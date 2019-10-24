 Правоохоронці розслідують майже сотню справ, пов'язаних зі схемами оцінювання майна через електронні майданчики, - Арахамія

Про це сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.
"Кількість карних справ за участю цих майданчиків (електронні посередники між оцінщиками майна та електронною базою Фонду державного майна. – Ред.) налічує майже сотню. Тобто їх близько сотні вже розпочато щодо маніпуляцій цими майданчиками", - сказав. Арахамія.
Арахамія додав, що народні депутати з партії "Слуга народу" готові пройти опитування на поліграфі.
"Я впевнений, що всі за бажанням пройдуть поліграф", - сказав він.
Нагадаємо, САП зареєструвала кримінальне провадження, в якому 11 народних депутатів від партії "Слуга народу", які працюють у комітеті Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, могли отримати хабар 30 000 доларів.
Колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".
Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні. А заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.
23 жовтня перевірку пройшов Олександр Дубінський. Офіційний результат буде відомий 28 жовтня.
Глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія пройде перевірку на детекторі брехні в прямому ефірі 24 жовтня о 16:00.
в часи президента Порошенко рівень корупції знизився з60%(часи хама та юдькі) до 30%..
Світовий досвіт показує що як з корупцією боротися до 5%(середній рівень чорного налу в світі..) треба ще 10років..
Горбатюк связывает свое увольнение с делом экс-президента Януковича, которое он вел. Бывший сотрудник генпрокуратуры уверен, что новое руководство ГПУ хочет развалить расследование, так как сейчас у власти находятся те люди, которые при Януковича занимали высокие посты. "С первых дней Рябошапка занял такую позицию, что преступной группировки (Януковича - ред.) нет", - сообщил бывший сотрудник ГПУ. С его слов, новый генпрокурор открыто называл дело "выдумкой" своего предшественника Юрия Луценко. "Такие заявления есть и делаются шаги, чтобы развалить дело", - предупредил Горбатюк. С его слов, у него с Рябошапкой по этому поводу случился весьма неприятный разговор, в ходе которого он предложил новому главе ГПУ изучить 5 тысяч томов дела перед тем, как закрыть уголовное производство.
Да здравствуют изменники Родины - уроды из сн!
84 депутати обласних рад із 377 тих, хто прийшов від партії "Блок Петра Порошенка - Солідарність", є колишніми членами Партії регіонів.
Це становить ледь не чверть (22%) президентського депутатського корпусу в регіонах.
Я вже не кажу про інші партії.
І ви дійсно хочете поговорити про 'тепер' люди яника при владі?
Ці сорняки чистити-неперечистити.
Грьобані зебілоїди.
Москаль сказав, що в Україну пеіно ніколи не ввозилось справжнє обладнання, жодного нормального полірографу. Спеціалістів теж нема. А от способів обдурити машину трохи є. Наприклад, випити сечогінного. Тоді вся увага і ЦНС зосередиться на сечовому міхурі.
А якщо "допит" жертви провести під кутом звинувачення, то дурний поліграф покаже що саме жертва і є злочинець.
В Штатах вже є масса судових помилок пов"язаних з поліграфом
Цей аппарат просто вдала махінація винахідника з метою заробляння грошей! І сечогінне пити не обов"язково, достатньо покласти кнопку до черевика і періодично колоти собі ногу в потрібний момент.