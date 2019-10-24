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 Суспільство
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Все про:Держприкордонслужба (2290) Червоний Хрест (145) гуманітарна допомога (225)

 Червоний Хрест направив жителям ОРДЛО 14 вантажівок із продуктами і ліками, - Держприкордонслужба

Міжнародний комітет Червоного Хреста 23 жовтня направив на тимчасово окуповану територію Донбасу 14 вантажівок із гуманітарною допомогою загальною вагою 232 тонни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби України.

"Через КПВВ "Новотроїцьке", на виїзд до тимчасово окупованої території за маршрутом "Київ - Донецьк", проїхали 14 автомобілів із гуманітарним вантажем. Серед вантажу, направленого від Міжнародного комітету Червоного Хреста, - продуктові набори, ліки, товари медичного призначення, універсальні комбікорми загальною вагою 232 тонни", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Червоний Хрест направив жителям ОРДЛО 7 вантажівок із продуктами і будматеріалами, - Держприкордонслужба

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155631
 
 
 Топ коментарі
 
сепаров кормят
мои старики видели эту гумпомощ два раза по 0.5 кг, т.е 1 кг
в 2015 году
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За это разве дедывоевале? что бы эти пиндосы везли сюда свою гумманитарку??? Республики то процветающие!!! Красный Крест направил жителям ОРДЛО 14 грузовиков с продуктами и лекарствами, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7338
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смоли гарячей тим лугандонам
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За это разве дедывоевале? что бы эти пиндосы везли сюда свою гумманитарку??? Республики то процветающие!!! Красный Крест направил жителям ОРДЛО 14 грузовиков с продуктами и лекарствами, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7338
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Цікаво б побачити відео як "скрєпниє" народи "свабодних ат хунти ряспублік" битимуться за їжу від "гєйропи і пєндосав" . Ото буде треш...
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Им благодарность за то что проклинали Европу и Америку
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"Красный Крест направил жителям ОРДЛО 14 грузовиков с продуктами и лекарствами, - Госпогранслужба" - хорошо им, а тут всё самому покупать приходиться, ни одна сволочь не поможет, ни красная, ни зелёная.
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сепаров кормят
мои старики видели эту гумпомощ два раза по 0.5 кг, т.е 1 кг
в 2015 году
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Як добре бути сепаратистом та терористом! Всі тобі співчувають! Всі тобі допомагають!
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Если бы и в правду их получили люди которые в этом нуждаются, а по факту я думаю бандюгани разворуют.
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Блин, Красный Крест орков снабжает, а тут Моника по заграницам шляется. Занесет церкопитековую болезнь ("болезнь зелёных мартышек") - 73% населения вымрет нахрен.
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За таких обставин вони будуть за вічний "лугандон". Совок зєло любіт халяву
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Завжди цікавив механізм розподілення цієї допомоги. З юридичної точки зору це можна розглядати,як фінансування тероризму.Стрелков подтвердил как воруют гуманитарку в ДНР и ЛНР
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Краще завезіть таку безкоштовну допомогу в Кропивницький, Дніпро, Полтаву, Вінницю, Хмельницький... Там люди віддають останнє для перемоги у цій війні, самі не доїдають, помирають на цій війні їх діьти, а вони везуть вбивцям і їх пособникам. То навіщо їм припиненняч війни, вони і далі з кацапськими паспортами будуть волати "усліште даунбас"!
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ЗеЛЯдь має підіймати питання на міжнародному рівні про фінансування сепаратистів та терористів "Черхоним хрестом " .
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"Красный Крест направил жителям ОРДЛО 14 грузовиков с продуктами и лекарствами, - Госпогранслужба" - Красный Крест нарушает Женевскую конвенцию от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны.

Оккупирующая держава обязана при помощи всех имеющихся средств обеспечить снабжение гражданского населения продовольствием и санитарными материалами. Она должна, в частности, ввозить необходимые съестные припасы, санитарные материалы и другие предметы в тех случаях, когда ресурсы оккупированной территории будут недостаточны.Красный Крест помогает РФ, чтобы той было легче воевать с Украиной.
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такая хрень эта вся помощь с евросоюза этим республикам ШКИД... подкармливать терористов. а ведь они в первую очередь и их боссы которые супермаркеты там содержат захватят всю помощь... прожрут и продадут всё!а сытым и с баблом чего им не воевать далее? вот уже идиоты с этой помощью....им тянут с евросоюза...рашка там тянет что то. контробанда от нас, с белорусси товаров полно. население на машинах и тачках прут от нас всё мешками...и им всё мало...((быстрее обнищают и проголодаются. быстрее может своими куринными мозгами задумаются....((
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А кацапы пишут что это их груз"Очередной гуманитарный конвой МЧС России прибыл в Донецк. Об этом сообщает РИА Новости.

В МЧС непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) уточняют, что конвой доставил более 360 тонн груза, включающих в себя детское питание, медицинские наборы и лекарства. Этот конвой стал уже 88-м, предыдущая колонна прибыла в Донецк 17 октября".
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А зачем в грузах Красного креста КОМБИКОРМА?...
Кого они там подкармливают…. Червоний Хрест направив жителям ОРДЛО 14 вантажівок із продуктами і ліками, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 1610
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Зачем им продукты и лекарства, а особенно моющие средства и средства личной гигиены,не понимаю.
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Куда как с большим удовольствием я бы прочитал такую новость: "Красный Крест направил жителям ОРДЛО 14 грузовиков с крестами и гробами"
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