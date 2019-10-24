EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Суспільство
  4237  54
Все про:Верховний Суд (457) пенсія (533)

 Незалежно від країни проживання громадянин України може користуватися всіма конституційними правами, зокрема і на пенсію, - КАС ВС

Право на призначення (перерахунок, поновлення тощо) пенсії мають громадяни України та іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, на умовах і в порядку, передбачених законодавством або міждержавними угодами.

Про це заявила колегія суддів Касаційного адміністративного суду в складі Верховного Суду, розглянувши справу за позовом особи до Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області про зобов'язання вчинити дії, пише Цензор.НЕТ із посиланням на портал судової влади.

Позивач звернувся до суду з позовом, у якому просив визнати рішення Пенсійного фонду України про відмову у призначенні йому пенсії за віком протиправним. Відмовляючи у призначенні пенсії позивачеві, відповідач зазначив, що за поданими позивачем документами не підтверджено його місце проживання на території України. Проте, обґрунтовуючи позов, позивач зазначив, що він до липня 1998 року проживав в Україні, надалі виїхав на постійне місце проживання до Ізраїлю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд заборгував переселенцям пенсій на суму понад 8 млн гривень, - Денісова

Суд першої інстанції позов задовольнив частково. Суд апеляційної інстанції скасував рішення суду попередньої інстанції, у позові відмовив.

Верховний Суд, надаючи правову оцінку встановленим обставинам справи, зазначив таке.

- Право на соціальний захист належить до основоположних прав і свобод, які гарантуються державою, і за жодних умов не можуть бути скасовані, а їх обмеження не допускається, крім випадків, передбачених Конституцією України.

- Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов’язки, як і громадяни України, – за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України (ч. 1 ст. 26 Конституції України).

Також читайте: У Раді пропонують платити пенсії жителям окупованого Донбасу незалежно від наявності статусу переселенця

- Згідно із п. 1 ч. 1 та ч. 4 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" право на отримання пенсій та соціальних послуг із солідарної системи мають громадяни України, які застраховані згідно із цим Законом та досягли встановленого цим Законом пенсійного віку чи визнані особами з інвалідністю в установленому законодавством порядку і мають необхідний для призначення відповідного виду пенсії страховий стаж.

Колегія суддів зазначила, що пенсія за віком, за вислугу років та інші форми соціального захисту зумовлені певними особливостями, а саме призначаються у зв’язку з попередньою трудовою діяльністю (працею) особи, ґрунтуються на примусовому вилученні (крім податків із заробітної плати) державою частини коштів для гарантування функціонування системи пенсійного забезпечення, передбачають безумовний та безстроковий обов’язок держави забезпечувати утримання особи у старості, враховуючи, в тому числі, фінансові можливості такої держави, а також право встановлювати особливі умови для отримання таких форм соціального захисту, які за будь-яких умов не повинні суперечити самій суті відповідного права, бути справедливими та недискримінаційними.

Суд вказав, що пенсія за віком відповідає ознакам такої категорії, як власність, а тому не залежить від місця проживання особи пенсіонера, а її протиправне позбавлення буде порушенням гарантій, передбачених Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод та протоколів до неї, а також не відповідатиме практиці Європейського суду з прав людини та Європейської комісії з прав людини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні налічується понад тисячу пенсіонерів старше 100 років

Крім того, згідно із ч. 2 ст. 2 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні", реєстрація місця проживання чи місця перебування особи або її відсутність не можуть бути умовою реалізації прав і свобод, передбачених Конституцією, законами чи міжнародними договорами України, або підставою для їх обмеження.

Отже, кожен громадянин України, включаючи пенсіонерів, має право на вибір свого місця проживання, зі збереженням усіх конституційних прав, у тому числі й на пенсійне забезпечення.

Колегія суддів Верховного Суду дійшла висновку, що законами України не передбачено таких підстав для відмови особі, яка офіційно виїхала на постійне місце проживання за кордон, у призначенні пенсії, як відсутність реєстрації в Україні або проживання за кордоном – в країні, з якою відсутній міждержавний договір щодо пенсійного забезпечення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155608
 
 
 Топ коментарі
 
Бери выше:
Даже Овощь с Бимбою имеют право на пенсию!!!
 показати весь коментар
 
"Тамжижнашилюди" - заиграло более яркими красками. А если ещё решение суда да на фоне заяв Сивохи - вообще шикардосное "зробимо їх ще раз" получается.

Намащуйте побільше, зєлєросси!
 показати весь коментар
 
І лугандонські кармільци?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Бери выше:
Даже Овощь с Бимбою имеют право на пенсию!!!
 показати весь коментар
 
 
сеары которые воевали против Украины и выехали п рашу на пмж..сейчас забросают исками КАС ВС для получения пенсии..Идиоты создали прецензент..Одни идиоты выносят решения а народ Украины будет теперь их кормить.Так еще и вынесут решение что лично в суд приезжать не надо ..на что и расчитывают сепары.запомните этот пост
 показати весь коментар
 
Так они и так свои пенсионы получали! Что кто то что то им отменял? Есть судебные решения по ограничению им выплат?
Иудейский фраер выехал из Украины более 20!? лет назад и тем не менее "имеет" право на пенсион.
Недаром же бубочка первым делом подписал "земле обетованной" пенсионное обязательство.
Точно в Хайфе век доживать собирается!..
 показати весь коментар
 
Не только на пенсию но и за воздание за измену
 показати весь коментар
 
"Тамжижнашилюди" - заиграло более яркими красками. А если ещё решение суда да на фоне заяв Сивохи - вообще шикардосное "зробимо їх ще раз" получается.

Намащуйте побільше, зєлєросси!
 показати весь коментар
 
 
Президент КВН Александр Масляков, комментируя резкий поворот в карьере Сивохи, заявил в беседе с журналистом российского издания "Комсомольская правда", что Владимиру Зеленскому нужно набирать политиков, а не "кавээновскую команду".
 показати весь коментар
 
 
ДОЖИЛИСЬ, ПОРНО ХОБОТЫ УЖЕ НЕСТЕСНЯЯСЬ, В ОТКРЫТУЮ КАЦАПОВ ЦИТИРУЮТ. 😂😅😂
СКАЖИ МНЕ КТО ДЛЯ ТЕБЯ АВТОРИТЕТ, И Я СКАЖУ КТО ТЫ... 😂😅😂
 показати весь коментар
 
Що, оці теж?

https://censor.net.ua/news/308064/vsled_za_yanukovichem_v_rossiyu_sbejali_okolo_5_tysyach_ukrainskih_chinovnikov_i_ih_rodstvennikov_begletsy
«Вслед за Януковичем в Россию сбежали около 5 тысяч украинских чиновников и их родственников. »
 показати весь коментар
 
 
І ці теж..І в суд приізджати не треба буде..бо вони роблять діджитал краіну..все пооформляють в електроній формі...і будуть отримувати на закордонні рахунки..так ще і винесуть рішення що кожні два місяца не треба буде відмічатись в Ощаді..так що будуть жити до ста років)))
 показати весь коментар
 
А їм і не треба було кожні два місяці відмічатись в Ощаді, "пенсіон" капає на банківську картку, довірена особа знімає. Все! То лугандонцям треба відмічатись. Независимо от страны проживания гражданин Украины может пользоваться всеми конституционными правами, в том числе и на пенсию, - КАС ВС - Цензор.НЕТ 828
 показати весь коментар
 
а вора пецьку я бы не включал = оно наворовало достаточно
может и без пенсии ))))
 показати весь коментар
 
 
А Коломойському плати, бо він ще краде🐸
 показати весь коментар
 
 
Так ото воно мені потрібно вже подавати на пенсію в Україні!!! ))
 показати весь коментар
 
 
то шо? той йюде переїхав на пмж в ісраель, залишаючись громадянином України??? Чи просто приберіг український пачпорт, а насправді взяв громадянство ізраїлю??? От чому тра строго дотримуватись одного гражданства - ніяких двойних чи шестєрних
 показати весь коментар
 
 
вам армия, мова вира, нам моря, бабло и тора Независимо от страны проживания гражданин Украины может пользоваться всеми конституционными правами, в том числе и на пенсию, - КАС ВС - Цензор.НЕТ 2780
 показати весь коментар
 
 
Украина должна признать двойное гражданство со странами Канада, США, Израиль, Италия, где проживают много жителей с Украины, но не с Россией.
 показати весь коментар
 
 
Ми вам нічого не обіцяли. Не буде подвійного громадянства.
 показати весь коментар
 
Ніяких подвійних громадянств! Хочеш бути українцем? Переїжджай до України й живи.
 показати весь коментар
 
 
Пенсія буде у всіх, але після того, як впаде фінансова піраміда СН пенсія перетвориться у зовсім мізерну суму і про неї перестануть говорити.
 показати весь коментар
 
 
Да, может спокойно пользоваться. Если государство может осуществлять выполнение этих прав.
А теперь пусть судья, возьмёт кассу и поедет в Горловку выдать пенсию.
 показати весь коментар
 
 
заводится карта в банке, выдается гражданину, гражданин свободно ею пользуется где угодно в мире.
другое дело что обычной пенсии хватит на разок в столовку сходить в нормальных странах, но то такое
 показати весь коментар
 
 
да судье на куя в лугандон ездить? лугандонрвцам для удобства наш гарантик мосты строит - поиходите предатели к нам в Украину, получайте ,дорогие вы наши пенсии , выплаты, биометрические закордонные паспорта. это ничего что вы путлера любите и топите за рашку, вы ведь наши гражлане! слуги каломыйского вас простят!
 показати весь коментар
 
это шо крисчанину в крыму заныкавшему украинский паспорт тоже украинская пенсия положена?
 показати весь коментар
 
 
Право на пенсію по данному судовому рішенню має кожен хто має трудовій стаж в Україні і "сплачував" внески до пенсійного фонду, незалежно від наявності чи відсутності українського Паспорта!
 показати весь коментар
 
 
браво, после таких заявлений вообще никто не будет платить в пенс.фонд. я плачу а вася всю жизнь ездил по заработкам а пенсию будет получать как и я)))) справедливость по зеленский)))
 показати весь коментар
 
 
Мало того этот Вася ещё и забугром пенсию заработал,если работал легально.
 показати весь коментар
 
 
а это зеленским не интересно, они хотят нравится всем)))
 показати весь коментар
 
НИКТО И НЕОЖИДАЛ ЧТО ,,ПАТРИОТЫ" В ВЫШИВАНКАХ ОТ ПАРАШОНКИ ВДРУГ НАЧНУТ ПЛАТИТЬ НАЛОГИ И ПЕНСИОННЫЕ ВЗНОСЫ. 😂😅😂
ВЫ ИХ ОТАК ,,ПАТРИОТИЧНО" УЖЕ МАЙЖЕ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ НЕПЛАТИТЕ. ОТО ТАКАЯ ДЛЯ ВАС ,,НЕЗАЛЕЖНИСТЬ". 😂😅😂
 показати весь коментар
 
баран, у нас налогов никто не платит, и твоя мама и папа в том числе))
 показати весь коментар
 
РАЗОЧАРУЮ ТЕБЯ БРЭХУНА И ХОЛУЯ. 😂😅😂
И МОЯ МАМА, И МОЙ ПАПА КОТОРЫХ ДАВНО УЖЕ НЕТ, ПЛАТИЛИ ВСЕ НАЛОГИ И ВЗНОСЫ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД. И Я ТОЖЕ ПЛАТИЛ КОГДА РАБОТАЛ И ПОЛУЧАЛ ДОВОЛЬНО ВЫСОКУЮ ЗАРПЛАТУ. ПОТОМУ И ПЕНСИЯ СЕЙЧАС ВЫСОКАЯ. 😂😅😂
И ЛИЧНО МНЕ ОЧЕНЬ ДО ВПОДОБЫ ЦЕ РЕШЕНИЕ. И Я ИМ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВОСПОЛЬЗУЮСЬ ПЕРЕБИРАЯСЬ К СЫНОВЬЯМ ВО ФРАНЦИЮ. 😂😅😂
А ТЫ ХОЛУЙСТВУЙ И ДАЛЕЕ. МОЖЕ ШО И НАСОСЁШЬ. 😂😅😂
 показати весь коментар
 
Тобто громадянин Ізраїлю матиме ще й український паспорт, і отримуватиме у нас пенсію?
 показати весь коментар
 
Коломойскому можно, а Рабиновичу нельзя? Неконституционно! Зря Гиви Шмелем застрелился- он же тоже мог претендовать. Повоевал бы еще малость, чтобы добрать стажу и вышел бы на украинскую пенсию генералиссимусом.
 показати весь коментар
 
Це судове рішення поза межами громадянства і кількості паспортів, до уваги берется лише факт наявності робочого стажу в Україні !
 показати весь коментар
 
 
В Украине как в той конокомедии, кто не работал, тот получает высокие пенсии, а кто работал - работайте дальше.
 показати весь коментар
 
...в...конокомедії...
Навіть коня можна розсмішити тим, що Україна має виплачувати колаборантам пенсії Незалежно від країни проживання громадянин України може користуватися всіма конституційними правами, зокрема і на пенсію, - КАС ВС - Цензор.НЕТ 1801
 показати весь коментар
 
и что дальше?? никто и не отменял пенсии лугандонцам - пусть приезжают на подконтрольную территорию и снимают. Про "поверить на слово что до сих пор живой", оплату "мёртвым душам" которые давно в могиле никто не писал в Конституции. Остальным гражданам тоже приходится как минимум дойти до банкомата чтоб снять деньги. Ариведерчи.


 показати весь коментар
 
обычные работяги в Украине не доживают до пенсии, так что претензий не будет....
 показати весь коментар
 
з позицією щодо права на пенсію громадян України незалежно від місця їх проживання цілком погоджуюся. але є одне але! саме громадян України, якщо особа відмовилась/була позбавлена громадянства або отримала громадянство іншої країни (має подвійне громадянство, що не передбачене Конституцією України), отут вже зась - жодних пенсійних зобов'язань з боку держави. хоча, про що це я, за 28 років жодного проукраїнського президента, ну, окрім слабкодухого Ющенка.
 показати весь коментар
 
В ТАКОМ СЛУЧАЕ ТЫ ДОЛЖЕН ,,ПОГОДЫТЫСЬ" ПОВЕРНУТИ ВСЕ УПЛАЧЕННЫЕ ПЕНСИОННЫЕ ВЗНОСЫ, ЗА ВЕСЬ ТРУДОВОЙ СТАЖ, И СОГЛАСНО КУРСУ НА МОМЕНТ УПЛАТЫ ИХ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД УКРАИНЫ.
ТЫ УВЕРЕННО ЧТО ТЫ ГОТОВ К ТАКОМУ ПОВОРОТУ?????? 😂😅😂
 показати весь коментар
 
Будем кормить пенсионеров ДНР и Крыма?
 показати весь коментар
 
 
а там ще є громадяни України? вони ж в захваті палили українські паспорти та понаотримували громадянства рф та лднр, тож кому там платити? просто треба негайно припинити видачу українських паспортів всім з тих територій, бо приїжджають оформляти мотивуючи втратою чи ще якоюсь маячнею.
 показати весь коментар
 
Работал большую часть в совке,правоприемником которого есть засрашка,от украинского гражданства отказался в пользу израэльского,который очень дружит с путиным и поставляет ему беспилотники,в соцзащите явно не нуждается,но платить ему будут работающие украинцы отнимая крохи у пенсионеров получающих и без того нищенскую пенсию - ***,у нас законы идиотские или суд слишком продажный?
 показати весь коментар
 
И ШО САМЭ ЦІКАВЕ, ТАК ТО ШО БІЛЬШІСТЬ ІЗ НИЮЧИХ НА ЦЕ СПРАВЕДЛИВЕ РІШЕННЯ СУДУ ПЕНСІЙНІ ВНЕСКИ АБО ЗОВСІМ ХИТРО НЕПЛАТЯТЬ, АБО НЕМЕНШ ХИТРО ЗРОБЛЕНО ПЛАТЯТЬ ЇХ ПО МІНІМУМУ. 😂😅😂
БО ТІМ ХТО СПОВНА ПЛАТИВ ІЗ ДОБРИХ ЗАРПЛАТ, ТОМУ ЦЕ РІШЕННЯ ТІЛЬКИ ДО ВПОДОБИ, БО ДАЄ ПРАВО ХОТЬ НА ПЕНСІЇ ПЕРЕБРАТИСЯ ДО ДІТЕЙ, ЧИ ОНУКІВ У ЦИВІЛІЗОВАНІ КРАЇНИ, ТА НЕБУТИ ТАМ У НИХ 100% НА ШИЇ. А ХОЧ ЯКІСЬ ДОЛЛЯРІВ 300-500 ОТРИМУВАТИ.
 показати весь коментар
 
Уявіть собі: Сталін платить пенсію генералу Власову і його армії.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору