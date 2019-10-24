 Я сказав Штайнмаєру, що його прізвище в Україні популярніше за моє, - Зеленський про зустріч із президентом Німеччини. ВIДЕО

Про це заявив в інтерв'ю "Сьогодні" президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
У межах робочого візиту до Японії він зустрівся з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, сторони обговорили нинішню ситуацію на Донбасі.
"Я йому сказав, що завдяки вашій формулі ваше прізвище зараз популярніше за моє прізвище в Україні. У нас була дуже хороша зустріч, предметна зустріч. Всі працюють над тим, щоб у нас з'явилася дата нормандської зустрічі. І сам пан президент Штайнмаєр теж цього дуже прагне", - розповів Зеленський.
Він зазначив, що зустрічі "нормандської четвірки" не було з 2016 року.
"Не було зустрічі, не було можливості для будь-яких відносин в нормандському форматі... Тому ніхто не зрозумів, чому колишні представники нашої влади ... Чому вони, скажімо так, не розуміють… як можна говорити про формулу Штайнмаєра сьогодні, як можна втілювати її в життя, – цього не розуміє ніхто. Всі хочуть, щоб настав мир, всі нас підтримують, всі підтримують і розведення військ – звичайно, коли є дійсно безпековий нормальний високий рівень на тих пунктах пропуску або на тих ділянках розведення. Інакше ніхто розведення не розпочинатиме. Тому всі підтримують Україну, хочуть, щоб Україна повернула території, своїх громадян. ... Будемо працювати разом", - заявив президент України.
/
/
.
ну как же так, надо было что-то додумать на ходу.
Юморист буев.
це прізвище асоціюють з ****** та капітуляцією.
і недаремно..
а так - не воняй, кацап...
В Японии он благодарил Назарбаева за поддержку Украины, хотя представители Казахстана постоянно голосуют против Украины в унисон с рашей.
Называется когда президент моей страны - дурак!
В репортаже фигурируют несколько женщин, бывших флотских военнослужащих, с которыми у Эльбаза были половые связи.
В анонсе репортажа показали одну из анонимных жалобщиц, Р., которая рассказала, как занималась сексом с Эльбазом на церемонии окончания офицерских курсов. Р. рассказала, что на тот момент была еще ничего не понимавшей девственницей, а Эльбаз был для курсантов «чуть ли не богом».
Хотя никто не обвиняет генерал-майора в принуждении к половой связи, но сам по себе факт романов с несколькими подчиненными для армии не слишком приемлем, особенно при нынешних лево-феминистских настроениях в прессе и юридической системе.
Скандальность этой отставки состоит в том, что Эльбаз считается блестящим и перспективным офицером, претендующим на пост командующего флотом, а в отдаленном будущем - и на должность главковерха. Учитывая, что жалобы касаются событий 10-летней давности, многие комментаторы выражают недоумение по поводу позиции, занятой руководством ЦАХАЛа (армейская пресс-служба поспешила выпустить заявление о «нулевой терпимости» в отношении подобных явлений).
Некоторые задаются вопросом о том, надо ли провоцировать увольнение отличного офицера и тем ослаблять армию, пусть даже он спал с девушками-курсантками. Кое-кто считает это частью «специального лево-феминистского проекта по ослаблению ЦАХАЛа, чтобы арабам было легче его победить».
Другие, не заходя столь далеко, объясняют это интригами в верхушке ЦАХАЛа и стремлением армейского истеблишмента убрать нежелательного конкурента.
а еще в Украине помнят, что похожую формулу Штанмаер навязал Грузии, и легитимизировал россиянскую аннексию грузинской территории..
грубо говоря, когда Рашке нужно на международной арене легализовать свое преступление против суверенитета какой-нибудь страны, то ФСБ РФ находит в правительстве Германии завербованного "агента влияния", и тот предлагает очередную тупую формулу, а по сути, речь идет "об умиротворении агрессора за счет утраты части суверенитета"..
такие 3,14ры, как Путен и Штанмаер должны висеть на одном суку Крещатинского каштана..
Он ответил простенько: бл..ь, - в кремле сидит..
формула, в Грузии живет?
Штанмайер не ответил мне
качая головой...
146%, что сам не понял, что ляпнул!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
. . . . . .
. .
.
.
.
. .
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.
Під час інтерв'ю Зеленського виданню "Сегодня" у Токіо, його пресс-секретар Юлія
МандельМендель кілька разів визирала з-за стіни, махала руками і жестами намагалася показати журналістам, що бесіду з очільником держави пора закінчувати.
Про це повідомила журналістка Олеся Медведєва на своїй сторінці в Facebook.
За словам Медведєвої, за 11 хвилин інтерв'ю, постать Мандель з'являлася на відео чотири рази в різні моменти зйомок.
"Ніколи так не робіть, будь ласка. Це найжахливіший приклад роботи прес-працівника з політиком. Непрофесійно.
Жах просто", - зазначила Медведєва.