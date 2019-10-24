 "Нехай хтось ще бореться за цей закривавлений пісок", - Трамп про виведення військ США із Сирії

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Ліга з посиланням на пресслужбу Білого дому.

За словами президента США, "Туреччина, Сирія і всі типи курдів воювали там століттями" - і в якийсь період американці "виконали для них велику роботу".

"Нехай хтось ще бореться за цей закривавлений пісок ... Тепер ми йдемо. Давно час. Ми повинні були затриматися там на 30 днів, завдати дуже швидкого удару - і піти. Він і був швидким, тільки ми залишилися майже на 10 років", - заявив президент США.

Трамп також запевнив, що подзвонив головнокомандувачу Демократичних сил Сирії (альянс сил збройної опозиції з курдським ядром. - Ред.) Мазлуму Абді, і той нібито був "неймовірно вдячний за те, що зробили США", зупинивши за домовленістю з Анкарою турецьку військову операцію проти курдів на півночі Сирії.

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"Він знає, що в близькій перспективі ми врятували десятки тисяч курдів", - стверджує Трамп.

Господар Білого дому знову розкритикував країни Європи, заявивши, що ті без ентузіазму вирішують питання про покарання бойовиків терористичної мережі Ісламська держава.

Нагадаємо, 9 жовтня Туреччина почала військову операцію проти курдів у Сирії. Через кілька днів вона її призупинила за домовленістю з Вашингтоном. Анкара пригрозила, що якщо ополчення курдів не покине території, з якої їх проганяють, штурм відновиться. Курди відійшли. Турецький президент Ердоган і його російський колега Путін обговорили вигнання YPG з Манбіджа і Кобані і розділ сфер впливу на півночі Сирії.