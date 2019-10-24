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Все про:обстріл (5632) Донбас (13391) операція Об'єднаних сил (1681)

 Найманці РФ застосували на Донбасі 122-мм артилерію, 82-мм міномети та озброєння БМП. За добу - 22 обстріли, втрат немає, - штаб

23 жовтня збройні формування РФ та її найманці 22 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів ОС із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, артилерії калібру 122 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 12 обстрілів:

- двічі поблизу Водяного на Приазов'ї - з артилерії калібру 122 мм, стрілецької зброї та РПГ;
- двічі поблизу Пищевика і двічі неподалік Павлополя - зі станкових і ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- двічі біля Пісків і двічі неподалік Лебединського - з РПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- неподалік Тарамчука - з великокаліберних кулеметів;
- поблизу Старогнатівки - зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 10 обстрілів:

- чотири рази поблизу Луганського - з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- неподалік Кримського - з озброєння БМП-1, великокаліберних кулеметів і автоматичних гранатометів;
- двічі в районі н.п. Новолуганське - з мінометів калібру 82 мм, автоматичних і протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- біля Зайцевого - з автоматичних гранатометів;
- неподалік Золотого - зі стрілецької зброї і гранатометів різних систем;
- поблизу Південного - з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

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Учора, 23 жовтня, внаслідок обстрілу втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

Також повідомляється, що від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили режим припинення вогню.

Обидва обстріли були зафіксовані поблизу Мар'їнки, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Противник вів вогонь з автоматичних гранатометів, РПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

"Упродовж поточної доби втрат унаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано", - додали в пресцентрі ОС.

Найманці РФ застосували на Донбасі 122-мм артилерію, 82-мм міномети та озброєння БМП. За добу - 22 обстріли, втрат немає, - штаб 01
Найманці РФ застосували на Донбасі 122-мм артилерію, 82-мм міномети та озброєння БМП. За добу - 22 обстріли, втрат немає, - штаб 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155613
 
 
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Знову пишуть втрат немає, сподіваюсь що це правда і потім не з'явиться інформація про загиблого...
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а що у вечорі з нацгвардійцем сталося, Воїн України загинув, замовчують штабні крисюки...
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"У нашій Бригаді сталася гірка втрата. 23 жовтня під час виконання бойового завдання на передовій трагічно загинув головний старшина 2-ї гаубичної артилерійської батареї, старшина Дмитро Антиков", - йдеться в повідомлен
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смерть расіянсько-масковським окупантам!!!! щоб масковія палала у пеклі за свої злочини!!!!
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Главное не стрелять, так сказал говнокомандующий, он детей Авраама под пули подставлять не будет у них найдётся отмазка от армии и а подставлять как в тир будет хохлов - "гоев" , ведь они это сделали избрали клоуна поводырём.
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