация именно от дифтерии и столбняка была абсолютно бесплатной.
Видим что заболел студент мединститута-интересно чему в нашем мединституте учат студентов если они даже не знают что прививатся нужно каждые 10 лет?
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так речь не о вакцине АКДС, речь о сыворотке, которую вводят уже заболевшим дифтерией.
вакцины АКДС для прививок - сколько угодно, у любого семейного врача бесплатно делают
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Только вот я пару раз приходил к семейному врачу 2 года назад(в разгар эпидемии кори! и он НИ РАЗУ не сказал что желательно привится. А все потому что нет такого количества вакцин чтобы привить все население-поэтому врачи помалкивают и заставляют прививать только детей. Если-бы как в нормальных странах в Украине были-бы привиты 90-95% населения то никаких впышек перечисленных инфекций и быть не могло. В Украине нет денег всего 15 долларов на каждого жителя раз в 10 лет перевакцинировать. Мы слишком нищие для этого(а в министерстве слишком много воруют)
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я могу говорить только из опыта своего и своей семьи - все прививки мы всегда получали бесплатно и без проблем. в последнее время даже врач навязывал прививки (но у меня есть справки, что уже был привит)
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В РФ прививка от Дифтерии,Кори,Краснухи,Столбняка БЕСПЛАТНАЯ(та что отечественного производства) и доступна всем желающим а детям-обязательна. В Украине я 2 года назад еле-еле уговорил врача чтобы он дал направление на вакцинацию и еще с большим трудом нашел аптеку в Киеве!!! где есть этот препарат Бельгийского производства(отечественный давно не выпускают)(( Но самое интересное:в Москве этот-же Бельгийский препарат стоит ровно в 2 раза дешевле чем в Киеве(в Киеве около 300 гривень 2 года назад).
В Украине с вакцинацией с ее уровнем ситуация намного хуже чем в половине стран Африки!!! Спасибо Укрминздраву за распилы и воровство.А так-же за лекарства которые почему-то в 2 раза дороже чем во многих странах мира
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какой-то бред. 2 года назад я пошел к семейному врачу и совершенно бесплатно за 5 минут получил прививку столбняк-дифтерия. Недавно ходил делал от кори, так тоже хотели вколоть от дифтерии. не знаю откуда вы берете чушь про платность и отсутствие вакцин.
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От Дифтерии и столбняка вакцина была бесплатной поскольку Украина ее не закупала а получила в дар от более высокоразвитой и богатой Индии(скоро и Зимбабве опередит Украину в медтехнологиях).
2 года назад в Украине была эпидемия Кори и бельгийская вакцина Приорикс в Киеве стоила почему-то в 2 раза дороже чем в Москве. И при этом ее наличие в Украине было очень ограничено. Украина по уровню вакцинации в 2,5 раз ниже чем Япония или Франция-тоесть на уровне Африки
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не знаю, от кори я у семейного врача в мае этого года получил прививку совершенно бесплатно
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а по вакцинации мы настолько хуже развитых стран из-за пещерного идиотизма наших людей, которые отказываются от прививок. Скажем, если человек сознательный (пусть я например Спалах дифтерії на Закарпатті: всі наявні в області сироватки використані - в регіоні звернулися в МОЗ - Цензор.НЕТ 6508), то у меня у всех детей, у всей семьи имеются все прививки, и никаких проблем с их получением никогда не было и всегда бесплатные. То есть (учитывая возраст старшего ребенка) в последние 11 лет мы получали все прививки бесплатно и по графику. Что было раньше - не знаю.
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я гарантирую циганва тупая, я видел как дети умирают от дифтерии в 90 х годах, токсин воздействует на миокард, и ребенок просто синеет цианоз называется, мама зовет медсестру и говорит чето с ребенком не то и реанимация наблюдает как ребенок умирает от токсической кардиомиопатии, но впрочем антипрививочники так и должны заканчивать свою жизнь
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жаль только, что это происходит с ни в чем не повинными детьми антипрививочников (((
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