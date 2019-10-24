 Ліки проти раку молочної залози їдуть у регіони, - МОЗ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Зазначається, що наказ про розподіл підписано й опубліковано на сайті Міністерства охорони здоров'я України.
"Раніше ліки з діючою речовиною трастузумаб закуповувалися за ціною 490 доларів за флакон. Тепер закупівлі через міжнародні організації дозволили отримати втричі нижчу ціну - 155 доларів. Це означає, що доступ до безоплатного лікування отримають в рази більше пацієнтів", - йдеться в повідомленні.
У МОЗ зазначають, що ефективність і якість препарату підтверджується тим, що він схвалений у країнах із Строгим національним регулятивним агентством (SRA). Його закуповують півтора десятка європейських держав, зокрема, Німеччина, Франція, Австрія, Швеція та інші.
У міністерстві також нагадали, що ліки закуповуються в межах виділеного бюджету, котрий щорічно ухвалює Верховна Рада (у 2016 році – 3,4 млрд грн, у 2017 - 5,9 млрд грн, у 2018 - 5,9 млрд грн, у 2019 - 6,58 млрд грн).
Зє!біли продовжують хвалитися досягненнями Пороха.
Покупаем лекарства для Охматдета Киевского
Заказываем в Германии, Италии, в Польше брали, во Франции
Дешевле чем в Украине раза в 2 было
При Пете ничего не изменилось в этом плане
Детская онкология.
До речі (якщо у кого паміть коротка0 її запросив Порошенко і підтримував її починання.
Тож дякуємо і пану Петру.
Зараз в фейспуке дебилка Супрун будет говорить , шо это неправильный препарат , а правильный завезут только тогда , когда ее восстановят в должности
Зє!біли продовжують хвалитися досягненнями Пороха.