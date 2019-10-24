EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 За кордоном
  661  25
Матеріали за темою:
Все про:імпічмент (129) розслідування (1559) США (5699) Трамп (2167)

 Демократи можуть оприлюднити матеріали розслідування в межах імпічменту Трампа в середині листопада, - Washington Post

Демократи Палати представників США можуть оприлюднити матеріали свого розслідування в рамках процедури імпічменту президента Дональда Трампа вже в середині листопада.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це пише Washington Post.

Згідно з інформацією видання, після того, як група республіканців Палати представників намагалася зірвати свідчення заступника помічника міністра оборони у справах Росії, України і Євразії Лаури Купер, деякі демократи наполягають на тому, щоб зробити слухання відкритими.

"Є велика різниця між читанням розшифровки і фактичним слуханням історії від людей. Такі люди, як різні посли, які прийшли свідчити, мають прийти і розповісти про це", - заявив демократ Джим Хаймс.

Так, демократи сподіваються допитати у відкритому порядку в.о. посла США в Україні Вільяма Тейлора і колишнього посла США в Україні Марі Йованович. Вони вже давали свідчення в закритому режимі.

Кілька демократів також висловили бажання почути колишнього радника президента з нацбезпеки Джона Болтона, який, як повідомляється, був затятим противником кампанії з чинення тиску на президента України Володимира Зеленського.

Читайте також: Трамп зарахував Тейлора до своїх непримиренних опонентів і попросив не наймати таких в адміністрацію президента

Болтон, який пішов у відставку минулого місяця, заявив газеті, що "скаже своє слово в свій час".

Однак демократи також відзначили, що імпічмент історично включав закриту стадію розслідування, з якої випливав публічний розгляд.

Раніше група приблизно з 25 республіканців Палати представників з вигуками: "Впустіть нас!" увірвалася в охоронюваний зал, де заступник помічника міністра оборони у справах Росії, України і Євразії готувалася давати свідчення.

В результаті слухання почалися після п'ятигодинної затримки.

Республіканці неодноразово критикували демократів за те, що вони дозволили тільки членам комітетів з розвідки, нагляду і закордонних справах Палати представників бути присутніми на слуханнях. На їхню думку, інформація і стенограми повинні бути доступні всім членам, з огляду на серйозність наслідків імпічменту.

Нагадаємо, Конгрес США затвердив виділення Україні 250 млн доларів за лінією Пентагону, але в липні 2019 року президент США Дональд Трамп попросив виконувача обов'язків глави апарату Білого дому Міка Малвейні призупинити виділення коштів. Гроші розморозили лише приблизно 11 вересня після численних запитів із Конгресу про причини такого рішення. Водночас Трамп і деякі американські дипломати намагалися домогтися від України розслідування проти Гантера Байдена, сина одного з головних політичних конкурентів американського президента.

24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

26 серпня Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155630
 
 
 Топ коментарі
 
а розговоры господина Зеленского с паном пуйлом тоже опубликуют? ведь:
Люди имеют право знать, чем властные верхушки занимаются.

Демократы могут обнародовать материалы расследования в рамках импичмента Трампа в середине ноября, - Washington Post - Цензор.НЕТ 7915 Демократы могут обнародовать материалы расследования в рамках импичмента Трампа в середине ноября, - Washington Post - Цензор.НЕТ 6645

 показати весь коментар
 
Ну обоссали тебя шльондры в Московском отеле...ну сняло это КГБ ФСБ...ну выплатили узкие все твои долги...и шо?
Это не повод быть изменником США!!!!

СТАРЫЙ ТЫ ГЛУПЫЙ ДОДИК!!!)))
 показати весь коментар
 
А тим часом в далекій Японії на горі Фудзіяма було помічено пару невідомих науці зелених людиноподібних звєрушок, які бігали по схилах гори за туристами, показували їм язики та свої голі дупи і жестами випрошували в них шматочки їжі. На всі запитання свідків звєрушкі відповідали гнусавими голосами - "Амиваснепонимаем" 😃
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Пусть демократы поторопятся, а то Порошенко запланировал путч на декабрь, могут опоздать кароче, парни...
 показати весь коментар
 
Давайте публикуйте. Чем больше вскроется, тем лучше для самих Штатов.
Люди имеют право знать, чем властные верхушки занимаются.
 показати весь коментар
 
 
а розговоры господина Зеленского с паном пуйлом тоже опубликуют? ведь:
Люди имеют право знать, чем властные верхушки занимаются.

Демократы могут обнародовать материалы расследования в рамках импичмента Трампа в середине ноября, - Washington Post - Цензор.НЕТ 6645

 показати весь коментар
 
 
Обязательно опубликуют
И разговоры Порошенко с ****** тоже.
 показати весь коментар
 
 
ну Порошенку осталось не долго: еще неделя и два месяца (депутатская неприкосновенность), а там если не дадут улететь в отпуск на Мальдивы за державный кошт, то, конечно, все расскажет
 показати весь коментар
 
 
Для того, что бы Порошенко заговорил его надо взять под стражу, логично? А так мы тогда ничего не узнаем в противном случае или нет?
 показати весь коментар
 
А тим часом в далекій Японії на горі Фудзіяма було помічено пару невідомих науці зелених людиноподібних звєрушок, які бігали по схилах гори за туристами, показували їм язики та свої голі дупи і жестами випрошували в них шматочки їжі. На всі запитання свідків звєрушкі відповідали гнусавими голосами - "Амиваснепонимаем" 😃
 показати весь коментар
 
 
Зеленский чуть не довел Трампа до инпичмента. Боюсь представить, что он может сделать пану Императору Японии... Харакири?
 показати весь коментар
 
 
Так он же этот, кловун и шмаркля, а оказывается, один разговор и президент самой могущественной в мире страны на грани импичмента

Вот как, вот, оказывается, кто миром правит. Ай да Зеленский, а прятался в Квартале, типа обычный шоумен, а тут повелитель голактеги, оказывается 😂
 показати весь коментар
 
 
Я думаю все намного проще: даже просто поздороваться с роялистом за руку это уже лютый зашквар и повод задуматься об адекватности того или иного правителя!!!
 показати весь коментар
 
 
Это зашквар патриота на всю оставшуюся недолгую политическую жизнь.
 показати весь коментар
 
 
блин, как бы шах и мат мне, простите Демократи можуть оприлюднити матеріали розслідування в межах імпічменту Трампа в середині листопада, - Washington Post - Цензор.НЕТ 1906
Но это еще раз подтверждает мою теорию про зашквар будет если поздороваться за руку с Зеленским. Ведь Порошенко проиграл выборы таки...
 показати весь коментар
 
Моника Левински тоже президента самой могущественной в мире страны чуть до оргазма импичмента не довела... И где она теперь?
 показати весь коментар
 
Ее даже в прачечную на работу не возьмут. Демократи можуть оприлюднити матеріали розслідування в межах імпічменту Трампа в середині листопада, - Washington Post - Цензор.НЕТ 7685
 показати весь коментар
 
Та з Трампом все зрозуміло. Після такого шкандалю з Монікою йому вже нічого доброго не світить . А от стосовно пригод Вофкі в Тридевятому царстві то сьогодні вже пройшла новина, що його чувіха опинилася в тамтешньому міському медичному центрі. От і здогадався тепер - чи то в неї "ломка" почалася, чи то з тєлом Вофкі попрощатися приїхала перед кремацією 😃
 показати весь коментар
 
 
Доречі, треба передати Цукерману, щоб банив аккаунт за передачу паролів стороннім особам!!! Демократи можуть оприлюднити матеріали розслідування в межах імпічменту Трампа в середині листопада, - Washington Post - Цензор.НЕТ 4140
 показати весь коментар
 
Зря этот старый рыжый ДОДИК согласился на путинскую аферу!)))
Мало того что может получить пинок от своих и демократов...так еще и посадют!
Возможно на пожизненное за измену родине...
 показати весь коментар
 
 
Ну обоссали тебя шльондры в Московском отеле...ну сняло это КГБ ФСБ...ну выплатили узкие все твои долги...и шо?
Это не повод быть изменником США!!!!

СТАРЫЙ ТЫ ГЛУПЫЙ ДОДИК!!!)))
 показати весь коментар
 
 
Паходу, вопрос о том, быть или не быть импичменту для этой рыжей кучи ґавна, уже даже не стоит. По-моему, это дело решённое. Но... Лично меня беспокоит другое: успеют ли демократы засадить импичмент в тухлую вену этому дураку до Дня Независимости 4-го июля, как думаете ???
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору