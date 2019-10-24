 Спалах дифтерії на Закарпатті: всі наявні в області сироватки використані - в регіоні звернулися в МОЗ

Про це УНІАН повідомив директор КНП "Обласна клінічна інфекційна лікарня" Михайло Поляк, передає Цензор.НЕТ.

З його слів, виявлені додатково 12 пацієнтів із ознаками дифтерії були госпіталізовані до Закарпатської обласної клінічної інфекційної лікарні ще вчора, як і планувалося.

"Чотирьом із 15 пацієнтів, у яких виявлено дифтерію, вже введено весь запас лікувальної сироватки – 8 ампул із наявних в області (мінімальна доза – по дві ампули кожному)", - уточнив Поляк.

Він також уточнив, що стан пацієнтів стабільний.

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"Закарпаття звернулося до МОЗ та інших областей із проханням зробити перерозподіл цих життєво необхідних для лікування дифтерії медикаментів. На жаль, в Україні цей препарат не закуповувся декілька років. Остання поставка в регіони відбулася завдяки гуманітарній допомозі з Індії", - додав Поляк.

Як повідомлялося, раніше у студента 5-го курсу медичного факультету Ужгородського національного університету діагностували дифтерію. 17 жовтня його госпіталізували. Було обстежено 121 студента та 2 осіб, які контактували з хворим. У 44 людей взяті матеріали для лабораторного дослідження.

22 жовтня надвечір до обласної інфекційної лікарні Закарпаття було госпіталізовано ще 2 пацієнтів з діагнозом "дифтерія мигдаликів, легкий перебіг".

23 жовтня додатково у 12 осіб лабораторно визначили паличку дифтерії.

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Дифтерія - це гостре інфекційне захворювання з повітряно-крапельним механізмом передачі, яке характеризується місцевим фібринозним запаленням (переважно слизових оболонок ротоглотки) та явищами загальної інтоксикації з переважним ураженням серцево-судинної та нервової систем. Дифтерія передається повітряно-крапельним шляхом, факторами передачі також можуть бути предмети побуту (посуд, іграшки). Коли дифтерійна бактерія потрапляє у дихальну систему, вона виробляє токсин, який блокує синтез білка в клітинах, в результаті чого виникають тяжкі функціональні та структурні зміни, інколи несумісні з життям. Захворювання проявляється у вигляді ангіни, коли у горлі утворюються плівки, що можуть ускладнювати дихання та ковтання.





