 У разі скасування друку законів у пресі ризику підміни текстів не буде, - Дубілет

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет, інформує Цензор.НЕТ.
"З приводу вчорашнього законопроєкту, яким ми хочемо скасувати обов'язкову публікацію законів у друкованих виданнях. Деякі українці захвилювались, що це може дозволити заднім числом підміняти тексти актів. Мовляв, папір надійніше. Я поясню, чому не потрібно турбуватися", - йдеться в повідомленні .
За його словами, публікація актів буде не просто на вебсторінці, як текст у новинному виданні. Документ буде публікуватися з накладеним електронно-цифровим підписом з міткою часу.
"По-перше, ЕЦП дає гарантію, що цей документ неможливо змінити. Якщо хоча б одна літера змінюється — це легко побачити. По-друге, всі бачать час накладання ЕЦП на файл. Цей час синхронізується з центральними серверами АЦСК (Акредитований Центр сертифікації ключів . - Ред.). Тобто варіант, коли текст змінюється і потім на нього накладається новий ЕЦП, теж неможливий", - пояснив Дубілет.
Міністр стверджує, що підробити ЕЦП або змінити час підпису "практично неможливо".
"Для тих, хто все ж вірить у старий добрий папір. Кожен акт, коли приймається, за законом розсилається у паперовому вигляді в усі ключові архіви. Тобто, навіть якщо станеться якийсь апокаліпсис або підміна, папір зможе прийти на допомогу! Ми проводили досить глибокі дискусії з приводу цього законопроєкту в Кабміні. Ми готові до такого ж обговорення в Парламенті", - підсумував Дубілет.
Нагадаємо, вчора стало відомо, що в Кабміні хочуть, щоб закони і постанови друкували на сайтах, а не в "Голосі України" та "Урядовому кур'єрі".
неловко даже крокодилу...
Но можно подписать практически одновременно несколько вариантов, один из которых соответствует принятому, а другой(ие) - с нужной "правкой".
И будет несколько разных вариантов, формально имеющих равную силу.
А дальше - "угадай, под каким наперстком шарик"
Считаю, что поговорка "Что написано пером, не вырубишь и топором" умнее, чем бред чудака с фамилией Дубилет
все, що ви обіцяєте, обов'язково втілюєте у життя!
Вся достоверность ЭЦП заточена на доверии к сертификационным центрам, которыми управляет государство. В случае с предприятиями и физ. лицами, государство можно считать независимым гарантом, но в случае самого государства когда оно само выступает гарантом достоверности своих же действий.....- это полная лажа!
Они поставят там любую отметку времени которая им будет нужна
Заменят свою цифровую подпись, переподпишут ей все что нужно, а так же все остальные документы (чтобы подпись была едентичной) А достоверный документ но уже с другим текстом скачанный вами перестанет верефицироваться как истинный