 Поліція розшукує педофіла, який напав на двох малолітніх дівчаток у Києві. Фоторобот

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

За даними відомства, події сталися вчора в Подільському і Дарницькому районах столиці. За цими фактами розпочато кримінальні провадження.

Так, до Подільського управління поліції від жінки надійшло повідомлення про те, що у під'їзді будинку на вулиці Червонопільській невідомий чіплявся до 10-річної доньки та торкався її тіла. Дівчинці вдалося вирватися із рук зловмисника, який після цього втік.

За словами заявниці, незнайомець – худорлявої тілобудови зростом приблизно 150 см з коротким темним волоссям та навушниками на голові, був одягнутий у темно-синю кофту з капюшоном, темно-сині джинси, білі кросівки. Особлива прикмета – не вимовляє літеру "р".

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Також до Дарницького управління поліції звернулася місцева мешканка із повідомленням про те, що в арці будинку на вулиці Драгоманова невідомий оголив статевий орган, чим вчинив розпусні дії щодо її 11-річної доньки.

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Для відпрацювання цих повідомлень на адреси виїжджали слідчо-оперативні групи, патрульні поліцейські, працівники ювенальної превенції. Зібрані відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочали два кримінальних провадження: за ч. 4 ст. 153 (Сексуальне насильство) та за ч. 2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють особи причетних до вказаних злочинів, щоб у подальшому притягнути їх до кримінальної відповідальності.

Громадянам, які володіють будь-якою інформацією про вказані події, прохання звернутися до найближчого відділу поліції або зателефонувати на спецлінію 102.