Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби України.
"Через КПВВ "Новотроїцьке", на виїзд до тимчасово окупованої території за маршрутом "Київ - Донецьк", проїхали 14 автомобілів із гуманітарним вантажем. Серед вантажу, направленого від Міжнародного комітету Червоного Хреста, - продуктові набори, ліки, товари медичного призначення, універсальні комбікорми загальною вагою 232 тонни", - йдеться в повідомленні.
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Оккупирующая держава обязана при помощи всех имеющихся средств обеспечить снабжение гражданского населения продовольствием и санитарными материалами. Она должна, в частности, ввозить необходимые съестные припасы, санитарные материалы и другие предметы в тех случаях, когда ресурсы оккупированной территории будут недостаточны.Красный Крест помогает РФ, чтобы той было легче воевать с Украиной.
В МЧС непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) уточняют, что конвой доставил более 360 тонн груза, включающих в себя детское питание, медицинские наборы и лекарства. Этот конвой стал уже 88-м, предыдущая колонна прибыла в Донецк 17 октября".
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