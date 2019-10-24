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 Політика України, Київські новини
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Все про:Арахамія (82) поліграф (39)

 Через непідготовлені питання перевірку Арахамії на поліграфі перенесли на 24 жовтня

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пройде перевірку на детекторі брехні в прямому ефірі 24 жовтня о 16:00.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал, перевірка Олександра Дубінського завершилася близько 22:00. Після цього мали провести таку ж процедуру з Давидом Арахамією. Однак поліграфолог заявив, що не готовий провести тест для глави фракції "Слуги народу" сьогодні, оскільки немає сформованих питань саме для Арахамії.

Сам нардеп запропонував влаштувати йому експрес-допит і ставити запитання, чи справді він брав гроші за якісь голосування у Верховній Раді. Проте, поліграфолог наголосив, що не може проводити такий допит.

Отже, поліграф перенесли на 24 жовтня.

"Завтра о 16:00 готовий проходити заново. Буде готовий поліграфолог. Ми будемо дотримуватися одного поліграфолога, щоб наші тести були за однією методологією", - сказав Арахамія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіційні результати перевірки на поліграфі депутата Дубинського оголосять 28 жовтня, - адвокат Костіна

Нагадаємо, колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".

Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні. А заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.

23 жовтня стало відомо, що Дубінський і Арахамія домовилися разом пройти детектор брехні.

Пізніше президент Зеленський заявив: "Всі члени фінансового комітету ВР повинні пройти перевірку на детекторі брехні"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155609
 
 
 Топ коментарі
 
Богдан - Зеленскому :
- ну шо, по 100 грамм?
- та не не гони, я столько не снюхаю.

Жарти 95 Кварталу.
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@romanDmitrich
😄
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Богдан - Зеленскому :
- ну шо, по 100 грамм?
- та не не гони, я столько не снюхаю.

Жарти 95 Кварталу.
(C)
@romanDmitrich
😄
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Трансляцию мероприятия посмотрел. Я, конечно, не кандидат меднаук и не полиграфолог, но, судя по графикам, Дубинский соврал, отрицая, что он не брал денег за другие голосования.
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Под каждого свои вопросы? Я думал там одинаковые для всех, а оказывается под каждого свой "сценарий" пишут...
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Там дело в том что Арахамия не состоит в этом комитете и он голосовал за этот закон. Короче вопросы которые Дубинскому задавали не подходят для Арахамии. Поэтому он на завтра приготовит другие вопросы.
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Там должен быть только один вопрос - где деньги ворованные спрятал ?
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ХЗШ... Реалити "Паяцы против троллей", это ж так "интересно", надо еще анализами померяться в прямом эфире...
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Уже кто-кто, а Дубинский должен знать любимую поговорку папы Бени - "Лоха не кинуть - себя не уважать". Арахамия завтра или не сможет, или аппарат сломается. И я не удивлюсь ни разу Из-за неподготовленных вопросов проверку Арахамии на полиграфе перенесли на 24 октября - Цензор.НЕТ 3791
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А,шо пэтюня переляканый такой?
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А задорнов казав,що амеріканці тупі. Из-за неподготовленных вопросов проверку Арахамии на полиграфе перенесли на 24 октября - Цензор.НЕТ 565
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А чого не можна вийти на вулицю і запитати 100 випадкових перехожих, що вони скажуть?
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А мне от интересно. Дубинский пришел на полиграф в футболке "Кризиса нет, они просто пи*дят наши деньги". Кого он имел в виду? Ведь он теперь и есть власть.
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А Петрил на Прямому не пройшов-тільки торкнувся-поліграф загорівся.Може відразу електричний стілець йому?
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Тобто тепер війна одних корупціонерів із іншими корупціонерами серед СН. ПРЕЛЕСНО🐸
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"Из-за неподготовленных вопросов проверку Арахамии на полиграфе перенесли на 24 октября"
"Из-за неподготовленных вопросов" на которые должен ответить Арахамии-нужно сначала вызубрить ответы..... Из-за неподготовленных вопросов проверку Арахамии на полиграфе перенесли на 24 октября - Цензор.НЕТ 9520
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Полиграф который работает после 18.00 Не полиграф.
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Шоу для тупих. Насправді поліграф не видає відповіді "Так" чи "Ні". Це робить людина-оператор, поліграфолог. Відповідно людский фактор знову в ділі, і гарантії, що він просто не взяв бабки немає.
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