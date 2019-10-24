EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України, Економіка
  3086  107
Все про:бізнес (379) Світовий банк (83) рейтинг (280) Гончарук_Олексій (183)

 Україна піднялася на 7 позицій у рейтингу Doing business, - Гончарук

Україна посіла 64-те місце в рейтингу інвестиційної привабливості Doing business-2020 року, поліпшивши позицію минулого року на 7 пунктів.

"Підвищення рейтингу України в Doing Business-2020 одразу на 7 позицій - це результат, який говорить сам за себе. Це позитивний сигнал для українських підприємців та "зелене світло" для іноземних інвесторів. Однак це лише початок і ми продовжуємо роботу у цьому напрямку: три дні тому запрацював Кодекс про банкрутство, кілька тижнів тому - закон про стимулювання інвестиційної діяльності, активізуємо процеси дерегуляції", - заявив прем'єр Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Згідно з даними звіту Світового банку цьогоріч Україна покращила свої показники за 6 із 10 індикаторів, які враховуються фахівцями Світового банку під час складання рейтингу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ще подискутуємо", - уряд не став розглядати питання про посилення відповідальності за контрабанду

Найбільший прогрес Україна продемонструвала за компонентою "Захист міноритарних акціонерів" +27 пунктів завдяки відкриттю інформації про кінцевих вигодонабувачів та компонентою "Отримання дозволу на будівництво" +10 пунктів за рахунок усунення вимог до найму незалежного проєктанта та інженера технагляду та запровадивши подання повідомлень онлайн, а також зменшила вартість дозволів на будівництво в межах Києва.

Рейтинг Doing Business - це щорічний рейтинг інвестиційної привабливості 190 країн світу, який складається Світовим банком. Звіт Doing Business складається за підсумками комплексного дослідження стану реформ у кожній країні за 10 ключовими індикаторами, які використовуються для аналізу економічних результатів і виявлення успішних реформ і оцінки їхньої ефективності. Індекс легкості ведення бізнесу Doing Business є важливим маркером для інвесторів під час ухвалення рішення про інвестиції в ту чи іншу країну світу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155619
 
   
 Топ коментарі
 
Ой какие молодцы... а как же папиредники? После Бениных слуг останется пустая казна и разрушенная армия, как после рыгов.
 показати весь коментар
 
Всього лише черговий жарт від "слуг урода" і не більше того . Але зебіли будуть дуже втішені...😕

До речі, зустрівся свіжий анекдот з Прилук - Вчора, каже чоловік, дружина одягла футболку з логотипом "Слуг Народа" . За 15 хвилин її десять разів обматюкали, дали 5 копняків і тричі заїхали у вухо. Страшно подумати, щоб було з нею, якби вона вийшла на вулицю...
 показати весь коментар
 
Цілими ешелонами бідно, але охайно вдягнені заробітчани повертаються в Україну, співаючи народних пісень та славлячи великого ЗЕ!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Усю ніч не міг заснути, шукав гроші під подушкой, щоб віддати Гончаруку.
 показати весь коментар
 
 
Это за последние полгода, что ли??? Брехня на 150%.
При порохе поднялась точно, только нехрен присваивать чужие заслуги.
Хотя у вас вся брехня расчитана на ваше зестадо.
 показати весь коментар
 
Гондурас то хоть ниже нас,на сколько пунктов?
 показати весь коментар
 
Украина поднялась на 7 позиций в рейтинге Doing business, - Гончарук
За 5 лет Украина поднялась на 48 позиций в рейтинге Doing Business, - Порошенко

48 : 7 в пользу Пороха!
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору