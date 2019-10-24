 Україна піднялася на 7 позицій у рейтингу Doing business, - Гончарук

"Підвищення рейтингу України в Doing Business-2020 одразу на 7 позицій - це результат, який говорить сам за себе. Це позитивний сигнал для українських підприємців та "зелене світло" для іноземних інвесторів. Однак це лише початок і ми продовжуємо роботу у цьому напрямку: три дні тому запрацював Кодекс про банкрутство, кілька тижнів тому - закон про стимулювання інвестиційної діяльності, активізуємо процеси дерегуляції", - заявив прем'єр Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Згідно з даними звіту Світового банку цьогоріч Україна покращила свої показники за 6 із 10 індикаторів, які враховуються фахівцями Світового банку під час складання рейтингу.

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Найбільший прогрес Україна продемонструвала за компонентою "Захист міноритарних акціонерів" +27 пунктів завдяки відкриттю інформації про кінцевих вигодонабувачів та компонентою "Отримання дозволу на будівництво" +10 пунктів за рахунок усунення вимог до найму незалежного проєктанта та інженера технагляду та запровадивши подання повідомлень онлайн, а також зменшила вартість дозволів на будівництво в межах Києва.

Рейтинг Doing Business - це щорічний рейтинг інвестиційної привабливості 190 країн світу, який складається Світовим банком. Звіт Doing Business складається за підсумками комплексного дослідження стану реформ у кожній країні за 10 ключовими індикаторами, які використовуються для аналізу економічних результатів і виявлення успішних реформ і оцінки їхньої ефективності. Індекс легкості ведення бізнесу Doing Business є важливим маркером для інвесторів під час ухвалення рішення про інвестиції в ту чи іншу країну світу.