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 Я сказав Штайнмаєру, що його прізвище в Україні популярніше за моє, - Зеленський про зустріч із президентом Німеччини. ВIДЕО

Представники колишньої української влади не розуміють, як можна втілити в життя "формулу Штайнмаєра"

Про це заявив в інтерв'ю "Сьогодні" президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

У межах робочого візиту до Японії він зустрівся з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, сторони обговорили нинішню ситуацію на Донбасі.

"Я йому сказав, що завдяки вашій формулі ваше прізвище зараз популярніше за моє прізвище в Україні. У нас була дуже хороша зустріч, предметна зустріч. Всі працюють над тим, щоб у нас з'явилася дата нормандської зустрічі. І сам пан президент Штайнмаєр теж цього дуже прагне", - розповів Зеленський.

Він зазначив, що зустрічі "нормандської четвірки" не було з 2016 року.

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"Не було зустрічі, не було можливості для будь-яких відносин в нормандському форматі... Тому ніхто не зрозумів, чому колишні представники нашої влади ... Чому вони, скажімо так, не розуміють… як можна говорити про формулу Штайнмаєра сьогодні, як можна втілювати її в життя, – цього не розуміє ніхто. Всі хочуть, щоб настав мир, всі нас підтримують, всі підтримують і розведення військ – звичайно, коли є дійсно безпековий нормальний високий рівень на тих пунктах пропуску або на тих ділянках розведення. Інакше ніхто розведення не розпочинатиме. Тому всі підтримують Україну, хочуть, щоб Україна повернула території, своїх громадян. ... Будемо працювати разом", - заявив президент України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3155643
 
 
 Топ коментарі
 
до чого тут популярність ?
це прізвище асоціюють з хуйлом та капітуляцією.
і недаремно..
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чалапай звідси, тролику..
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Я сказал Штайнмайеру, что его фамилия в Украине популярнее моей и для закрепления умпеха поднял крішку рояля Я сказал Штайнмайеру, что его фамилия в Украине популярнее моей, - Зеленский о встрече с президентом Германии - Цензор.НЕТ 6758
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Ты главное губу свою убери, а то вдруг по роялю не попадет...
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Зеля так хотел, так хотел обосрать "предыдущую власть", что обсирать начал, а закончить не смог.

ну как же так, надо было что-то додумать на ходу.

Юморист буев.
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чергове "ні про що" від першої особи держави
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Зєля хіба неуточнив, що популярність ця негативна і вживається з матюками.
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Зеля хотел лизнуть, как и всегда, но прогиб не засчитан - перестарался.
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Подлапузничество до каждого с одной и той же фразой инвестируйте в нас и с Казахстаном который голосовал против нас в ООН и признал анексию Крыма а клоун поблагодарил за поддержку,фу,подстилка Моника, а не президент
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Браво! Заля в своем стиле...
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вам порохоботам виднее...
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до чого тут популярність ?
це прізвище асоціюють з ****** та капітуляцією.
і недаремно..
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капитуляция в ваших головах. Вам лечиться нужно в психбольнице
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Грузинам пойди расскажи про Штайнмайера он им тоже формулы рисовал, так удачно все вышло.
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если ума своего нет - почитай коменты людей.
а так - не воняй, кацап...
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Не "це прізвище"...а "ці прізвища"...и штанмаера и зеленского...
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А ще треба було пояснити чому його прізвище таке популярне. 🐒
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Твоє погоняло ще популярніше, ось так моніка.
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Вернула территории отводя войска - это гениально. Так территории обычно и возвращаются. А заявления кацапов и луганды хер вам, а не граница и никакой ликвидации "Лднр" они обсудили?
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Ну Зеле нужно было еще и написать, что Северный поток 2 станет гарантией суверенитета Украины. Вся Германия будет аплодидировать.....
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Легко!
В Японии он благодарил Назарбаева за поддержку Украины, хотя представители Казахстана постоянно голосуют против Украины в унисон с рашей.
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Перл очередной..
Называется когда президент моей страны - дурак!
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Генерал-майор ВМС Израиля Шай Эльбаз, занимающий пост командира разведуправления флота, написал сегодня рапорт об отставке. Это произошло в преддверии репортажа, который покажут на выходных на телеканале «Кешет».

В репортаже фигурируют несколько женщин, бывших флотских военнослужащих, с которыми у Эльбаза были половые связи.

В анонсе репортажа показали одну из анонимных жалобщиц, Р., которая рассказала, как занималась сексом с Эльбазом на церемонии окончания офицерских курсов. Р. рассказала, что на тот момент была еще ничего не понимавшей девственницей, а Эльбаз был для курсантов «чуть ли не богом».

Хотя никто не обвиняет генерал-майора в принуждении к половой связи, но сам по себе факт романов с несколькими подчиненными для армии не слишком приемлем, особенно при нынешних лево-феминистских настроениях в прессе и юридической системе.

Скандальность этой отставки состоит в том, что Эльбаз считается блестящим и перспективным офицером, претендующим на пост командующего флотом, а в отдаленном будущем - и на должность главковерха. Учитывая, что жалобы касаются событий 10-летней давности, многие комментаторы выражают недоумение по поводу позиции, занятой руководством ЦАХАЛа (армейская пресс-служба поспешила выпустить заявление о «нулевой терпимости» в отношении подобных явлений).

Некоторые задаются вопросом о том, надо ли провоцировать увольнение отличного офицера и тем ослаблять армию, пусть даже он спал с девушками-курсантками. Кое-кто считает это частью «специального лево-феминистского проекта по ослаблению ЦАХАЛа, чтобы арабам было легче его победить».

Другие, не заходя столь далеко, объясняют это интригами в верхушке ЦАХАЛа и стремлением армейского истеблишмента убрать нежелательного конкурента.
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ну да, два дебила это сила..
а еще в Украине помнят, что похожую формулу Штанмаер навязал Грузии, и легитимизировал россиянскую аннексию грузинской территории..
грубо говоря, когда Рашке нужно на международной арене легализовать свое преступление против суверенитета какой-нибудь страны, то ФСБ РФ находит в правительстве Германии завербованного "агента влияния", и тот предлагает очередную тупую формулу, а по сути, речь идет "об умиротворении агрессора за счет утраты части суверенитета"..
такие 3,14ры, как Путен и Штанмаер должны висеть на одном суку Крещатинского каштана..
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Я спросил Штанмайера: где моя любимая?
Он ответил простенько: бл..ь, - в кремле сидит..
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это да - х#йло гораздо "популярнее" обоих этих "клоунов-политиков"..
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Я спросил Штанмайера, как там твоя
формула, в Грузии живет?

Штанмайер не ответил мне
качая головой...
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Вот идиотина!!!!!!!!!!!
146%, что сам не понял, что ляпнул!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Ну вот. Теперь еще и на Штайнмайера ушат помоев вылил.
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Клоун остается клоуном, чем бы ни занимался.
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"Либезить", це саме те, в чому владимиралександрович неперевершений професіонал. Він десятиріччями відточував майстерність на корпоративах. "Угодить хозяину"- його покликання
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тільки штайнмаєра в Україні називають не інакше як штангєншлюхєром
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Соевые идиоты, а что там с соемайданом "Проти капітуляції Штанмаєра!"? Сдулся?Я сказал Штайнмайеру, что его фамилия в Украине популярнее моей, - Зеленский о встрече с президентом Германии - Цензор.НЕТ 3233
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Гaврик ти гороховий, твоє ***** запорєбрікове вже побачило і oбісцялося вiд тoго скiльки людeй мoже вийти на Мaйдан і пpотистояти капiтyляції.
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Якій ти "капітуляції" протистоїш, сидячи на м"якому бойовому дивані в теплій квартирі?
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Кто внушил этому комичному вождю, что у него есть чувство юмора? Все мировые политики уже поняли, что оно дурное и профессионально безнадежное в роли президента Украины! Так какого черта он пытается сыграть роль ещё и смешного президента?
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з інтерв'ю--------Його перша зустріч віч-на-віч із Путіним, яка неминуча, якщо його оберуть, уже заздалегідь викликає в нього ентузіазм: «Знаєте, навіть його я можу розсмішити. Це буде вимушений сміх, але все ж таки сміх. А вся російська молодь, яка мене добре знає, буде реготати''
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Похоже сопля видит свою миссию в лобызании сильных мира сего.
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Тогда давайте формулу Шахермахера включим в школьную программу. Я сказав Штайнмаєру, що його прізвище в Україні популярніше за моє, - Зеленський про зустріч із президентом Німеччини - Цензор.НЕТ 8159
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Странно это все...для украинцев штанмайер является риббентропом и только для президента малороса божеством...😝
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Штанмайер уже популярней Шварцнегера.
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Пресс-секретутка Моніки ЗЕленські знову обгадилася.

Під час інтерв'ю Зеленського виданню "Сегодня" у Токіо, його пресс-секретар Юлія Мандель Мендель кілька разів визирала з-за стіни, махала руками і жестами намагалася показати журналістам, що бесіду з очільником держави пора закінчувати.
Про це повідомила журналістка Олеся Медведєва на своїй сторінці в Facebook.
За словам Медведєвої, за 11 хвилин інтерв'ю, постать Мандель з'являлася на відео чотири рази в різні моменти зйомок.
"Ніколи так не робіть, будь ласка. Це найжахливіший приклад роботи прес-працівника з політиком. Непрофесійно.
Жах просто", - зазначила Медведєва.

Я сказав Штайнмаєру, що його прізвище в Україні популярніше за моє, - Зеленський про зустріч із президентом Німеччини - Цензор.НЕТ 8267
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А у ВАЗіка є...ло роста не по дням, а по годинам. Добре пристроївся мабуть.
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