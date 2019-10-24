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 Політика України
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Все про:ГПУ (3293) Луценко (2681) майдан (529) розслідування (1557) Горбатюк (308) Рябошапка Руслан (165)

 З перших днів Рябошапка зайняв позицію, що ОЗУ Януковича немає. Казали, що це вигадка Луценка, - Горбатюк

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка вважає організоване злочинне угруповання президента-втікача Віктора Януковича вигадкою ексглави ГПУ Юрія Луценка.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку заяву в ефірі Радіо НВ зробив Сергій Горбатюк, звільнений 23 жовтня з посади начальника управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури.

"З перших днів Рябошапка зайняв таку позицію, що злочинної організації (Януковича) немає, "на нашу думку, це вигадка Луценка", — такі фрази казали", — повідомив він.

Горбатюк зазначив, що відповідні підозри були спрямовані Януковичу і тодішньому керівництву країни, зокрема, ексміністру внутрішніх справ Віталію Захарченку, ексочільнику ГПУ Віктору Пшонці, колишньому прем'єр-міністру Миколі Азарову та його заступнику, на підставі зібраних слідчими доказів.

"Такі заяви (про відсутність ОЗУ Януковича. — Ред.) є, і робляться кроки для того, щоби цю (ланку розслідувань) зруйнувати. Я казав: "Якщо ви хочете не бачити ознак злочинної організації, вважаєте, що це якась вигадка — будь ласка, там є 5000 томів, читайте, виписуйте докази і виносьте постанову про закриття кримінального провадження", — заявив ексспівробітник ГПУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оскаржуватиму наказ про звільнення і писатиму заяву про злочин, - Горбатюк

Горбатюк пов’язує своє звільнення з, за його словами, небажанням Генеральної прокуратури розслідувати справу про злочинну організацію Януковича, оскільки "зараз при владі є особи, які працювали у той самий час у Кабінеті Міністрів". Він також додав, що деяким з них можливо повідомити про підозру.

Нагадаємо, 23 жовтня Сергій Горбатюк був звільнений з посади начальника управління спецрозслідувань Генпрокуратури.

Горбатюк відмовився писати заяву на проходження переатестації за встановленим керівництвом Генпрокуратури зразком, оскільки, на його думку, він не відповідає чинному законодавству.

З огляду на це, Горбатюк і ще понад 200 прокурорів Генеральної прокуратури не були допущені до переатестації, яка необхідна для переходу на посади в Офіс генпрокурора.

Зокрема, для допуску необхідно було подати заяву зі згодою на те, що під час співбесіди може братися до уваги анонімна інформація про прокурора, яка не підлягає офіційному підтвердженню.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155614
 
 
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И что ж вы такие умные и красивые так и не выдвинули за пять лет обвинений в суде злочынному Панде, кроме вот таких вот пустопорожних бла бла бла?
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Ты просто не можешь себе представить объем материалов УД по таким делам.
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І не дивно...
Після того, що і фйула, виявляється, нєт.. і агресії росії теж.. Чутки кажуть саме такі рекомендації надані зверху - офіційно на міжнародних майданчиках не вживати термін росіска агресія, бо це не сприяє миру.
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Так шо зєлєбоби, готуйте Міжгір'я, ваш господар вертається !
Поліруйте пеньки, стрижіть стаусів, прасуйте червоні труселя і покладіть батон на місце.
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сподіваюсь він прихватив з собою щось компромативного, бо без цього він може якось загинути...
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Пришло время идиотов... И вы привели их вместе, зелепуталы!
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С первых дней Рябошапка занял позицию, что ОПГ Януковича нет. Говорили, что это выдумка Луценко, - Горбатюк

это позиция не рябошапки а нынешней власти
спасибо жителям кривбаса за прэзэдэнта пи@ораса
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Главное отвлечь внимание. Будет национальный хор Украины исполнять блатные песни, а вы будете долго обсуждать это. А ребята из 95 квартала завалят все расследования времён Януковича и вывод денег из Приватбанка
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раз уж ОПГ Януковича выдумка луцика, то приговор яныку нужно отменить.
оркестр для встречи заказали, да 73-и??
))))))))))))))))
вы здорово проголосовали )))))))))
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