 Я сказав Штайнмаєру, що його прізвище в Україні популярніше за моє, - Зеленський про зустріч із президентом Німеччини. ВIДЕО

Про це заявив в інтерв'ю "Сьогодні" президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

У межах робочого візиту до Японії він зустрівся з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, сторони обговорили нинішню ситуацію на Донбасі.

"Я йому сказав, що завдяки вашій формулі ваше прізвище зараз популярніше за моє прізвище в Україні. У нас була дуже хороша зустріч, предметна зустріч. Всі працюють над тим, щоб у нас з'явилася дата нормандської зустрічі. І сам пан президент Штайнмаєр теж цього дуже прагне", - розповів Зеленський.

Він зазначив, що зустрічі "нормандської четвірки" не було з 2016 року.

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"Не було зустрічі, не було можливості для будь-яких відносин в нормандському форматі... Тому ніхто не зрозумів, чому колишні представники нашої влади ... Чому вони, скажімо так, не розуміють… як можна говорити про формулу Штайнмаєра сьогодні, як можна втілювати її в життя, – цього не розуміє ніхто. Всі хочуть, щоб настав мир, всі нас підтримують, всі підтримують і розведення військ – звичайно, коли є дійсно безпековий нормальний високий рівень на тих пунктах пропуску або на тих ділянках розведення. Інакше ніхто розведення не розпочинатиме. Тому всі підтримують Україну, хочуть, щоб Україна повернула території, своїх громадян. ... Будемо працювати разом", - заявив президент України.