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 Політика України, За кордоном
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Все про:Держдепартамент США (514) суд (5640) США (5699) Джуліані (60)

 Федеральний суд США зобов'язав Держдеп оприлюднити листування топдипломатів із Джуліані щодо України

Держдеп США протягом наступних 30 днів має надати записи розмов між держсекретарем Майком Помпео та особистим адвокатом Дональда Трампа Руді Джуліані.

Про це повідомляє CNN, передає Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

Таке рішення ухвалив Федеральний суд США.

Позов було подано спостережною організацією American Oversight. У позові вимагали оприлюднити листування американських дипломатів з Джуліані стосовно ймовірного тиску на уряд України, а також записи, пов’язані з відкликанням посла США в Україні Марі Йованович.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Трамп не зробив нічого поганого", - Білий дім про свідчення Тейлора щодо тиску на Україну

24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

26 серпня Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155607
 
   
 Топ коментарі
 
молчат, им есть чем заняться! Они новые тарифы на хлеб намазывают
Федеральный суд США обязал Госдеп обнародовать переписку топ-дипломатов с Джулиани по Украине - Цензор.НЕТ 45
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Зеленский вляпался в скандал.
А зелебени молчат как рыба об лед.
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Это такое понижение, вы не поняли просто. А еще зарплаты не растут, потому что путч будет Федеральный суд США обязал Госдеп обнародовать переписку топ-дипломатов с Джулиани по Украине - Цензор.НЕТ 4524
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Зеленский вляпался в скандал.
А зелебени молчат как рыба об лед.
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молчат, им есть чем заняться! Они новые тарифы на хлеб намазывают
Федеральный суд США обязал Госдеп обнародовать переписку топ-дипломатов с Джулиани по Украине - Цензор.НЕТ 45
 показати весь коментар
 
 
Это такое понижение, вы не поняли просто. А еще зарплаты не растут, потому что путч будет Федеральный суд США обязал Госдеп обнародовать переписку топ-дипломатов с Джулиани по Украине - Цензор.НЕТ 4524
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Деякі бобики вже валізи пакують.https://uapress.info/uk/news/show/174996
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Хорошая новость, от - Александр Романович Онищенко (р. 31 марта 1969, Матвеев-Курган, Ростовская область) - украинский предприниматель. Народный депутат Верховной рады Украины 7-го созыва (от Партии Регионов) и 8-го созыва (фракция «Воля народа»). В 2016 году покинул Украину после предъявления уголовных обвинений и лишения депутатской неприкосновенности. Федеральний суд США зобов'язав Держдеп оприлюднити листування топдипломатів із Джуліані щодо України - Цензор.НЕТ 5455
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Ну звісно, коли більше нічого писати по новині - пиши про тарифи.
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Это неотъемлемая часть руцкого мира. Так сложилось исторически
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Не вляпался он никуда. Смотрите сами не вляпайтесь.
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Да ничего страшного. Вас не съедят за это. Вот ржака! Я просто сказал- смотрите не вляпайтесь- а то будете вляпавшиеся!
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И когда это байдауновская марионетка пороша решала-кого следующим презом в штатах поставить?
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Трамп вляпался в скандал , к скандалу причастен "сивий гетьман" , а вьі про Зеленского пургу несете ?
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Какое отношение это имеет к теме об американских слушаниях, мышкевич?
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Прямое. Сверхдержаву и ее холуев всегда видно. Еще ничего на Х...ла не сказали, а у тебя уже полыхает хоть водомет тащи Федеральный суд США обязал Госдеп обнародовать переписку топ-дипломатов с Джулиани по Украине - Цензор.НЕТ 4792
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А с ****** не хотят обнародовать переписку Рыжего?
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***** уже зваблаговременно просило на коленях этого не делать.
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Да, возможно. Судя по тому как идут дела между Конгрессом и Белым Домом, крысеныша кремлевского спрашивать точно не будут, как бы Трамп ни сопротивлялся.
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Хе-хе... Вашим бы языком короью ж0... то есть Вашими бы устами да мёд пить! Я думаю так же- но пока что ведь не огласили- видно в обмен на что-то другое.
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Думаю, эта тема всплывет во время выборов. Шо-то сомневаюсь я в импичменте
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1. Имптичменты мне уже надоели. Раз продинамили- 2-й раз уже неохота. Мне ещё тогда одна старая бабка сказала: - "Да хватит вам всем кукарекать- никто никого не снимет". А ведь она тут ничего не знала- а лишь недавно приехала из совка.

2. Во время ЧЬИХ выборов?
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Вот те, которые недавно приехали из совка, нехай сначала осознают, шо они не в совке и не в вонючей московии, где никто не "кукарекает", а все сидят по стойлам и дружно любят фюрера.
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1. Однако же- после всего- бабка-то оказалась права! Хоть тут никто по стойлам и не сидит.

2. Открою Вам страшную тайну. Я не знаю когда опубликуют хрюкотню Свинопукина- но думаю- что её опубликуют тогда- когда это будет нужно.

3. Лично я что-то не вижу чтобы США сильно стремились скинуть Свинопукина. По крайней мере- они никогда такого стремления не изъявляли. Мне кажется что он им удобен- хорошо подмахивает. Это сперва, давным-давно они кривлялись что его не знают. А после того как он потопил Курск- они его моментально признали- и даже в гости пригласили.
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Для начала ЗЕленого с х-лом опубликуй .
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Лучше переписку Меркельши с ****** обнародуйте, чтобы сразу стало понятно, за сколько немцы продали Украину. Федеральный суд США обязал Госдеп обнародовать переписку топ-дипломатов с Джулиани по Украине - Цензор.НЕТ 2002
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это только когда ракетный фрегат в Украине с 48 ячейками - это так, чтоб а не ******* ли флагману ВМСУ по Маскве - правильно бы Ростове на Дону, но приятнее по Маскве..)) се ля ви..
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джентльмены, фактор сдерживания присутствует..лучше что бы Ту-95 МС..
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Страсти бурлят все сильнее...
фекальная цистерна переполняется... Когдаа стравят давление, нас, может и не забрызгает, но определенным дух нам обеспечен...
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Поки слон схудне-віслюк здохне!Що дасть запис розмови ослам,якщо за розмову політика судді не саджають,хоч і вимушені на їх запит справи відкривати,бо то їхня робота?Можливо це вже,аби запустити зворотній процес,бо вже сьогодні дими тікали від республіканців,аж пятки блискали?
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Добра новина американська система самоочищується від московських агентів.Вважаю,що підтримка Україні Конгресом зросте після ганебного імпічменту продажного Трампа.
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Трамп уже не выкрутится, сам себя переиграл. Пусть скажет спасибо ***** и Джулиани.
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