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 Політика України, За кордоном
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Все про:США (5699) Тейлор (59) Трамп (2167)

 Трамп зарахував Тейлора до своїх непримиренних опонентів і попросив не наймати таких в адміністрацію президента

Президент США Дональд Трамп назвав главу дипломатичної місії США в Україні Вільяма Тейлора представником опозиції до себе всередині Республіканської партії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, після оприлюднення матеріалів опитування Вільяма Тейлора президент США Дональд Трамп написав у Twitter, що Тейлор належить до так званих "непримиренних опонентів Трампа" - республіканців, які виступають проти президента США.

В іншому твіті президент США також висловив жаль з приводу того, що республіканці з кола "непримиренних опонентів Трампа" отримують посади в адміністрації США.

"Було б чудово, якби люди в адміністрації Трампа, які (сподіваюся!) бажають найкращого, припинили б наймати принципових противників Трампа, ще гірше нероб-демократів. Нічого хорошого з ними не буває", - заявив Трамп.

Також читайте: Федеральний суд США зобов'язав Держдеп оприлюднити листування топдипломатів із Джуліані щодо України

24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

26 серпня Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.

Також читайте: Трамп особисто наказав заблокувати військову допомогу Україні, - Тейлор

23 жовтня тимчасово повірений США в Україні Вільям Тейлор у своїх свідченнях у Конгресі США у справі про імпічмент Трампа, серед іншого, заявив, що США мають припинити ставитися до України як до об'єкта і почати сприймати її як незалежного гравця, який прагне до західних цінностей і відриву від агресивної Росії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155610
 
 
 Топ коментарі
 
Националисты из Азова - фашисты? Девочка, Вы ошиблись адресом. Вам на срусьвЯЯсну.сру.
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Это из пропагандонского оутлета Стива Беннона, большого друга и поклонника твоpчества некоего Дугина, главного идеолога православного фашизма.
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Зато воняет так же. Одна кучка дебилов пишет письмо в Конгресс за признание Азова террористами, другая врывается на закрытое заседание комиссии Конгресcа. У тебя нет ощущения, шо Мир накануне глобального шухера? У меня есть...
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Мне уже Трампа становится немного жаль.....Но с другой стороны - кто ж ему первый враг, если не он сам.?
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"Уильям Тейлор, которого вчера допрашивали демократы, имеет тесные связи с Atlantic Council, и даже пишет об украинской политике вместе с директором этой организации, а также публикует там свои аналитические статьи.
Atlantic Council финансируется и работает вместе с Бурисмой, газовой компанией в центре обвинений, предъявляемых Джо Байдену и его сыну, Хантеру Байдену."

Теперь понятно, почему демокрысы не позволяют перекрестного допроса таких, с позволения сказать, "свидетелей".
https://www.breitbart.com/politics/2019/10/23/who-william-taylor-impeachment-star-witness-longtime-relationship-burisma-backed-think-tank/
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breitbart?????У Вас шо, статейки из газетенки ККК не нашлось?
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Ну так же CNN же об этом не напишет. Приходится добывать новости в обход демпропаганды. Трамп причислил Тейлора к своим непримиримым оппонентам и попросил не нанимать таких в администрацию президента - Цензор.НЕТ 1309
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А шо ж Вы тогда сразу не из звЯЯзды.сру выдержку запостили?
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Это типично русский тип аргументации. Ничего по существу темы, главное обосрать оппонента.
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Это из пропагандонского оутлета Стива Беннона, большого друга и поклонника твоpчества некоего Дугина, главного идеолога православного фашизма.
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Националисты из Азова - фашисты? Девочка, Вы ошиблись адресом. Вам на срусьвЯЯсну.сру.
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Тобто ви із росії і тому ********** "Азов".
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А як запропонувати Трампу, щоб він забрав у нас усіх СН? Трамп влаштує їх у Сенат для голосування за законопроекти, які вони не будуть читати перед голосуванням.🐸
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И шо мы Вам такого нехорошего сделали, шо Вы нам желаете такого счастья? Трамп причислил Тейлора к своим непримиримым оппонентам и попросил не нанимать таких в администрацию президента - Цензор.НЕТ 7858
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Ви єдина надія, яка може обламати роги новим корупціонерам із СН. 🧐
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У нас у самих тут такое твориться, шо чорт одну ногу сломит, а второй в дерьмо вступит...
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Ваша купа лайна значно менша за наших зебілів🧐
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Зато воняет так же. Одна кучка дебилов пишет письмо в Конгресс за признание Азова террористами, другая врывается на закрытое заседание комиссии Конгресcа. У тебя нет ощущения, шо Мир накануне глобального шухера? У меня есть...
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Є у мене таке відчуття, але ви це подолаєте. Нам в Україні після цієї влади прийдеться пройти через важку фінансову кризу. Будемо мати стагнацію та великі втрати людей.
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Весь мир шагает не в ногу, и только Трамп идёт верным путём.
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Не лише грамотний,але й порядний- що головне...
А цей ганебний крок Трампа - крик відчаю агонізуючого чиновника
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Дуже сумно, що найвищу посаду в штатах отримав най най антиукраїнський президент, друг хйула.
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Тут Корч дав маху.Трамп-не більший ідіот,ніж малий Буш.Але той вводив війська,а не навпаки.
Трамп-зрадник.
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Він саме про це й каже. Одні ідіоти вводять, інші виводять там де це не треба робити.
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Здравия всем! Вот смотрите внимательно, вот что бывает, когда выбираешь популиста, да еще и бизнессмена! Понимаете! Иран сбил беспилотник- молчок, нанес удар по нефтяному заводу - молчок, далее- турки вырезают курдов и с парашинцами- молчок, мало того, еще и военных эвакуируют, далее- Макрон на хер посылает, глотаем! Зато самый большие враги- это мексы, которые на всех тяжелых дорогах работают! Понимаете, я в отличие от реднеков,и прочей христанутой пиз..братии, из бывших украино- русской- еврейской диаспоры в США, обьездил страну за 12 лет вдоль и поперек! Мексы работают здесь на самых тяжелых работах. Я когда проезжаю летом Техас, Айдахо, Орегон, Вашингтон, Юту, и другие штаты, идет ремонт дорог! На улице жара под сорок, ложат асфальт- горячий, пыль и т д. - 90 процентов рабочих- мексиканцы! Я бы сдох там реально на этой работе! Я узнавал сколько получают они за свою работу- 18-20 баксов в час! КАРЛ! 20 БАКСОВ ЧАС ЗА РАБОТУ В АДУ! ДЫШАТЬ ЭТИМИ ИСПАРЕНИЯМИ, В ЭТОЙ ЖАРЕ! Дальше , заезжаешь в любую компанию которая выращивает яблоки, груши ,клубнику, цветочки елочки и т.д.- везде на плантациях- мексиканцы! Ни одного черного или белого, только возможно в офисах сидят! И это факты, которые я наблюдаю из года в год! Чем быстрее уберут этого рыжего клоуна , тем будет лучше! У чувака реально поехала планка, он думает что государство США- это его личная компания! Конечно у демократов есть свои популистские заморочки, но из двух зол - выбирают меньшее!
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Що тут Трампу думати.. Раз Моніка сказала "імпічмент" - значить "імпічмент" 😕
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Трамп бы хотел как зе назначить сватов по партии клоунов,но кто же ему даст?
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Трамп нахапався від ***** замашок сцаря,але країни переплутав США не Велика Підшконка))
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Тейлор взагалі завжди публічно-аполітичний, профі найвищого гатунку, з величезним багаторічним досвідом і досягненнями. Трамп проти нього пігмей. І взагалі рудий довбень своїм постіним пошуком "ворогів" починає нагадувати одночасно ***** і Порошенка. А своїми діями, що в політиці, що в економіці з самого початку своєї каденції нагадує слона в порцеляновій крамниці.
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Только Ростов
С Фуюковичембудут в гольф играть прыгая по пенькам
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