 У "Нафтогазі" вважають, що рано починати опалювальний сезон у Києві, оскільки тримається тепла погода

Про це повідомляє пресслужба компанії, передає Цензор.НЕТ.

"Не хочемо псувати настрій пану (Віталію) Кличку, але за прогнозом погоди ще тиждень буде тепла погода… До того ж з наступного тижня розпочинаються шкільні канікули й опалювати порожні класи немає сенсу", - повідомили в "Нафтогазі".

У компанії вважають, що київській владі необхідно підходити до питання початку опалювального сезону вибірково, а не вмикати опалення всім споживачам. Зокрема, там допускають початок опалення в садочках і лікарнях. У "Нафтогазі" вважають, що це дозволить киянам заощадити свої кошти.

Як повідомлялося, підключення житлових будинків Києва до системи централізованого опалення почнеться в п'ятницю, 25 жовтня.

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