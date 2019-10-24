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 Політика України
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 Якщо кликатимуть на цю поліграф-вечірку, прийдемо: нам приховувати нічого, - нардеп від "Голосу" Железняк

Депутат фракції "Голос" та перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк заперечує інформацію про те, що представники депутата Антона Яценка могли пропонувати гроші для "правильного" голосування за законопроєкт 2047-Д усім членам цього комітету, а не лише нібито "слугам".

Про це він заявив у коментарі проєкту Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Це як мінімум нелогічно та неможливо. До мене і до моєї колеги (Галини Васильченко. – Ред.) не звертались із такими пропозиціями, але якби ми дізнались про такі факти, якби до нас хтось звернувся, ми би про це дуже голосно говорили і зробили б із цього скандал", – наголосив Железняк.

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При цьому він припускає, що в Антона Яценка справді міг бути інтерес до голосування за вищезгаданий законопроєкт, однак, за словами Железняка, Яценко не приходив особисто на комітет.

"Можливо він працював якимись іншими методами", – припускає депутат "Голосу".

Водночас він готовий за потреби також пройти перевірку на детекторі брехні.

"Напевно, ходити опозиційним депутатам до ОП на детектор трішки видається якось недемократично, але, якщо кликатимуть на цю поліграф-вечірку, прийдемо. Нам-то у цьому питанні приховувати нічого", – наголошує Железняк.

Після провального голосування 18 жовтня члени фінансового комітету, як стверджує він, одразу ж ухвалили рішення про доопрацювання законопроєкту 2047-Д.

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Сам документ, якого наразі немає у відкритому доступі, за словами депутата, передбачає ліквідацію так званих "оціночних майданчиків" з можливістю додаткової функції оцінювання майна.

"Майданчики прибираються і через деякий період (якщо не помиляюсь, в тексті це було 1 квітня 2020 року), громадянам України дається можливість самим виступати в ролі оцінщиків, якщо вони не згодні з тією сумою, яку їм сформувала єдина база фонду державного майна, вони ідуть до оцінщика і він в рамках 25 відсотків може робити рецензію", - розповідає Железняк.

За його словами, нині існуючі "майданчики" нічого, "окрім корупційної складової" не мають.

Нагадаємо, САП зареєструвала кримінальне провадження, в якому 11 народних депутатів від партії "Слуга народу", які працюють у комітеті Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, могли отримати хабар 30 000 доларів.

Колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".

Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні. А заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.

23 жовтня перевірку пройшов Олександр Дубінський. Офіційний результат буде відомий 28 жовтня.

Глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія пройде перевірку на детекторі брехні в прямому ефірі 24 жовтня о 16:00.

24 жовтня про проходження поліграфа заявив нардеп від СН Качура: "Пройшов тест на детекторі брехні: поліграф показав, що бабки я не брав і стосунку до схем не маю".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155628
 
 
 Топ коментарі
 
tZE inform‏ @tZEinform 59 мин.59 минут назад

Если будут звать на эту полиграф-вечеринку, придем: нам скрывать нечего, - нардеп от "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 6306

Судя по количеству заявивших что они "...уже прошли полиграф" все бабло за законопроект досталось полиграфистам
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Може пройдете за кордоном перевірку на детекторі? Если будут звать на эту полиграф-вечеринку, придем: нам скрывать нечего, - нардеп от "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 1502
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На полиграф-вечренку конечно прийдем, но лучше на свингерскую, если что Если будут звать на эту полиграф-вечеринку, придем: нам скрывать нечего, - нардеп от "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 2773
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На полиграф-вечренку конечно прийдем, но лучше на свингерскую, если что Если будут звать на эту полиграф-вечеринку, придем: нам скрывать нечего, - нардеп от "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 2773
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tZE inform‏ @tZEinform 59 мин.59 минут назад

Если будут звать на эту полиграф-вечеринку, придем: нам скрывать нечего, - нардеп от "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 6306

Судя по количеству заявивших что они "...уже прошли полиграф" все бабло за законопроект досталось полиграфистам
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Може пройдете за кордоном перевірку на детекторі? Если будут звать на эту полиграф-вечеринку, придем: нам скрывать нечего, - нардеп от "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 1502
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Не превращайся в зебила и не играй на то, чтобы понравиться публике. Иначе и тот несчастный рейтинг упадет еще ниже. Все такие предложения должны отсылаться в известном направлении. Не позорьтесь и не превращайтесь в тупое зебильное стадо, вроде этих "слуг".
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Хорошее начинание с полиграфом. Никто же не протестует против проверки на алкоголь водителей ? А с украинской коррупцией любьіе средства хороши , очень все запущено.
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Мда... "Слуги народа" делают все возможное и невозможное для потери своего рейтинга. В том числе и такими комментариями на предмет собственной импотенции.
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Зелёная команда упорно превращает государство в цырк, тем временем как из страны уходят производства, а зебилы, голосовавшие за этих мошенников, начинают последний хрен без соли доедать.
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Задіяна нова дитяча гра--піди на поліграф. Це просто черговий піар.придуманий ,щоб відволікати людей від проблем в обороні держави, зовнішніх відносинах,економіці--де одні провали. Як в народі говорять---"а поговорить". Для суспільства це нічого не значить. що клоуни пограються в забавку.хто чесніший. Ідіоти,ви працюйте,давайте результати,а не створюйте сцени 95 кварталу. Нехай органи займаються розслідуваннями. Ато вже " царь" говорить ,що звільнить депутата.якщо не піде в пісочницю. Ну і клоунаду створюють,правда ж весело і прикольно?
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На месте уважающих себя депутатов ("Голос", очевидно, к ним не относится) я бы предложил "слугам народа" проверить на полиграфе всех тараканов, поселившихся в их головах.
Такого позорища как этот режим страна ещё не знала.
Даже пчеловод кажется ангелом на фоне этой банды.
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Ага....Так честно и ответите о хозяине Соросе. кураторе Пинчуке...Чьи интересы в Украине представляете?!
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