 З перших днів Рябошапка зайняв позицію, що ОЗУ Януковича немає. Казали, що це вигадка Луценка, - Горбатюк

Як інформує Цензор.НЕТ, таку заяву в ефірі Радіо НВ зробив Сергій Горбатюк, звільнений 23 жовтня з посади начальника управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури.
"З перших днів Рябошапка зайняв таку позицію, що злочинної організації (Януковича) немає, "на нашу думку, це вигадка Луценка", — такі фрази казали", — повідомив він.
Горбатюк зазначив, що відповідні підозри були спрямовані Януковичу і тодішньому керівництву країни, зокрема, ексміністру внутрішніх справ Віталію Захарченку, ексочільнику ГПУ Віктору Пшонці, колишньому прем'єр-міністру Миколі Азарову та його заступнику, на підставі зібраних слідчими доказів.
"Такі заяви (про відсутність ОЗУ Януковича. — Ред.) є, і робляться кроки для того, щоби цю (ланку розслідувань) зруйнувати. Я казав: "Якщо ви хочете не бачити ознак злочинної організації, вважаєте, що це якась вигадка — будь ласка, там є 5000 томів, читайте, виписуйте докази і виносьте постанову про закриття кримінального провадження", — заявив ексспівробітник ГПУ.
Горбатюк пов’язує своє звільнення з, за його словами, небажанням Генеральної прокуратури розслідувати справу про злочинну організацію Януковича, оскільки "зараз при владі є особи, які працювали у той самий час у Кабінеті Міністрів". Він також додав, що деяким з них можливо повідомити про підозру.
Нагадаємо, 23 жовтня Сергій Горбатюк був звільнений з посади начальника управління спецрозслідувань Генпрокуратури.
Горбатюк відмовився писати заяву на проходження переатестації за встановленим керівництвом Генпрокуратури зразком, оскільки, на його думку, він не відповідає чинному законодавству.
З огляду на це, Горбатюк і ще понад 200 прокурорів Генеральної прокуратури не були допущені до переатестації, яка необхідна для переходу на посади в Офіс генпрокурора.
Зокрема, для допуску необхідно було подати заяву зі згодою на те, що під час співбесіди може братися до уваги анонімна інформація про прокурора, яка не підлягає офіційному підтвердженню.
Після того, що і фйула, виявляється, нєт.. і агресії росії теж.. Чутки кажуть саме такі рекомендації надані зверху - офіційно на міжнародних майданчиках не вживати термін росіска агресія, бо це не сприяє миру.
Поліруйте пеньки, стрижіть стаусів, прасуйте червоні труселя і покладіть батон на місце.
это позиция не рябошапки а нынешней власти
спасибо жителям кривбаса за прэзэдэнта пи@ораса
оркестр для встречи заказали, да 73-и??
))))))))))))))))
вы здорово проголосовали )))))))))