 Євросоюз може відкласти Brexit на три місяці, - DW

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.

Посли 27 держав, які залишаться у складі Євросоюзу після виходу Великої Британії з ЄС, на зустрічі в середу, 23 жовтня, в Брюсселі не ухвалили рішення на прохання Лондона надати нову відстрочку для Brexit, повідомили західні інформаційні агентства з посиланням на трьох високопоставлених дипломатів ЄС.

За словами дипломатів, посли схильні надати Лондону нову відстрочку, до того ж зробити це вони вважали за краще б у рамках "письмової процедури", щоб уникнути позачергового саміту Євросоюзу.

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Дипломати також повідомили, що 27 країн ЄС, як видно, погодяться відстрочити Brexit ще на три місяці - до 31 січня, як просить прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

У червні 2016 року у Великій Британії було проведено референдум про вихід країни з Європейського Союзу. Це рішення тоді підтримало 51,9% британців. Дату виходу призначили на 29 березня 2019 року.

Британський парламент 13 березня проголосував проти Brexit за схемою "без угоди". При цьому Палата громад кілька разів відхиляла урядовий варіант угоди щодо Brexit.

На саміті 10 квітня лідери країн Євросоюзу затвердили відстрочку Brexit до 31 жовтня.

Джонсон заявляв, що дата Brexit більше переглядатися не буде, отже, можливий вихід без угоди.