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 Події, Київські новини
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 Поліція розшукує педофіла, який напав на двох малолітніх дівчаток у Києві. Фоторобот

У Києві правоохоронці розслідують обставини скоєння сексуальних злочинів щодо двох малолітніх дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

За даними відомства, події сталися вчора в Подільському і Дарницькому районах столиці. За цими фактами розпочато кримінальні провадження.

Так, до Подільського управління поліції від жінки надійшло повідомлення про те, що у під'їзді будинку на вулиці Червонопільській невідомий чіплявся до 10-річної доньки та торкався її тіла. Дівчинці вдалося вирватися із рук зловмисника, який після цього втік.

За словами заявниці, незнайомець – худорлявої тілобудови зростом приблизно 150 см з коротким темним волоссям та навушниками на голові, був одягнутий у темно-синю кофту з капюшоном, темно-сині джинси, білі кросівки. Особлива прикмета – не вимовляє літеру "р".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві затримали чоловіка, який здійснював розпусні дії щодо малолітніх у приміщенні школи, - Нацполіція. ФОТО

Поліція розшукує педофіла, який напав на двох малолітніх дівчаток у Києві 01

Також до Дарницького управління поліції звернулася місцева мешканка із повідомленням про те, що в арці будинку на вулиці Драгоманова невідомий оголив статевий орган, чим вчинив розпусні дії щодо її 11-річної доньки.

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Для відпрацювання цих повідомлень на адреси виїжджали слідчо-оперативні групи, патрульні поліцейські, працівники ювенальної превенції. Зібрані відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочали два кримінальних провадження: за ч. 4 ст. 153 (Сексуальне насильство) та за ч. 2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють особи причетних до вказаних злочинів, щоб у подальшому притягнути їх до кримінальної відповідальності.

Громадянам, які володіють будь-якою інформацією про вказані події, прохання звернутися до найближчого відділу поліції або зателефонувати на спецлінію 102.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155634
 
 
 Топ коментарі
 
рост примерно 150 см

пуйло чтоле? Полиция разыскивает педофила, напавшего на двух малолетних девочек в Киеве - Цензор.НЕТ 6424
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Та не смішно ніхера. Була можливість педофілів хімічно "чистити", але Вова,ветував закон, гаваріт, что ета ущемлєніє іхніх прав і ето являєтся нарушенієм Канстітуциі.
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Та не смішно ніхера. Була можливість педофілів хімічно "чистити", але Вова,ветував закон, гаваріт, что ета ущемлєніє іхніх прав і ето являєтся нарушенієм Канстітуциі.
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я б их вообще убивал, но у нас демократия, какие-то европейские ценности. Вот за что мне нравится США - там действует право силы. Твой дом - твоя крепость (частная собственость). Всякую мразь, после честного и настоящего суда, сразу на электрический стул, хоть и не во всех штатах...
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у нас скоро перемиріє і не на часі це, якісь точки до примирення треба шукати з сусіднією країною, а не конфліктувати
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і ця точка десь по-середині, по-середині Дніпра Поліція розшукує педофіла, який напав на двох малолітніх дівчаток у Києві - Цензор.НЕТ 626
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при чому ту Дніпро? До якої точки точки оплачено, та й буде.ну прямо бісить, всі вважають себе розумними , а інших дурними. Правда і я сам такий, але мене це не бісить
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Интересно, а у 3,14дрил после кастрации тяга к ЄНтому делу пропадает? Поліція розшукує педофіла, який напав на двох малолітніх дівчаток у Києві - Цензор.НЕТ 8478
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Будешь выгобываться когда твою дочку продрочат, дебил.
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Юрій Ан а ты фоторобот с изображением в зеркале не сравнивал? Беги звонить в полицию.
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Впіймати та розідрати. Потім частини тіла розвішати по стовбам...
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