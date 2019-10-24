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Все про:Київ (6657) Нафтогаз (606) опалювальний сезон (240)

 У "Нафтогазі" вважають, що рано починати опалювальний сезон у Києві, оскільки тримається тепла погода

Компанія "Нафтогаз" розкритикувала рішення київської влади розпочати опалювальний сезон з 25 жовтня. Там вважають, що опалювальний сезон починати рано, адже зараз у столиці тримається тепла погода.

Про це повідомляє пресслужба компанії, передає Цензор.НЕТ.

"Не хочемо псувати настрій пану (Віталію) Кличку, але за прогнозом погоди ще тиждень буде тепла погода… До того ж з наступного тижня розпочинаються шкільні канікули й опалювати порожні класи немає сенсу", - повідомили в "Нафтогазі".

У компанії вважають, що київській владі необхідно підходити до питання початку опалювального сезону вибірково, а не вмикати опалення всім споживачам. Зокрема, там допускають початок опалення в садочках і лікарнях. У "Нафтогазі" вважають, що це дозволить киянам заощадити свої кошти.

Як повідомлялося, підключення житлових будинків Києва до системи централізованого опалення почнеться в п'ятницю, 25 жовтня.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155642
 
 
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поставьте счетчики и включайте когда хотите....
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95% жилфонда Украины это старые СОВКОВЫЕ многоквартирные дома с ВЕРТИКАЛЬНОЙ разводкой отопления. Тоесть чтобы в 3 комнатной квартире поставить пеплосчетчики-их нужно 4 штуки! А они очень дорогие как по стоимости так и по установке и обслуживании. Так-же жильци всеравно платят за отоплением МОПов даже если батареи прикрыты.
Кличко-это боксер с отбитой головой. Зачем включать опопление если и без него в комнатах выше 18 гррадусов тепла? Чтобы дать заработать частной компании и чиновникам?
Боксер с отбитыми мозгами и такой-же коррумпированный как и папередники. Киеву никогда не везло на Меров а Украине на Президентов-видимо есть закономерность.
Согласно погоде отпопление нужно включась со среды 30 или четверга 31 октября. Но никак не 25-иначе будем открывать окна чтобы не было жарко+платить лишние несколько сот гривень за эти лишние 5 дней отопления
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вроде показывали поляцкие счетчики на вертикалку около 20 евро, но надо чтоб не помню толи 50, тли 70 % с дома были согласны ставить...
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Отопительный сезон для Киева с 15октября,
при условии, что среднесуточная температура за
3 дня, ниже + 8С.--- Советский ГОСТ.
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Согласен на 100%, а те товарищи, которые будут кричать, что им мешает смог от паления частниками опалого лыстя, когда включат тепло, так вы уважаемые не открывайте окна и не выпускайте дорогое тепло. Все таки на улице не май месяц В "Нафтогазе" считают, что рано начинать отопительный сезон в Киеве, поскольку держится теплая погода - Цензор.НЕТ 6552 И вообще бесит, когдаидешь зимой по улице а у них окна открыты, ибо эти туловища сидят на субсидии и им пофиг, а ты платишь за газ по полной программе!!!
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палить листья и мусор строго запрещено..Не?
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Наведу тебе пример. У меня сосед банчит наркоту. А я палю лыстя. Приезжает наряд патрульных и составляет на меня протокол. А я говорю: я, что преступник? Вон сосед банчит, а они говорят мы знаем, но у него крыша. Ну залатил я 300 гривен или скоко там неоподаткованых минимумов и пошел палить дальше. Мне дешевле его спалить, чем вывезти. И плюс моральное удовлетворение от процесса сжигания, люблю я огонь. ИМХО У "Нафтогазі" вважають, що рано починати опалювальний сезон у Києві, оскільки тримається тепла погода - Цензор.НЕТ 486
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тлеющие листья выделяют угарный газ, который блокирует поступление кислорода к тканям организма. Также при сжигании выделяется бензопирен, который может вызывать у человека рак. ... При сгорании выделяется углекислый газ и оксид азота. Это может вызвать бронхоспазм, аллергию, кашель, удушье
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ну так и славно, как там хор веревкина пел? "Палало лыстя палало, 73 % дыхало, 73% дыхало" У "Нафтогазі" вважають, що рано починати опалювальний сезон у Києві, оскільки тримається тепла погода - Цензор.НЕТ 7253 А вообще это миф какой-та. Всю жизнь палили и норм было. Вот твой корч, допустим жигуль, сколько в год выбросит отравляющих веществ в атмосферу? не задумывался? А мои деревья, которые растут на моем участке сколько дадут кислорода за год? Отож. Не суди и не будешь судимым!!!
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Любитель пионерских костров? Листья полностью не сгорают, а вони море, ну а ты балдеешь, хоть какую то пакость людям сделал. Порода есть такая.
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как это не сгорают? очень, даже, хорошо сгорают, особенно если на них сверху пол литра соляры капнуть)
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Ну ты Леха меня обижаешь. Я переговорил со своими ближайшими соседями по поводу этого вопроса. Сказали пали после 20:00 когда мы уже не на улице. Они тепло экономят и окна у них закрыты. Так что они не против моих действий. А то что дым уходит куда-то там дальше это уже не мои проблемы. Я как зеленский - никому ничего не должен кроме соседей!!! У "Нафтогазі" вважають, що рано починати опалювальний сезон у Києві, оскільки тримається тепла погода - Цензор.НЕТ 3771
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Пусть дурики с Нафтогаза посмотрят актуальный прогноз - с понедельника (28 октября) начнется резкое похолодание.
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А считать отопление будут в платежках в квартирах с 15 октября.
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То что светит солнце и тепло это заслуга Зеленского, а значит за нее нужно платить с 15 октября У "Нафтогазі" вважають, що рано починати опалювальний сезон у Києві, оскільки тримається тепла погода - Цензор.НЕТ 2449
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В Виннице начали еще 15 числа, при +20 на улице. Жопы мерзнут у депутатов местных. А у простых людей в квартирах духота ппц. И всем все пох.
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