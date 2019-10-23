 Порошенко не дає свідчень, тому слідству потрібні внутрішні дані редакції "Схем", - ДБР

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Всі дані, які зажадають слідчі ДБР у Радіо Свобода, стосуватимуться виключно матеріалів програми "Схеми: корупція в деталях" - "Mr. Petro Incognito. Таємна відпустка президента Порошенка", які допоможуть у розслідуванні кримінального провадження щодо ймовірного незаконного переправлення через державний кордон колишнього президента України, інших посадових осіб", - йдеться в повідомленні.

"З огляду на те, що Петро Порошенко не надає свідчень, для встановлення всіх обставин у рамках цього провадження нам потрібна ваша допомога. Зокрема, свідчення знімальної групи щодо тих подій. Інформація, яку з'ясували журналісти, має бути оформлена в рамках кримінального провадження", - зазначають в ДБР.

Журналістів також знову закликали до співпраці.

Як підкреслює Радіо Свобода, в Бюро не пояснюють, як в офіційному встановленні цих фактів можуть допомогти обліки робочого часу журналістів, операторів і водіїв програми розслідувань, їхні зарплати, їхня внутрішня редакційна комунікація - до процесу "внесення поправок" і "узгодження випуску в ефір". У ДБР також не вказали, чи використовували слідчі інші заходи для з'ясування обставин справи в рамках розслідування, крім допиту головного фігуранта, п'ятого президента України Петра Порошенка.

Також в ДБР запевнили, що їх "не цікавлять джерела отримання інформації журналістами" і зазначили, що "не збираються проводити обшуки".

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Водночас, в самій постанові суду прямо вказано, що в разі відмови редакції добровільно виконати рішення і надати слідству всі ці дані - суд за клопотанням слідчого має право винести рішення про дозвіл на проведення обшуків на Радіо Свобода.

Нагадаємо, 19 січня 2018 року журналісти проєкту "Схеми" опублікували розслідування, згідно з яким, за їхніми даними, відпочинок на Мальдівських островах п'ятого президента України Петра Порошенка з 1 по 8 січня коштував не менше 500 тисяч доларів, що становить понад 14 млн. гривень.

Пізніше п'ятий Президент України Петро Порошенко заявив про те, що на початку січня 2018 року літав відпочивати на Мальдіви разом з сім'єю за свої особисті кошти.

Зазначимо, раніше заступник глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов заявив, що ДБР відкрило нове кримінальне провадження проти експрезидента України Петра Порошенка. За його словами, вирушаючи на відпочинок в 2018 році, Порошенко "незаконно переправив через кордон групу осіб при вильоті на Мальдівські острови за чужими паспортами".

Печерський районний суд Києва рішенням від 17 жовтня надав слідчим ДБР дозвіл на тимчасовий доступ до редакційної комунікації журналістів програми "Схеми: корупція в деталях", які готували розслідування "Mr. Petro Incognito" - про відпустку Петра Порошенка на Мальдівах.

Слідчі отримали дозвіл на доступ до цілої низки інших внутрішньоредакційних даних – графіку роботи журналістів, операторів і водіїв, даних щодо оплати їхньої праці.

Редакція вже зазначала, що вважає вимагання такого широкого переліку даних надмірним.