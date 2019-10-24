 Євросоюз закликає звільнити журналіста Асєєва та всіх незаконно утримуваних в ОРДЛО українців, - представництво ЄС в Україні

Про це йдеться в заяві Представництва ЄС в Україні, передає Цензор.НЕТ.

"ЄС закликає до негайного звільнення журналіста Станіслава Асєєва", - підкреслюється в публікації.

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Також наголошується, що "позбавлення незалежних журналістів права голосу і свободи вираження неприйнятні". В ЄС закликають звільнити всіх незаконно утримуваних в ОРДЛО українців.

Нагадуємо, зв'язок з донецьким блогером і автором проєкту "Радіо Свобода" "Радіо Донбас. Реалії" Станіславом Асєєвим, відомим під псевдонімом Станіслав Васін, припинився 2 червня 2017 року. У липні представники угруповання "ДНР" підтвердили утримання в заручниках журналіста і дозволили йому зустрітися з матір'ю.

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22 жовтня 2019 року найманці РФ повідомили, що "засудили" до 15 років ув'язнення українського журналіста Станіслава Асєєва.