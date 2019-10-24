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Все про:Львівщина (972) Нацполіція (8387) пологи (17) лікарі (283)

 Трьом лікарям на Львівщині оголошено про підозру після смерті породіллі, - Нацполіція

Трьом лікарям однієї з районних лікарень Львівської області оголосили підозру в неналежному виконанні службових обов'язків, що спричинило смерть породіллі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Так, підозру оголосили трьом акушерам-гінекологам пологового відділення районної лікарні.

За даними поліції, інцидент стався 5 березня 2018 року в одній з районних лікарень області, де 32-річна жінка народила здорову дитину. Після цього її стан погіршився, а увечері того ж дня породілля померла в лікарні.

Досудове розслідування, відкрите за ознаками злочину, передбаченого статтею про "неналежне виконання професійних обов'язків медичним і фармацевтичним працівником".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155605
 
 
 Топ коментарі
 
как будто только львовских
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От така у нас держава. Це було і при Януковичі і при Ющенку і при Порошенку і при Зеленському є. Дуже сумніваюсь що цього не буде і при наступній владі. Прикро те, що ніхто з цим не хоче боротись. Всім все відомо, а от реакції ніякої.
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да... те що у львівських лікарнях без "поляни" лікарі навіть не подивляться в сторону хворого це хвакт!
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як там кажуть - "рАгуль, а не людина!" це про їх місцевих лікарів точно..
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дружини тітка робила якусь не складну операцію так у кафе навпроти вже знали що накривать яке меню і скільки обійдеться, просто адміну кафе назвали прізвище лікаря!
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Що за маячня? Який то дурень за якесь сране кафе буде робити "нескладну" операцію.
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це, тіпа, якшо грошима - корупція, а вечеря в кафе це як благодарность. "Грошей між нами не було"(С)
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не ну бабки берут все но заказывать столик в кафе на посидеть такой жести я еще не встречал!
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львовские врачи -село неотесаное. да во всем регионе такие шарамыжники -недоспециалисты
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рідко зустрінеш не "львівського" врача
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Знайомий лежав в Івано-Франківську в онкодиспансері. Поки родичі, чи знайомі не заплатять лікарю - лікар до хворого не підійде. Навіть при обході - до трьох пацієнтів в палаті, родичі яких заплатили гроші підійде, а от до четвертого не підійде, поки лікарю не принесуть гроші.
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В родильних будинках теж все у Франківську побудовано на хабарях. Без грошей ніхто не родить. Потрібно обов язково дати на лапу.
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От така у нас держава. Це було і при Януковичі і при Ющенку і при Порошенку і при Зеленському є. Дуже сумніваюсь що цього не буде і при наступній владі. Прикро те, що ніхто з цим не хоче боротись. Всім все відомо, а от реакції ніякої.
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Найстрашніша медицина в провінції. Не знаю що там у Львові, але в Полтавській області це просто якийсь суцільний жах. Корупція страшна, але скільки б людина не заплатила влізши в борги, їй все одно капець. Симбіоз жадібності з некомпетентністю та віддвертою профнепридатністю в медперсоналу всіх рівнів Решетилівського та Козелецького районів просто феноменальна. Тому від планів стосовно переїзду на дачу на доживання зіткнувшись з реальністю постійного знищення населення "лікарями" Полтавщини змушені відмовитись. Це як подорож в часі в кінець 19 століття - будь яка інфекція може призвести до смерті, а діагностика просто в зародковому стані. Всі люди яких я знаю в селі в той чи інший час стали жертвами лікарів. Молодшим вдалося якось вижити, а ось всі кому за 50 потрапляють до місцевих лікарів і дуже швидко вмирають. Коли реформу доведуть до кінця земля буде безлюдною...
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здоровля - то найдорожче зараз для людей. Тому й "дякують" врачам. Та воно привикає і вважа, шо то так тра' - і якшо хтось вже не зможе чи не вгадає, то мстя дохтурська буває страшна
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