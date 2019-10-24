 Федеральний суд США зобов'язав Держдеп оприлюднити листування топдипломатів із Джуліані щодо України

Про це повідомляє CNN, передає Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.
Таке рішення ухвалив Федеральний суд США.
Позов було подано спостережною організацією American Oversight. У позові вимагали оприлюднити листування американських дипломатів з Джуліані стосовно ймовірного тиску на уряд України, а також записи, пов’язані з відкликанням посла США в Україні Марі Йованович.
24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.
25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.
26 серпня Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.
Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
А зелебени молчат как рыба об лед.
https://youtube.com/watch?v=w2bFBp2fp3s&t
2. Во время ЧЬИХ выборов?
2. Открою Вам страшную тайну. Я не знаю когда опубликуют хрюкотню Свинопукина- но думаю- что её опубликуют тогда- когда это будет нужно.
3. Лично я что-то не вижу чтобы США сильно стремились скинуть Свинопукина. По крайней мере- они никогда такого стремления не изъявляли. Мне кажется что он им удобен- хорошо подмахивает. Это сперва, давным-давно они кривлялись что его не знают. А после того как он потопил Курск- они его моментально признали- и даже в гости пригласили.
фекальная цистерна переполняется... Когдаа стравят давление, нас, может и не забрызгает, но определенным дух нам обеспечен...