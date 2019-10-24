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 Політика України
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 Росіянином, який попросив притулку в Україні, виявився фігурант справи "Нового величия" Гаврилов, - "Грані"

26-річний фігурант справи організації "Новое величие" Сергій Гаврилов, який перебував під домашнім арештом, утік до України і попросив там притулку.

Про це повідомили заблокований у Росії опозиційний сайт "Грані" з посиланням на "джерело, ознайомлене із ситуацією", і російська державна інформагенція ТАСС із посиланням на "джерело в правоохоронних органах", передає Цензор.НЕТ.

За інформацією сайту "Грані", Гаврилов потрапив в Україну через Білорусь, він перетнув КПП "Сеньківка" 21 жовтня о 14:00.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Подружжя з РФ попросило політичного притулку в Україні, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

У Державній прикордонній службі України 22 жовтня повідомили, що 26-річний громадянин Росії під час в'їзду на територію України на пункті пропуску "Сеньківка" у Чернігівській області 21 жовтня попросив політичного притулку.

Росіянином, який попросив притулку в Україні, виявився фігурант справи Нового величия Гаврилов, - Грані 01

Гаврилов - житель Москви, інженер-програміст. Знайшов сторінку "Нового величия" у "Вконтакте" після затримання на акції прихильників В'ячеслава Мальцева у Москві 5 листопада 2017 року, за звинуваченням в участі у якій його оштрафували на 12 тисяч рублів. Він обурився покаранням, почав відвідувати опозиційні сайти та групи в соціальних мережах, спілкуватися з іншими протестно налаштованими людьми у "Вконтакте". Брав участь у кількох зустрічах з іншими фігурантами справи. Усіх фігурантів справи було затримано 15 березня 2018 року, за три дні до президентських виборів. Кожному з обвинувачених загрожує від 6 до 10 і від 2 до 6 років колонії.

Як пише видання "Грані", справу "Нового величия" сфабриковано в результаті масштабної провокації. Свідками обвинувачення, крім Зелінського, виступають інші впроваджені в організацію силовики, - старший оперативник карного розшуку капітан поліції Максим Расторгуєв, старший оперативник головного управління кримінального розшуку МВС Юрій Іспанцев та інженер військової частини № 3061 росгвардієць Рустам Кашапов, а також інформаторка ЦПЕ Ольга Пшеничникова (Кішка). Іспанцев, Расторгуєв і Кашапов були допитані за кілька днів до обшуків і затримань у справі, і саме на їхніх свідченнях ґрунтується обвинувачення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155639
 
 
 Топ коментарі
 
внедренные в организацию силовики - старший оперативник угрозыска капитан полиции Максим Расторгуев, старший оперативник главного управления угрозыска МВД Юрий Испанцев и инженер войсковой части № 3061 росгвардеец Рустам Кашапов, а также осведомительница ЦПЭ Ольга Пшеничникова (Кошка).

Вот и вся российская оппозиция
Провокатор на шпионе и агентом погоняет
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Зачем это нам?
Пусть едет к Шредеру за убежищем.
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Якийсь придуркуватий кацап.
Вислати його назад - на родіну.
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внедренные в организацию силовики - старший оперативник угрозыска капитан полиции Максим Расторгуев, старший оперативник главного управления угрозыска МВД Юрий Испанцев и инженер войсковой части № 3061 росгвардеец Рустам Кашапов, а также осведомительница ЦПЭ Ольга Пшеничникова (Кошка).

Вот и вся российская оппозиция
Провокатор на шпионе и агентом погоняет
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"Свидетелями обвинения кроме Зелинского выступают другие внедренные..."(с) - основного пропустил.
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В ХВамили четвертая букАвка ошибоШно написана? Росіянином, який попросив притулку в Україні, виявився фігурант справи "Нового величия" Гаврилов, - "Грані" - Цензор.НЕТ 5492
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Якийсь придуркуватий кацап.
Вислати його назад - на родіну.
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Полюбасу! Мы еще имперцам и коымнашистам убежища не давали!!!
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А Вороненков з Максаковою? Голосували за анексію Крима.Його хоч вбили ,а вона в Національній Опері співає.Ганьбище...
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Зачем это нам?
Пусть едет к Шредеру за убежищем.
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инженер-программист? Такие кадры нам нужны. Диджитализация сама себя не диджитализирует!!! А если серйозно, видно же по лицу, что это дите, и бабы наверное, то не видел никогда, кроме интернета. Вот с такими рассея и борется, а еще сшаманом из Якутии...
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Он нам нах не нужен! Он поклонник Мальцева - это расейские националисты, да Путина они не любят, но в их случае поговорка "враг моего врага - мой друг" к нам не применима - они нам такие же враги как и Путин
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Похож на кацапского шпиона, косящего под придурка...отправить назад к епеням на мокшанские болота👉
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Вишліть його назад до Путіна. Не виключено що і він якийсь Петров або Баширов. Ну а якщо ні, то користі з нього як з козла молока. На скрепную родину пусть бореться с режимом *****.
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Сказал бы что утечка мозгов, так по виду непохоже.
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Нахер он нам нужен. Скорее, он такой же п@дар - осведомитель. Пригрозили сроком, он и согласился сотрудничать. Запустили в Украину. Как он мог через Белоруссию бежать, если там все схвачено паРашниками? Попросившим убежища в Украине россиянином оказался фигурант дела "Нового величия" Гаврилов, - "Грани" - Цензор.НЕТ 8110
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Связной к Гаде приехал с гостинцами от ***** .
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щоб йому залишитися в Україні, пропоную тест:
1. на камеру сказати "пуцін - *****!"
2. на питання чий Крим відповісти - "Крим - це Україна".
До речи, такий тест треба застосовувати до усіх *****станців, що намагаються перетнути держкордон України.
Хто не згодний - #нехайщастить!
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Тест херовый, они скажут все что угодно...Шпийон Штирлиц Адику зитхаял и рука пролетарская неотсохла.
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Идут они нах,выдворить его обратно,пусть берет арбалет и очищает страну от банды в кремле,нехрен ему тут прохлаждаться,на исторической родине у него много работы.
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Не до кого не дошло , что єто первая ласточка по нестандартному ответу президента Украиньі , которьій пообещал Путину принимать российских диссидентов ? В ответ на раздачу российских паспортов на Донбассе.
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Та всем понятно, сопля пообещал принять всех в любом количестве, вот и лезут
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инженер- программист сидит в контактах? вы это серьезно? да ну нах
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не идеализируйте программистов,не скажу за всех,но с теми,что сталкивался,это узкоспециализированные люди,если сравнивать с теми же админами...тут тебе и железо и виртуализация и б.д. и сети,а прогер что,открыл среду и работай...
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Этому ушлепку 26 -ть лет?
Вибачте, мені незабаром півсотні, але я , якось молодше виглядаю.
Ладно без шуток, парень админ и прогер (плохо прикрылся в сетке). Создание организации с таким названием "Новое величие"?
Да он сексуальный (возможно недоросший до маньяка ребенок с манией величия).
Ну раз прогер, пусть сам накалякает парочку для взлома локалки для ОТОшщников:+
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По информации сайта "Грани", Гаврилов попал на Украину через Белорусь, он пересек КПП "Сеньковка" 21 октября в 14:00.Источник:https://censor.net.ua/n3155639

"Цензор" ! Не НА Украину ,а В Украину !
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Не нервуйте.Читайте україномовну версію.
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Нах цей клоун тут потрібен в Украіні? Тут своіх клоунів до хріна
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Гаврила въехал в Украину, Гаврила тот ещё укроп..
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