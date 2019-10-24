 Демократи можуть оприлюднити матеріали розслідування в межах імпічменту Трампа в середині листопада, - Washington Post

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це пише Washington Post.

Згідно з інформацією видання, після того, як група республіканців Палати представників намагалася зірвати свідчення заступника помічника міністра оборони у справах Росії, України і Євразії Лаури Купер, деякі демократи наполягають на тому, щоб зробити слухання відкритими.

"Є велика різниця між читанням розшифровки і фактичним слуханням історії від людей. Такі люди, як різні посли, які прийшли свідчити, мають прийти і розповісти про це", - заявив демократ Джим Хаймс.

Так, демократи сподіваються допитати у відкритому порядку в.о. посла США в Україні Вільяма Тейлора і колишнього посла США в Україні Марі Йованович. Вони вже давали свідчення в закритому режимі.

Кілька демократів також висловили бажання почути колишнього радника президента з нацбезпеки Джона Болтона, який, як повідомляється, був затятим противником кампанії з чинення тиску на президента України Володимира Зеленського.

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Болтон, який пішов у відставку минулого місяця, заявив газеті, що "скаже своє слово в свій час".

Однак демократи також відзначили, що імпічмент історично включав закриту стадію розслідування, з якої випливав публічний розгляд.

Раніше група приблизно з 25 республіканців Палати представників з вигуками: "Впустіть нас!" увірвалася в охоронюваний зал, де заступник помічника міністра оборони у справах Росії, України і Євразії готувалася давати свідчення.

В результаті слухання почалися після п'ятигодинної затримки.

Республіканці неодноразово критикували демократів за те, що вони дозволили тільки членам комітетів з розвідки, нагляду і закордонних справах Палати представників бути присутніми на слуханнях. На їхню думку, інформація і стенограми повинні бути доступні всім членам, з огляду на серйозність наслідків імпічменту.

Нагадаємо, Конгрес США затвердив виділення Україні 250 млн доларів за лінією Пентагону, але в липні 2019 року президент США Дональд Трамп попросив виконувача обов'язків глави апарату Білого дому Міка Малвейні призупинити виділення коштів. Гроші розморозили лише приблизно 11 вересня після численних запитів із Конгресу про причини такого рішення. Водночас Трамп і деякі американські дипломати намагалися домогтися від України розслідування проти Гантера Байдена, сина одного з головних політичних конкурентів американського президента.

24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

26 серпня Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.