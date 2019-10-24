 У "Нафтогазі" вважають, що рано починати опалювальний сезон у Києві, оскільки тримається тепла погода

Про це повідомляє пресслужба компанії, передає Цензор.НЕТ.
"Не хочемо псувати настрій пану (Віталію) Кличку, але за прогнозом погоди ще тиждень буде тепла погода… До того ж з наступного тижня розпочинаються шкільні канікули й опалювати порожні класи немає сенсу", - повідомили в "Нафтогазі".
У компанії вважають, що київській владі необхідно підходити до питання початку опалювального сезону вибірково, а не вмикати опалення всім споживачам. Зокрема, там допускають початок опалення в садочках і лікарнях. У "Нафтогазі" вважають, що це дозволить киянам заощадити свої кошти.
Як повідомлялося, підключення житлових будинків Києва до системи централізованого опалення почнеться в п'ятницю, 25 жовтня.
Кличко-это боксер с отбитой головой. Зачем включать опопление если и без него в комнатах выше 18 гррадусов тепла? Чтобы дать заработать частной компании и чиновникам?
Боксер с отбитыми мозгами и такой-же коррумпированный как и папередники. Киеву никогда не везло на Меров а Украине на Президентов-видимо есть закономерность.
Согласно погоде отпопление нужно включась со среды 30 или четверга 31 октября. Но никак не 25-иначе будем открывать окна чтобы не было жарко+платить лишние несколько сот гривень за эти лишние 5 дней отопления
при условии, что среднесуточная температура за
3 дня, ниже + 8С.--- Советский ГОСТ.