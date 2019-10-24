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Все про:Донбас (13391) Євросоюз (2659) Асєєв (17)

 Євросоюз закликає звільнити журналіста Асєєва та всіх незаконно утримуваних в ОРДЛО українців, - представництво ЄС в Україні

Європейський Союз закликає найманців РФ негайно звільнити незаконно засудженого громадянина України, журналіста Станіслава Асєєва.

Про це йдеться в заяві Представництва ЄС в Україні, передає Цензор.НЕТ.

"ЄС закликає до негайного звільнення журналіста Станіслава Асєєва", - підкреслюється в публікації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна порушить в ООН питання про "вирок" найманців РФ журналісту Асєєву

Також наголошується, що "позбавлення незалежних журналістів права голосу і свободи вираження неприйнятні". В ЄС закликають звільнити всіх незаконно утримуваних в ОРДЛО українців.

Євросоюз закликає звільнити журналіста Асєєва та всіх незаконно утримуваних в ОРДЛО українців, - представництво ЄС в Україні 01

Нагадуємо, зв'язок з донецьким блогером і автором проєкту "Радіо Свобода" "Радіо Донбас. Реалії" Станіславом Асєєвим, відомим під псевдонімом Станіслав Васін, припинився 2 червня 2017 року. У липні представники угруповання "ДНР" підтвердили утримання в заручниках журналіста і дозволили йому зустрітися з матір'ю.

Також читайте: Асєєва потрібно негайно звільнити і дозволити повернутися на підконтрольну Києву територію, - CPJ

22 жовтня 2019 року найманці РФ повідомили, що "засудили" до 15 років ув'язнення українського журналіста Станіслава Асєєва.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155606
 
 
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Угу. В ОРДЛО аж забегали всех выпуская. Какие выборы вы хотите провести на окупированных территориях если там даже журналистов убивают и садят на яму?
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Ну вот хоть на один "призыв" они отреагировали,хоть кого-то отпустили благодаря этим "призываниям"?
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Сивуха их еще ментально не вернул.
Как вернет так и выпустят.
Это все по причине пропаганды с обеих сторон.
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наївна простота,...але як звучить--Єросоюз закликає
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я не понимаю зачем заниматься обменом с рашей? раша пополняет обменный фонд за месяц, отдали сенцова, поймали асеева, что изменилось ? наших нужно предупредить что если едут в рашу или донбас то на свой страх и риск. израиль никогда не торгуется по поводу заложников, их расстреливают вместе с террористами, только хоронят с почестями. и никто не берет в заложники израилитян, потому что это бесполезно
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Зате рашка в ПАРЕ.
А війни, розв'язані нею, продовжуються, як і нищення людей.
Європа мовчала...
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Звільнять Асеева, наберуть інших. Ви перестаньте з ними спілкуватися і введіть реальні санкції.
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