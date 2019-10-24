 "Нехай хтось ще бореться за цей закривавлений пісок", - Трамп про виведення військ США із Сирії

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Ліга з посиланням на пресслужбу Білого дому.
За словами президента США, "Туреччина, Сирія і всі типи курдів воювали там століттями" - і в якийсь період американці "виконали для них велику роботу".
"Нехай хтось ще бореться за цей закривавлений пісок ... Тепер ми йдемо. Давно час. Ми повинні були затриматися там на 30 днів, завдати дуже швидкого удару - і піти. Він і був швидким, тільки ми залишилися майже на 10 років", - заявив президент США.
Трамп також запевнив, що подзвонив головнокомандувачу Демократичних сил Сирії (альянс сил збройної опозиції з курдським ядром. - Ред.) Мазлуму Абді, і той нібито був "неймовірно вдячний за те, що зробили США", зупинивши за домовленістю з Анкарою турецьку військову операцію проти курдів на півночі Сирії.
"Він знає, що в близькій перспективі ми врятували десятки тисяч курдів", - стверджує Трамп.
Господар Білого дому знову розкритикував країни Європи, заявивши, що ті без ентузіазму вирішують питання про покарання бойовиків терористичної мережі Ісламська держава.
Нагадаємо, 9 жовтня Туреччина почала військову операцію проти курдів у Сирії. Через кілька днів вона її призупинила за домовленістю з Вашингтоном. Анкара пригрозила, що якщо ополчення курдів не покине території, з якої їх проганяють, штурм відновиться. Курди відійшли. Турецький президент Ердоган і його російський колега Путін обговорили вигнання YPG з Манбіджа і Кобані і розділ сфер впливу на півночі Сирії.
а трамп ссыкло
Теодор Рузвельт,декабрь 1941
а в курсе что делали рузвельтовцы в 33-м году, когда тут кушали детей?
или ты полусовок и как и все это быдло считаешь что ВНЕЗАПНО очень злой Гитлер на всех напал и всех оккупировал, да?
особенно мирным был совочек - замучил в Балтии, у нас, у сябров и пшеков сотни тысяч "освобожденных" и "присоединенных" бл.
Так само і з Сталіном і Леніном, якби в них не скуповували золото за бесцінь то не було б тоді страни совєтів
соромно признатись що твої предки були безправними рабами, яких пускали на фарш жукови і сраліни? треба в усьому звинуватити інших - ті давали технології, а ці напали бла-бла-бла, совкова демагогія
походу, Зеленский все таки успел укусить Трампа, и Дональд заразился..
от китайцев ))
а то все думают что одни очень добрые, а вторые очень злые(Рашка да, очень злая)
Благодаря тебе ДОДИК РЫЖЫЙ США теряют
1. Стратегический плацдарм в регионе
2. Уважение курдов которых ты кинул через флейту
3. Авторитет сверх державы...
В итоге.
1. Будет узаконеный геноцыд курдов.
2. Раска Федераска слепит из веток и говна новую Сирию для своего вассала
3. Турция и Раша от ныне братья на век.
4. Интерессы Израиля в регионе Трамп пустил по пиз..е
Ведь ЖАНДАРМ СЛАБ!!!
Делай шо хочешь...бери все что плохо лежит
РФ завязнет там по уши и отгребет от всех. А ведь в игру еще не вступили главные смертельные игроки - саудиты, израиль, иран.
Іран уже в Сирії, а ізраїль зараз воювати не буде вони показали зуби і Сірійці більше не лізуть в їхню зону.
В Сірії війни не було там була нормально економічно розвинута держав, трохи грязна але то араби. А воювали бо їх постійно у війну втягував радянський союз.
Вони були першими, бо встановлювали свої правила гри.
Тепер ініціатива в інших руках.
Вояки рудому не пробачать ганьби, яку він на них навів.
Спроба не вийшла, тому всі невдалі проекти закривають будуть рухатись дальше. Чи ви реально думаєте що так званий ІГІЛ міг 5 років продавати нафту через турцію і купляти за ті гроші зброю просто так і ніхто не міг це зупинити, чи вони зброю і ********** з повітря робили.
Тому Україні потрібно розбудовувати власну економіку і оборонну промисловість а не думати про МВФ і допомогу західних партнерів. Якщо Україна їм буде вигідна економічно то вони будуть її захищати якщо ні кинуть напризволяще і більшість так званих "незалежних" американських і європейських змі просто забудуть про новини про нас.
ИМХО. Вообще то что они называют диверсификацией поставок энергоносителей, давно превратилось в оружие, путин сам добровольно раздает инструменты шантажа Турции и Немцам, он думает, что это его козырь, но на самом деле это его ошибка, вот кто не мог шантажировать русских, это Украина, но вова похоронил самого надежного партнера аннексировав Крым и развязав войну на Донбассе. Эта стратегическая ошибка ему аукнется, еще при жизни.