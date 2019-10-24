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Все про:газета (28) закон (778) Дмитро Дубілет (30)

 У разі скасування друку законів у пресі ризику підміни текстів не буде, - Дубілет

Ризиків підміни текстів законів у разі скасування їхнього обов'язкового друкування в офіційній пресі не буде. Документи будуть мати електронно-цифровий підпис із зазначенням часу.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет, інформує Цензор.НЕТ.

"З приводу вчорашнього законопроєкту, яким ми хочемо скасувати обов'язкову публікацію законів у друкованих виданнях. Деякі українці захвилювались, що це може дозволити заднім числом підміняти тексти актів. Мовляв, папір надійніше. Я поясню, чому не потрібно турбуватися", - йдеться в повідомленні .

За його словами, публікація актів буде не просто на вебсторінці, як текст у новинному виданні. Документ буде публікуватися з накладеним електронно-цифровим підписом з міткою часу.

"По-перше, ЕЦП дає гарантію, що цей документ неможливо змінити. Якщо хоча б одна літера змінюється — це легко побачити. По-друге, всі бачать час накладання ЕЦП на файл. Цей час синхронізується з центральними серверами АЦСК (Акредитований Центр сертифікації ключів . - Ред.). Тобто варіант, коли текст змінюється і потім на нього накладається новий ЕЦП, теж неможливий", - пояснив Дубілет.

Міністр стверджує, що підробити ЕЦП або змінити час підпису "практично неможливо".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держстат перейде в управління секретаріату Кабміну, - Дубілет

"Для тих, хто все ж вірить у старий добрий папір. Кожен акт, коли приймається, за законом розсилається у паперовому вигляді в усі ключові архіви. Тобто, навіть якщо станеться якийсь апокаліпсис або підміна, папір зможе прийти на допомогу! Ми проводили досить глибокі дискусії з приводу цього законопроєкту в Кабміні. Ми готові до такого ж обговорення в Парламенті", - підсумував Дубілет.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що в Кабміні хочуть, щоб закони і постанови друкували на сайтах, а не в "Голосі України" та "Урядовому кур'єрі".

У разі скасування друку законів у пресі ризику підміни текстів не буде, - Дубілет 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155636
 
 
 Топ коментарі
 
Подделать невозможно.
Но можно подписать практически одновременно несколько вариантов, один из которых соответствует принятому, а другой(ие) - с нужной "правкой".
И будет несколько разных вариантов, формально имеющих равную силу.
А дальше - "угадай, под каким наперстком шарик"
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Профессиональные мошенники. Какая гадость.
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Та ладно, задним числом чото пильти нормальная практика для новых рехформаторов. Интернет все стерпит При отмене печати законов в прессе риска подмены текстов не будет, - Дубилет - Цензор.НЕТ 164
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Профессиональные мошенники. Какая гадость.
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Сказано ж , шо риска падмєни ні будіт, будіт гарантія
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Да, типа таких шо гарантировали снизить тарифы и "перестать стрелять".
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Та і це фігня теж. Вийшли б і сказали, оскільки є здорові ризики повномаштабних бойових дій з РФ, і знищення інфраструктури в перщі ж години, у нас всі дії повинні бути направлені для підвищення живучості, що закони повинні бути простіші, зрозуміліші, їх повинно бути меньше, повинно бути все продубльовані, і резервовано, включно і на глиняних такличках, щоб і ядерний вибух не брав.. Тим більше так зроблено, тим меньше агресору захочеться воювати, чим вразливіша система, тим більш агресор зваблюється. А так, підриває окупант один ядерний заряд на висоті 30 км в районі Києва, тільки отой, не нейтронний, а інший, що всю енергію ядер спрямовує на електромагнітний імпульс, і все інформаційне поле зникає.Ніхто нічого не знає, а планшетами закидують атакуючі танки
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Хор им.Верёвки ещё споёт что-нибудь на прощание.
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За хор Верь Вовке нікому -нічого, нівіть легким переляком не обмежились, бо Головний сказав що все було норм, так що норм. Ще заспівають, особливо після такої реклами..
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А як у США, скажімо, чи в GB з NZ? У них уже не друкують?
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Бла...бла...бла по ушам. напёрсточники, шулера ДИДЖИТАЛ!
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Вот вчера инфа из самой Японии! У Зеленского японцы интересовались проектом Диджитализации и Страна в Смартфоне! Вот оно как !
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ну таки идиоты снова выехали заграницу и опять позор стране - оскорбили японцев . не ну как можно быть такими даунами . куда не приедут везде позор и унижение .
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За то ЗЕленое, что по Токио ходило
неловко даже крокодилу... У разі скасування друку законів у пресі ризику підміни текстів не буде, - Дубілет - Цензор.НЕТ 982
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Печатные СМИ это превод древесины в туалетную бумагу.
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електроні ЗМІ це перевод невідновлювальних ресурсів в двоокис вуглецю, бо треба електрику кожен раз, коли хтось захоче на документ глянуть, а не так як папір, надрукували-100 років читай
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А ещё лучше - вообще не печатать законы. Что дядя сказал - то и закон. Монархия называется. Или Зона.
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ну Дубилет специалист в этом деле . условия договоров приватбанка так менял задним числом . что уже и ВС постановила ихние электронные договора считать недействительными
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А кто гарантирует что подмены времени не будет на АЦСК? Т.е. предлагают доверять не бумаге а АЦСК, который может быть подконтролен нужным людям.
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Подделать невозможно.
Но можно подписать практически одновременно несколько вариантов, один из которых соответствует принятому, а другой(ие) - с нужной "правкой".
И будет несколько разных вариантов, формально имеющих равную силу.
А дальше - "угадай, под каким наперстком шарик"
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а еще есть понятие "ошибка оператора". Будет набирать текст документа какая -то лахудра из "95 подворотни" в офисе президента которая в слове раён делает две ошибки У разі скасування друку законів у пресі ризику підміни текстів не буде, - Дубілет - Цензор.НЕТ 1937
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Это шоб малограмотные зебильчики, которым интернет и нах не нужОн, не видели.
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хакеры все могут. Ограбить банки, взломать файлы Пентагона, украсть персональные данные в соц. сетях. А уж электронный документ "сделать" что два пальца об асфальт.
Считаю, что поговорка "Что написано пером, не вырубишь и топором" умнее, чем бред чудака с фамилией Дубилет У разі скасування друку законів у пресі ризику підміни текстів не буде, - Дубілет - Цензор.НЕТ 7028
У разі скасування друку законів у пресі ризику підміни текстів не буде, - Дубілет - Цензор.НЕТ 2020
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это не бред . просто они делают страну для себя в которой в любой момент можно себе забрать всё . что понравилось
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Тогда можно было придумать более разумные доводы. А бред в том, что "риска подмены не будет". Это явная пурга от шулеров-полудурков
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для кого разумные доводы ? для тех кто верит в бубочку . ?
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Предлагаю Дубилета в Раде заменить на электронного нажимателя кнопки.
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Дубилет не в Раде. Это не было бы так грустно. Он министр в кабинете зебилов
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"Практически невозможно"....то бишь сделать это вполне реально....
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НЕт валютьі на закупку бамаги газетной у финнов, просто
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Этореформы от шаромыжников для зебилов!
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ЕЦП уже себя показало, когда Геращенко на всю страну показал, как легко можно подделать ЕЦП не кого нибудь, члена НАЗК и будущего генпрокурура ! https://censor.net.ua/news/402506/*******************************************************************************************************
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віримо тобі, тупілет!!!
все, що ви обіцяєте, обов'язково втілюєте у життя!
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Ну, посмотрим. А за чьей подписью будет выкладываться текст НПА?
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По-хорошему, должны накладываться ЭЦП всех, кто голосовал + спикер + президент (для законов, принятых Радой). Но это - фантастика
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Так говорил Дубилет. Он сказал "невозможно", значит невозможно. Верим Дубилету. Кто не верит, тот москаль(я не про бывшего губернатора).
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Да ладно!!!
Вся достоверность ЭЦП заточена на доверии к сертификационным центрам, которыми управляет государство. В случае с предприятиями и физ. лицами, государство можно считать независимым гарантом, но в случае самого государства когда оно само выступает гарантом достоверности своих же действий.....- это полная лажа!
Они поставят там любую отметку времени которая им будет нужна
Заменят свою цифровую подпись, переподпишут ей все что нужно, а так же все остальные документы (чтобы подпись была едентичной) А достоверный документ но уже с другим текстом скачанный вами перестанет верефицироваться как истинный
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"Чиновники - это трутни, пишущие законы, по которым человеку не прожить. Почему у министров жалованье постоянно и независимо от того, хорошо или дурно живётся населению Пруссии? Вот если бы квота жалованья бюрократов колебалась вверх-вниз в зависимости от уровня жизни народа, тогда бы эти дураки меньше писали законов, а больше бы думали."Бисмарк
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