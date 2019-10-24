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 Політика України, Події
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Все про:хабар (2783) Арахамія (82)

 Правоохоронці розслідують майже сотню справ, пов'язаних зі схемами оцінювання майна через електронні майданчики, - Арахамія

Правоохоронні органи зареєстрували близько ста кримінальних справ з розслідування схем оцінювачів майна через електронні майданчики.

Про це сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

"Кількість карних справ за участю цих майданчиків (електронні посередники між оцінщиками майна та електронною базою Фонду державного майна. – Ред.) налічує майже сотню. Тобто їх близько сотні вже розпочато щодо маніпуляцій цими майданчиками", - сказав. Арахамія.

Арахамія додав, що народні депутати з партії "Слуга народу" готові пройти опитування на поліграфі.

"Я впевнений, що всі за бажанням пройдуть поліграф", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через непідготовлені питання перевірку Арахамії на поліграфі перенесли на 24 жовтня

Нагадаємо, САП зареєструвала кримінальне провадження, в якому 11 народних депутатів від партії "Слуга народу", які працюють у комітеті Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, могли отримати хабар 30 000 доларів.

Колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".

Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні. А заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.

23 жовтня перевірку пройшов Олександр Дубінський. Офіційний результат буде відомий 28 жовтня.

Глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія пройде перевірку на детекторі брехні в прямому ефірі 24 жовтня о 16:00.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155612
 
 
 Топ коментарі
 
Так реально за 5 лет дело никуда не сдвинулось. Может они там только и седели эти томы составляли от которых толку ноль. А может кто-то и платил за затягивание. В общем нужно смотреть что дальше будет.
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Все набагато гірше, бо раніше були кредити від МВЙ під 3%. Тепер беруть внутрішній заєм під 16 - 20%, який прийдеться скоро віддавати. Після падіння цієї фінансової піраміди ти будеш говорити про цю владу зовсім інші слова🐸
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Разморозили в прошлом году часть, часть зимой, и часть весной до выборов. Почитал новости, и да действительно ему заочно вынесли приговор единственное в чём его обвинили так это в письме с просьбой вести войска. За что ему дали всего 13 лет. За преступления на майдане как я понял ничего... А кто сейчас от рыгов при власти? Кроме Портнова с которым непонятно влияет он на что-то или просто моного шума создаёт. Рябошапка вроде точно не рыговский. Он и при прошлой власти работал в правительстве вместе с Данилюком, и то что Портнов хочет его отставки говорит о обратном. Там и Шарий его грязью поливает.
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Тобто СН не перемогли, а створили нову корупцію. Далі виявиться, що звинувачувані 11 СН не корупціонери, а переслідувані іншими корупціонерами із СН. Корупція перемогла.
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Как всегда, побеждает везде бабло! А могли бы СН просто выполнять свои обещания, которым поверили большинство украинцев! В итоге, они становятся похожими на порохоботов и используют все те же схемы, которые продолжает Аваков и его зам А.Геращенко и заканчивая Петром, который разъезжает по Европе, принимает послов и делает вид, что он представляет весь народ Украины...
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Все набагато гірше, бо раніше були кредити від МВЙ під 3%. Тепер беруть внутрішній заєм під 16 - 20%, який прийдеться скоро віддавати. Після падіння цієї фінансової піраміди ти будеш говорити про цю владу зовсім інші слова🐸
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Реакция на ПОДОЗРЕНИЕ в коррупции в виде проверки всех причастньіх на полиграфе , мне нравится. Ребята не только говорят , а сразу делают. И никто не волает "авьідокажитевсуде", что равносильно спуску на тормозах. Кстати , почему бьі Розенко не проверить на полиграфе , заодно. Что-то он чересчур активньій и нервньій...
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так то воно так... але ТРОШЕЧКИ НЕ ТАК!! Правоохоронці розслідують майже сотню справ, пов'язаних зі схемами оцінювання майна через електронні майданчики, - Арахамія - Цензор.НЕТ 1281
в часи президента Порошенко рівень корупції знизився з60%(часи хама та юдькі) до 30%..
Світовий досвіт показує що як з корупцією боротися до 5%(середній рівень чорного налу в світі..) треба ще 10років.. Правоохоронці розслідують майже сотню справ, пов'язаних зі схемами оцінювання майна через електронні майданчики, - Арахамія - Цензор.НЕТ 8989
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Бывший глава управления спецрасследования ГПУ Сергей Горбатюк назвал главную причину своего увольнения. Он обвинил генпрокурора Руслана Рябошапку в намерении "слить" расследование по делу о преступной группировке Виктора Януковича.
Горбатюк связывает свое увольнение с делом экс-президента Януковича, которое он вел. Бывший сотрудник генпрокуратуры уверен, что новое руководство ГПУ хочет развалить расследование, так как сейчас у власти находятся те люди, которые при Януковича занимали высокие посты. "С первых дней Рябошапка занял такую позицию, что преступной группировки (Януковича - ред.) нет", - сообщил бывший сотрудник ГПУ. С его слов, новый генпрокурор открыто называл дело "выдумкой" своего предшественника Юрия Луценко. "Такие заявления есть и делаются шаги, чтобы развалить дело", - предупредил Горбатюк. С его слов, у него с Рябошапкой по этому поводу случился весьма неприятный разговор, в ходе которого он предложил новому главе ГПУ изучить 5 тысяч томов дела перед тем, как закрыть уголовное производство.

Да здравствуют изменники Родины - уроды из сн!
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Так реально за 5 лет дело никуда не сдвинулось. Может они там только и седели эти томы составляли от которых толку ноль. А может кто-то и платил за затягивание. В общем нужно смотреть что дальше будет.
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Нема чого дивитися, якщо регіонали при владі.
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Ну так этот прокурор всегда был как я понял. Он не вчера появился и не после 2014. Он ещё при Яныке против Тимошенко вроде как вёл расследование. То что дело за 5 лет никуда не сдвинулось это тоже факт. Да и счета Яныка на западе разморозили.
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Януковича судили і він отримав вирок, тому не треба про "дело не сдвинулось".
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А счета чего тогда разморозили? Даже в Украине разморозили.
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Це тепер розморозили, бо тепер при владі люди януковича.
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Разморозили в прошлом году часть, часть зимой, и часть весной до выборов. Почитал новости, и да действительно ему заочно вынесли приговор единственное в чём его обвинили так это в письме с просьбой вести войска. За что ему дали всего 13 лет. За преступления на майдане как я понял ничего... А кто сейчас от рыгов при власти? Кроме Портнова с которым непонятно влияет он на что-то или просто моного шума создаёт. Рябошапка вроде точно не рыговский. Он и при прошлой власти работал в правительстве вместе с Данилюком, и то что Портнов хочет его отставки говорит о обратном. Там и Шарий его грязью поливает.
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Богдан від ригів, а тепер Сивохо і ще багато кого серед СН, а смотрящій - Коломойський не краще тих ригів. Хоча по правді СН значно гірше ригів, бо створили фінансову піраміду.
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Ну давай объективно. Причём тут Рябошапка и почему Поротнов хочет его отставки если он их человек?
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Тому, що у СН набрали різне лайно, яке хоче хапнути гроші. Часу до падіння їхньої фінансової піраміди небагато, ось тому і гризуться між собою.
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Новина від 2016 року:
84 депутати обласних рад із 377 тих, хто прийшов від партії "Блок Петра Порошенка - Солідарність", є колишніми членами Партії регіонів.

Це становить ледь не чверть (22%) президентського депутатського корпусу в регіонах.

Я вже не кажу про інші партії.
І ви дійсно хочете поговорити про 'тепер' люди яника при владі?

Ці сорняки чистити-неперечистити.
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ага..і юдька замість буцегарні по ТРЬОХ присудах хабарництва отримала "віп=бальнічку"де лікувалась від наркозалежності...
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Начали что расследовать? Лучше бы расследовали неуплату налогов 95 квартала и работу по чёрным схемам вывода денег с Украины и Приватбанка
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Треба було вивести одного власника з володіння. Звісно повне оформлення, переоформлення. Через суди оцінка. Діло дійшло до оформлення, так за пів року стільки понаприймали нового, що жах просто. мало того, що саме переоформлення старо набагато вищим, так ще й оцінка стала вищою, при чому, вже ніхто не приходив. Тупо добавили до тієї суми коефіцієнти.
Грьобані зебілоїди.
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До речі, за полірограф.
Москаль сказав, що в Україну пеіно ніколи не ввозилось справжнє обладнання, жодного нормального полірографу. Спеціалістів теж нема. А от способів обдурити машину трохи є. Наприклад, випити сечогінного. Тоді вся увага і ЦНС зосередиться на сечовому міхурі.
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Те що вчора нам демонстрували - фікція та гра на публіку.
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Поліграф, взагалі фігня, він реагує на психологічну складову людини і жертва насилля за рахунок свого емоційного стану покаже набагато яскравіші данні ніж сам злочинець!
А якщо "допит" жертви провести під кутом звинувачення, то дурний поліграф покаже що саме жертва і є злочинець.
В Штатах вже є масса судових помилок пов"язаних з поліграфом
Цей аппарат просто вдала махінація винахідника з метою заробляння грошей! І сечогінне пити не обов"язково, достатньо покласти кнопку до черевика і періодично колоти собі ногу в потрібний момент.
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