 Червоний Хрест направив жителям ОРДЛО 14 вантажівок із продуктами і ліками, - Держприкордонслужба

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби України.

"Через КПВВ "Новотроїцьке", на виїзд до тимчасово окупованої території за маршрутом "Київ - Донецьк", проїхали 14 автомобілів із гуманітарним вантажем. Серед вантажу, направленого від Міжнародного комітету Червоного Хреста, - продуктові набори, ліки, товари медичного призначення, універсальні комбікорми загальною вагою 232 тонни", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Червоний Хрест направив жителям ОРДЛО 7 вантажівок із продуктами і будматеріалами, - Держприкордонслужба