 Правоохоронці розслідують майже сотню справ, пов'язаних зі схемами оцінювання майна через електронні майданчики, - Арахамія

Про це сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

"Кількість карних справ за участю цих майданчиків (електронні посередники між оцінщиками майна та електронною базою Фонду державного майна. – Ред.) налічує майже сотню. Тобто їх близько сотні вже розпочато щодо маніпуляцій цими майданчиками", - сказав. Арахамія.

Арахамія додав, що народні депутати з партії "Слуга народу" готові пройти опитування на поліграфі.

"Я впевнений, що всі за бажанням пройдуть поліграф", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через непідготовлені питання перевірку Арахамії на поліграфі перенесли на 24 жовтня

Нагадаємо, САП зареєструвала кримінальне провадження, в якому 11 народних депутатів від партії "Слуга народу", які працюють у комітеті Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, могли отримати хабар 30 000 доларів.

Колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".

Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні. А заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.

23 жовтня перевірку пройшов Олександр Дубінський. Офіційний результат буде відомий 28 жовтня.

Глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія пройде перевірку на детекторі брехні в прямому ефірі 24 жовтня о 16:00.