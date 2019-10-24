EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Суспільство, Здоров'я
  842  17
Все про:ліки (311) Мінздоров'я (996) рак (39) онкологія (47)

 Ліки проти раку молочної залози їдуть у регіони, - МОЗ

12 528 флаконів препарату "ОГІВРІ (Трастузумаб)", закуплених за державний кошт, розподілено між регіонами. Найближчим часом цей препарат буде доступний у лікарнях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Зазначається, що наказ про розподіл підписано й опубліковано на сайті Міністерства охорони здоров'я України.

"Раніше ліки з діючою речовиною трастузумаб закуповувалися за ціною 490 доларів за флакон. Тепер закупівлі через міжнародні організації дозволили отримати втричі нижчу ціну - 155 доларів. Це означає, що доступ до безоплатного лікування отримають в рази більше пацієнтів", - йдеться в повідомленні.

У МОЗ зазначають, що ефективність і якість препарату підтверджується тим, що він схвалений у країнах із Строгим національним регулятивним агентством (SRA). Його закуповують півтора десятка європейських держав, зокрема, Німеччина, Франція, Австрія, Швеція та інші.

У міністерстві також нагадали, що ліки закуповуються в межах виділеного бюджету, котрий щорічно ухвалює Верховна Рада (у 2016 році – 3,4 млрд грн, у 2017 - 5,9 млрд грн, у 2018 - 5,9 млрд грн, у 2019 - 6,58 млрд грн).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд заарештував на 60 діб із можливістю застави в 160 тис. грн одного з лікарів Інституту раку

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155629
 
 
 Топ коментарі
 
Эту туфту ты напишешь в своих мемуарах , которые нихто не будет читать Лекарства против рака молочной железы едут в регионы, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4489
 показати весь коментар
 
В ближайшее время этот препарат будет доступен в больницах


Зараз в фейспуке дебилка Супрун будет говорить , шо это неправильный препарат , а правильный завезут только тогда , когда ее восстановят в должности Лекарства против рака молочной железы едут в регионы, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8620
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
норм в три раза дешевле купили препараты, и они в три раза меньше будут лечить, вот это я понимаю - при Порохе такого не было!!!
 показати весь коментар
 
Ліки зараз надійшли, а угоди на закупівлю укладалися ще при Супрун.
Зє!біли продовжують хвалитися досягненнями Пороха.
 показати весь коментар
 
ну так больше же нечем хвалиться, а у них гарант хорошо играет на рояле, вот и все достижения новой Зе-власти Лекарства против рака молочной железы едут в регионы, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2675
 показати весь коментар
 
Ты шо не знаешь что в Украине в несколько раз цены взвинчены?
Покупаем лекарства для Охматдета Киевского
Заказываем в Германии, Италии, в Польше брали, во Франции
Дешевле чем в Украине раза в 2 было
 показати весь коментар
 
и в этом, конечно же, виноват Петя? Да у нас есть проблемы с лекарствами. Но это банда фармацептов довела до такого... И не дай бог нам болеть. Так что берегите здоровье и не болейте. Вот к примеру господин Зеленский сделал правильный шаг, что довел табачные фабрики до закрытия. Чем меньше будут люди курить - тем меньше будут болеть!!!
 показати весь коментар
 
Я занимаюсь этим со времён когда ещё Овощ был
При Пете ничего не изменилось в этом плане
 показати весь коментар
 
Охматдет погугли и не пиши глупостей
Детская онкология.
 показати весь коментар
 
А я думал новость о мастопатии... ну ладно, загуглю
 показати весь коментар
 
Останній привіт від пані Супрун.
До речі (якщо у кого паміть коротка0 її запросив Порошенко і підтримував її починання.
Тож дякуємо і пану Петру.
 показати весь коментар
 
В ближайшее время этот препарат будет доступен в больницах


Зараз в фейспуке дебилка Супрун будет говорить , шо это неправильный препарат , а правильный завезут только тогда , когда ее восстановят в должности Лекарства против рака молочной железы едут в регионы, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8620
 показати весь коментар
 
 
Ліки зараз надійшли, а угоди на закупівлю укладалися ще при Супрун.
Зє!біли продовжують хвалитися досягненнями Пороха.
 показати весь коментар
 
Эту туфту ты напишешь в своих мемуарах , которые нихто не будет читать Лекарства против рака молочной железы едут в регионы, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4489
 показати весь коментар
 
 
а посадить мразей которые продавали жизненно необходимые препараыты по спекулятивным ценам не? ну озвучте хотябы фамилии в студию
 показати весь коментар
 
Так ви їх вибрали, ви ж голосували за "бігбордік у нєво зєльонєнькій"!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору