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 Суспільство, Здоров'я
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 Швидка за 10 хвилин, доступність лікарні інтенсивного лікування - не більше 60 хвилин, - МОЗ розробило нові критерії надання допомоги

МОЗ України розробило критерії формування ефективної мережі надання первинної, спеціалізованої та екстреної медичної допомоги у відповідь на ініціативу Кабміну про формування єдиного плану розвитку ефективних мереж надання соціальних послуг по всій території України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"Відстань між пацієнтом і сімейним лікарем - не більше 7 км. Доступність лікарні інтенсивного лікування - не більше 60 хв. Час доїзду бригади екстреної медичної допомоги: у місті - 10 хв., поза межами міста - 20 хв.", - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, ці та багато інших критеріїв МОЗ визначило, щоби розбудова спроможної мережі закладів охорони здоров’я у рамках створення госпітальних округів забезпечила:

  • гарантований своєчасний доступ населенню до послуг медичної допомоги належної якості;
  • ефективне використання бюджетних коштів, що спрямовуються на забезпечення медичної допомоги;
  • створення умов для підготовки закладів охорони здоров’я, що надають первинну, вторинну (спеціалізовану) та екстрену медичну допомогу, до функціонування в умовах управлінської та фінансової автономії медичних закладів у межах договорів з Національною службою здоров’я України.

"Розбудова спроможних мереж надання медичних послуг у рамках єдиного плана спроможних мереж за різними видами соціальних послуг - запорука реальних відчутних для кожного українця змін", - заявила заступниця міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції Олена Сімоненко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 108 млрд закладено на охорону здоров'я в бюджет-2020, - МОЗ

"Консолідована робота центральних органів державної влади та місцевого самоврядування дозволить наблизити послуги, гарантовані державою, саме там і саме тоді, коли в них виникає реальна потреба", - додала вона.

Кабінет Міністрів України ініціював створення спроможних мереж надання соціальних послуг на всій території України для поліпшення доступу населення до медичних, освітніх, культурних, спортивних, адміністративних та інших соціальних послуг. План розбудови таких спроможних мереж надання послуг має бути розроблений у тісній співпраці міністерств, обласних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування. Критерії розбудови спроможних мереж за різними напрямами надання соціальних послуг об’єднано в єдиний Посібник. 17 жовтня 2019 року відбулась презентація цих критеріїв та всього інтегрованого підходу до моделювання послуг.

"План розбудови спроможних мереж закладів охорони здоров’я, так само, як і мереж надання інших соціальних послуг по всій Україні, буде розроблений з урахуванням бачення наявних об’єднаних територіальних громад і ОТГ, які планують створити. Саме цей план стане підставою для подальшої державної підтримки визначених закладів охорони здоров’я.

Спроможна мережа закладів охорони здоров’я – необхідна умова для виконання завдання Міністерства охорони здоров’я України з забезпечення доступності до якісної медичної допомоги виключно на засадах доказової медицини", - йдеться в повідомленні.

У відомстві нагадали, що спроможна мережа надання медичної допомоги - це організаційно інтегрована сукупність надавачів медичних послуг, здатних забезпечувати надання якісної, комплексної, безперервної і орієнтованої на пацієнта медичної допомоги відповідно до соціально-демографічних характеристик населення, особливостей його розселення на відповідній території планування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155616
 
 
 Топ коментарі
 
Вот читаешь "гарантированный своевременный доступ населения к услугам медицинской помощи надлежащего качества;Источник: https://censor.net.ua/n3155616" и возникает куча вопросов
1 Кем гарантирован?
2 Как гарантирован?
3 Кто будет ответственным если гарантия не сработает?
4 Какая мера ответствености если гарантия не сработала?

Вот и выходит что ваша гарантия токо на бумаге и все! Ответствености ноль обеспечения ноль!! СПЛОШНОЕ ВРАНЬЕ! ПРИЧЕМ ВЫ СЛУГИ НАРОДА УЖЕ НАВРАЛИ СТОКО ЧТО ВАМ НИКТО УЖЕ НЕ ВЕРИТ!!
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Министр здравоохранения не имеет медицинского образования и опыта работы в медицине, все ее окружение - это ставленники медмафии. Что полезного для народа могут разработать эти барыги и мародеры?!
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И что? Ну, привезли. И? Деньги есть? Денег нет. Выразили сочувствие и показали остановку трамвая...
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зате зеленим подобається.
вони ******* вухами за обіцянки- цяцянки.
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Ксения. ві у нас эксперт широкого профиля. вы не согласны с вышеизложенным? что предлагаете ? какое расстояние в км или минутах до центра госпитального округа должно быть? что там Супрун предлагает? в моей родной Черниговской области при ней получилось 11км - это много,мало или как раз?
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Олег, не отвлекайте Ксению, она нелюбит ушами ей деньги давай. Будешь ей платить, она и за тебя будет жопу рвать.
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Ну у косматой дуры доктора Смерть достойные продолжатели....
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- Может быть, это члены какой-нибудь тайной лиги дураков или остатки некогда могучего ордена розенкрейцеров, или же ополоумевшие холостяки, -- кто знает... думал Остап ©
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Вот читаешь "гарантированный своевременный доступ населения к услугам медицинской помощи надлежащего качества;Источник: https://censor.net.ua/n3155616" и возникает куча вопросов
1 Кем гарантирован?
2 Как гарантирован?
3 Кто будет ответственным если гарантия не сработает?
4 Какая мера ответствености если гарантия не сработала?

Вот и выходит что ваша гарантия токо на бумаге и все! Ответствености ноль обеспечения ноль!! СПЛОШНОЕ ВРАНЬЕ! ПРИЧЕМ ВЫ СЛУГИ НАРОДА УЖЕ НАВРАЛИ СТОКО ЧТО ВАМ НИКТО УЖЕ НЕ ВЕРИТ!!
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Чому не вірять? Зебобіки досі вірять в геніальність своєї зеленої бубочки
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Министр здравоохранения не имеет медицинского образования и опыта работы в медицине, все ее окружение - это ставленники медмафии. Что полезного для народа могут разработать эти барыги и мародеры?!
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Абсолютное большинство президентов не имели опыта работы президентом.
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И чтоб ни одной ошибки врачей хирургических отделений.
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Недавно в Сиднее презентовали воздушное такси.
А для нас по-прежнему недосягаемы 10 мин для скорой помощи.
Мало того, когда пытаешься им дорогу уступить, то очень часто сигналят недовольные ,по-видимому временно не нуждающиеся в скорой - водители
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Это быстро проходит, когда начинают штрафовать за непропуск скорой.
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Как будто скорая долго добирается до пациента потому, что соответствующего указа от минздрава до сих пор не было. Ждём указаний от МВД о запрете ДТП и роспуске всех ОПГ. Новый минздрав - это конечно совдепия полная в стиле яника.
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мед.помощь должны получать те - кто платит налоги, плюс законные (заработавшие, а не дожившие пенсию пенсионеры), и лица, которые минимум 6 месяцев стоят на бирже..!!!
все остальные шаровики - пусть лечатся сами!
шара закончилась при поганом Совке..
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уточнение - притом платит налоги - минимум 1 год...
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Семейный доктор в семью не ходит. Заболел, ползи в поликлинику, распространяй вирус. Того семейного доктора с самого начала я не видел и он меня не видел и не увидит потому, что у него много клиентов и он не успевает всех обслужить. Нафиг тот семейный доктор нужен? **** нареформировала и свалила домой в США с украинским паспортом и мешком денег.
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а должен ходить при тяжелых случаях, а если проигнорирует, то скорая и смена семейного...
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у семейного по графику 4 часа приём и 4 часа на посещения на дому это в любой поликлинике на стене висит и правильно сделали . что врач сама решает идти или нет и к кому . бабкам делать нехрен так они просто задрачивают от скуки своей деменцией .
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И что? Ну, привезли. И? Деньги есть? Денег нет. Выразили сочувствие и показали остановку трамвая...
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+ 100 почти самый первый вопрос - как у тебя с деньгами
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пока медицина ьолько для мразей/депутатов,
с тебя лупят бабло и ниху°а взамен
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°примерно, по крайней мере вначале лечения
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Прийміть краще зразу закон, який відміняє всі хвороби. І все буде добре.
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К Чорту ваші "скорі" і ваші стацінари, якщо пенсія 2200 грвень!
Сама б ти неучка на такі гроші лікувалась...
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Критерии писать, не реализовывать их. Можно намолоть шо угодно.
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10 хвилин це норма для Європи , ще б навчились давати дорогу швидким допомогам....
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Нужно всё упростить!
Критерий должен быть один: вылечили-невылечили.
Пофиг сколько врач выделил времени, не вылечил - ...
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Досить базікати, ВТІЛЮЙТЕ, а ми подивимось Швидка за 10 хвилин, доступність лікарні інтенсивного лікування - не більше 60 хвилин, - МОЗ розробило нові критерії надання допомоги - Цензор.НЕТ 9994
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10 минут？ это на чем они собрались в села долетать？
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Гиперлупером Омельяна. Помнишь такого шоколадного министра....
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Ну да. Был как то свиделелем когда скорая ехала в центр Запорожье целых 40 минут. Вышло два типа парамедиков. Я думаю пациент за все это время до бол ницы живым уже не доехал....
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какой бред, обеспечить доезд скорой за 10 минут даже в супер развитых странах нереально, поступает вызов в диспечерскую, передается в район это уже 5 минут при хорошем раскладе, еще 5 минут диспечер думает кого послать, объявляют бригаду на вызов, чухая попу доктор спускается на первый этаж и спрашивает че за хорабора произошла, если это не дтппадение с этажа или какое нибудь ножевое то закурит, еще три минуты водитель будет заполнять путевой лист, потом поехали пока доехали а так да за 10 минут я думаю доедут
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Ці критерії існують ще від Ющенка, за ними створюються госпітальні округи.
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