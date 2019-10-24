 Росіянином, який попросив притулку в Україні, виявився фігурант справи "Нового величия" Гаврилов, - "Грані"

Про це повідомили заблокований у Росії опозиційний сайт "Грані" з посиланням на "джерело, ознайомлене із ситуацією", і російська державна інформагенція ТАСС із посиланням на "джерело в правоохоронних органах", передає Цензор.НЕТ.

За інформацією сайту "Грані", Гаврилов потрапив в Україну через Білорусь, він перетнув КПП "Сеньківка" 21 жовтня о 14:00.

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У Державній прикордонній службі України 22 жовтня повідомили, що 26-річний громадянин Росії під час в'їзду на територію України на пункті пропуску "Сеньківка" у Чернігівській області 21 жовтня попросив політичного притулку.

Гаврилов - житель Москви, інженер-програміст. Знайшов сторінку "Нового величия" у "Вконтакте" після затримання на акції прихильників В'ячеслава Мальцева у Москві 5 листопада 2017 року, за звинуваченням в участі у якій його оштрафували на 12 тисяч рублів. Він обурився покаранням, почав відвідувати опозиційні сайти та групи в соціальних мережах, спілкуватися з іншими протестно налаштованими людьми у "Вконтакте". Брав участь у кількох зустрічах з іншими фігурантами справи. Усіх фігурантів справи було затримано 15 березня 2018 року, за три дні до президентських виборів. Кожному з обвинувачених загрожує від 6 до 10 і від 2 до 6 років колонії.

Як пише видання "Грані", справу "Нового величия" сфабриковано в результаті масштабної провокації. Свідками обвинувачення, крім Зелінського, виступають інші впроваджені в організацію силовики, - старший оперативник карного розшуку капітан поліції Максим Расторгуєв, старший оперативник головного управління кримінального розшуку МВС Юрій Іспанцев та інженер військової частини № 3061 росгвардієць Рустам Кашапов, а також інформаторка ЦПЕ Ольга Пшеничникова (Кішка). Іспанцев, Расторгуєв і Кашапов були допитані за кілька днів до обшуків і затримань у справі, і саме на їхніх свідченнях ґрунтується обвинувачення.