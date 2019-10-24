EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 За кордоном
  3584  58
Матеріали за темою:
Все про:війна (1789) Сирія (1368) США (5699) Трамп (2167)

 "Нехай хтось ще бореться за цей закривавлений пісок", - Трамп про виведення військ США із Сирії

Президент США Дональд Трамп прокоментував своє рішення про виведення американських військ із Сирії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Ліга  з посиланням на пресслужбу Білого дому.

За словами президента США, "Туреччина, Сирія і всі типи курдів воювали там століттями" - і в якийсь період американці "виконали для них велику роботу".

"Нехай хтось ще бореться за цей закривавлений пісок ... Тепер ми йдемо. Давно час. Ми повинні були затриматися там на 30 днів, завдати дуже швидкого удару - і піти. Він і був швидким, тільки ми залишилися майже на 10 років", - заявив президент США.

Трамп також запевнив, що подзвонив головнокомандувачу Демократичних сил Сирії (альянс сил збройної опозиції з курдським ядром. - Ред.) Мазлуму Абді, і той нібито був "неймовірно вдячний за те, що зробили США", зупинивши за домовленістю з Анкарою турецьку військову операцію проти курдів на півночі Сирії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через операцію Туреччини в Сирії на свободі опинилися десятки бойовиків ІД, - спецпредставник Трампа Джеффрі

"Він знає, що в близькій перспективі ми врятували десятки тисяч курдів", - стверджує Трамп.

Господар Білого дому знову розкритикував країни Європи, заявивши, що ті без ентузіазму вирішують питання про покарання бойовиків терористичної мережі Ісламська держава.

Нагадаємо, 9 жовтня Туреччина почала військову операцію проти курдів у Сирії. Через кілька днів вона її призупинила за домовленістю з Вашингтоном. Анкара пригрозила, що якщо ополчення курдів не покине території, з якої їх проганяють, штурм відновиться. Курди відійшли. Турецький президент Ердоган і його російський колега Путін обговорили вигнання YPG з Манбіджа і Кобані і розділ сфер впливу на півночі Сирії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155637
 
 
 Топ коментарі
 
"Пусть кто-то еще сражается за эту окровавленную Европу"
Теодор Рузвельт,декабрь 1941
 показати весь коментар
 
это наверняка, самый худший президент США, за всю историю этой страны
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ну желающие всегда найдуться. Тот же пуйло. Тем более бабы еще нарожают. И у Ердогана там свои интересы. И у Израиля... кароче желающих вагон и маленькая тележка "Пусть кто-то еще сражается за этот окровавленный песок", - Трамп о выводе войск США из Сирии - Цензор.НЕТ 6348
 показати весь коментар
 
 
это наверняка, самый худший президент США, за всю историю этой страны
 показати весь коментар
 
 
Ну так ихтамнеты расплодятся по всей Сирии. А Афган, Ирак и пр. Ближний Восток не песок, камни?
 показати весь коментар
 
 
"Пусть кто-то еще сражается за эту окровавленную Европу"
Теодор Рузвельт,декабрь 1941
 показати весь коментар
 
 
Оно так. Сидишь себе за океанами...и решаешь судьбы мира....В США то реально на их территории уже сотни лет войн не было.
 показати весь коментар
 
 
а ты в курсе из-за чего война была? почему у Сралина оказалось убивачек как у остального мира вместе взятого, а?
а в курсе что делали рузвельтовцы в 33-м году, когда тут кушали детей?
или ты полусовок и как и все это быдло считаешь что ВНЕЗАПНО очень злой Гитлер на всех напал и всех оккупировал, да?
особенно мирным был совочек - замучил в Балтии, у нас, у сябров и пшеков сотни тысяч "освобожденных" и "присоединенных" бл.
 показати весь коментар
 
 
А що Рузвельт робив, давав кредити і технології нацистам. Якби не їхні кредити ніякого рейху Адольф б не побудував тому що знесли б німці самі.
Так само і з Сталіном і Леніном, якби в них не скуповували золото за бесцінь то не було б тоді страни совєтів
 показати весь коментар
 
так "давав" технології що танки совка і німецькі були - як АК проти ПМ
соромно признатись що твої предки були безправними рабами, яких пускали на фарш жукови і сраліни? треба в усьому звинуватити інших - ті давали технології, а ці напали бла-бла-бла, совкова демагогія
 показати весь коментар
 
США зняли з Туреччини усі санкції, які нещодавно ввели. Тепер на прикордонні території будуть заселяти біженців.
 показати весь коментар
 
 
"просто нужно перестать стрелять", сказал Трамп..
походу, Зеленский все таки успел укусить Трампа, и Дональд заразился..
 показати весь коментар
 
 
Для Трампа жизнь каждого морпеха имеет огромную ценность, наверно больше ,чем кучи песка.
 показати весь коментар
 
 
Только естественный отбор может заставить муслимов перестать убивать друг друга. Морпехи там и рядом не стоят...
 показати весь коментар
 
ось так буває, коли рудий блазень стає президентом Сполучених Штатів
 показати весь коментар
 
 
они везде, за пол-мира лезут ибо "интересы", но и Рашка имеет чем прикрыться - им мол мона, а нам нельзя что-ли?
а то все думают что одни очень добрые, а вторые очень злые(Рашка да, очень злая)
 показати весь коментар
 
идиот..дело не в песке..дело в имидже мирового полицейского... а так вы не свиточ демократии, а тряпка звездно-полосатая....
 показати весь коментар
 
В этом смысле Трамп прав, пуст ьпаРаша с турками себе шышки набивают о диких маджахедов.
 показати весь коментар
 
 
У Туреччини не було іншого варіанту вирішення проблеми.
 показати весь коментар
 
резать пленным горло много ума не нужно, дикари.
 показати весь коментар
 
 
Ви це пробували робити? З курдами мали справу? Знаєте кількість біженців у Туреччині та чому вони там?
 показати весь коментар
 
Правильно решил, какого х........ там делать. НЕДОРАЗВИТЫЕ пусть себя перестреляют. А кто не согласен, пусть едет туда. На сайте таких много.
 показати весь коментар
 
 
До жопы сирийский песок...
Благодаря тебе ДОДИК РЫЖЫЙ США теряют
1. Стратегический плацдарм в регионе
2. Уважение курдов которых ты кинул через флейту
3. Авторитет сверх державы...

В итоге.
1. Будет узаконеный геноцыд курдов.
2. Раска Федераска слепит из веток и говна новую Сирию для своего вассала
3. Турция и Раша от ныне братья на век.
4. Интерессы Израиля в регионе Трамп пустил по пиз..е
 показати весь коментар
 
 
Крим.Путін із шкіри лізе,щоб ердоган був його союзником.
 показати весь коментар
 
 
Он уже его союзник!
Ведь ЖАНДАРМ СЛАБ!!!
Делай шо хочешь...бери все что плохо лежит
 показати весь коментар
 
 
Це не так. Туреччина не союзник росії.
 показати весь коментар
 
Курди стали союзником Асада, а це означає їхню лояльність до росії.
 показати весь коментар
 
США сбросили на плечи РФ самый проблемный регион Бл. востока где идет война всех против всех уже сотни лет. Путин радостно влез туда думая наивно что станет там "полицейским и решалой". Ага, сейчас! ))
РФ завязнет там по уши и отгребет от всех. А ведь в игру еще не вступили главные смертельные игроки - саудиты, израиль, иран.
 показати весь коментар
 
Задача Путина там - не стать решалой, а поддерживать там войну, чтобы через Сирию не прошла ни одна нефтяная или газовая труба в Европу. А разжигать и поддерживать бесконечные войны - это то, что парашка умеет лучше всех. Так что Путин в этой истории - абсолютный победитель.
 показати весь коментар
 
 
Она этим занималась всегда, еще с тех времен, когда США еще в проекте не было.
 показати весь коментар
 
 
Иран вступил, причем давно. Израиль тоже, хотя и не в таком объеме. Саудиты участвуют пока только деньгами, как и Катар. Чтобы о чем-то рассуждать, необходимо хотя бы минимальное знакомство с предметом.
 показати весь коментар
 
Я працював в Саудовській аравії саудити не вояки, їх там єменські терористи заманили в місто і розгромили. Якби не американці тоді ввязались то непонятно чим б завершилось, вони зачистили прикордонну зону за тиждень, розбомбили вщент, над нами літаки тоді цілими днями літали.
Іран уже в Сирії, а ізраїль зараз воювати не буде вони показали зуби і Сірійці більше не лізуть в їхню зону.
В Сірії війни не було там була нормально економічно розвинута держав, трохи грязна але то араби. А воювали бо їх постійно у війну втягував радянський союз.
 показати весь коментар
 
Трамп знищить штати.
Вони були першими, бо встановлювали свої правила гри.
Тепер ініціатива в інших руках.
 показати весь коментар
 
 
Какой же он придурковатое чучело! Я куею с американского электората. Это еще хорошо, что у них президент не имеет таких полномочий как в Рашке или той же Турции...
 показати весь коментар
 
Там выбор был невелик: их демократы - это вообще пздц. Кроме того, нужно сказать, что достаточно долго команда держала этого клоуна в рамках.
 показати весь коментар
 
 
Да,да... А я еще и с нашего (и чучула и электората)
 показати весь коментар
 
За США я спокоен, этот идиот многое натворил и натворит и в потом будет сидеть, но разрушения для них не будут фатальные. А вот в Украине все может быть куда печальней
 показати весь коментар
 
Складається враження, що Трамп намагався нацькувати Эрдогана на х__ла, а вони бісові діти сіли та домовились.
Вояки рудому не пробачать ганьби, яку він на них навів.
 показати весь коментар
 
Рыжий клоун показывает всем, что кинет любых союзников, если пуйло прикажет
 показати весь коментар
 
Из Афганисттана тоже выводи,пусть талибы вспорят российское подбрюшье.
 показати весь коментар
 
А от звідти Трамп війська не виведе - "друх Вольодья" може образитись, що американці припинять вмирати за його інтереси.
 показати весь коментар
 
Да,трампик сколотил капиталец благодаря финансированию из засрашки,но общественное мнение должно на него давить,какого хрена американцы должны погибать ради путинских интересов.
 показати весь коментар
 
Теперь кацапам осталось оттяпать кусок Турции или Ирака для сухопутного корридора в Сирию....так как азербайджан уже прогнулся под ху@лом
 показати весь коментар
 
Что за бред! Каким образом пацаки (*****) оттяпают кусок Турции или Ирака?
 показати весь коментар
 
Бред это вывод американских войск из сирии.....какие проблемы теперь для Трампа вывести свои войска также из Ирака?
 показати весь коментар
 
Безотносительно к одобрению или неодобрению решения Трампона, радует то, что ********* там увязла еще сильнее. Хай пацакские болваны кладут там свои никчемные жизни, а )(уйло вбухивает миллионы ( миллиарды ) американских денег "Нехай хтось ще бореться за цей закривавлений пісок", - Трамп про виведення військ США із Сирії - Цензор.НЕТ 5457
 показати весь коментар
 
Коли політик починає розмовляти яскравими метафорами, то це означає одне - він десь щось просрав. І чудово розуміє, що і де.
 показати весь коментар
 
Всі задуже переоцінюють Захід і зокрема Америку, там оцінють країни тільки по прибутках які можна з них отримати. В Сірії західні компанії спробували зробити революцію, тому що там багато нафти і плюс без Сірії неможливо побудувати газопровід із Саудовської аравії і Катару в Європу а американські компанії там 50% на 50% що в сауді арамко що в катарі.
Спроба не вийшла, тому всі невдалі проекти закривають будуть рухатись дальше. Чи ви реально думаєте що так званий ІГІЛ міг 5 років продавати нафту через турцію і купляти за ті гроші зброю просто так і ніхто не міг це зупинити, чи вони зброю і ********** з повітря робили.
Тому Україні потрібно розбудовувати власну економіку і оборонну промисловість а не думати про МВФ і допомогу західних партнерів. Якщо Україна їм буде вигідна економічно то вони будуть її захищати якщо ні кинуть напризволяще і більшість так званих "незалежних" американських і європейських змі просто забудуть про новини про нас.
 показати весь коментар
 
Так путин контролирует там все, трамп ему просто подарил Сирию, предав еще и курдов, причем не единожды, Эрдогану сейчас деваться некуда, вместо войны с РФ он вынужден будет играть в дружбу, они достроят вторую ветку и будут качать в Европу 33 млрд куб. м. газа, если успеют конечно, и смогут таким образом ответить на последний шантаж Украины с требованием заключить долгосрочный контракт, это уже МГУ будут подписывать новый контракт. Мы не знаем тонкостей, теоретически, если бы в МИД Украины были более расторопные дипломаты, это шанс для Украины, Эрдоган зажат в тиски между США и РФ, но он может сыграть с нами в одну игру - газовый шантаж ЕС и РФ, сегодня это выгодно американцам, нам и Турции.
ИМХО. Вообще то что они называют диверсификацией поставок энергоносителей, давно превратилось в оружие, путин сам добровольно раздает инструменты шантажа Турции и Немцам, он думает, что это его козырь, но на самом деле это его ошибка, вот кто не мог шантажировать русских, это Украина, но вова похоронил самого надежного партнера аннексировав Крым и развязав войну на Донбассе. Эта стратегическая ошибка ему аукнется, еще при жизни.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору