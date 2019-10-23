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 Політика України, Події
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Все про:журналістика (887) Мальдіви (15) Порошенко (9803) ДБР (576)

 Порошенко не дає свідчень, тому слідству потрібні внутрішні дані редакції "Схем", - ДБР

Державне бюро розслідувань відреагувало на заяву "Схем" щодо надання інформації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Всі дані, які зажадають слідчі ДБР у Радіо Свобода, стосуватимуться виключно матеріалів програми "Схеми: корупція в деталях" - "Mr. Petro Incognito. Таємна відпустка президента Порошенка", які допоможуть у розслідуванні кримінального провадження щодо ймовірного незаконного переправлення через державний кордон колишнього президента України, інших посадових осіб", - йдеться в повідомленні.

"З огляду на те, що Петро Порошенко не надає свідчень, для встановлення всіх обставин у рамках цього провадження нам потрібна ваша допомога. Зокрема, свідчення знімальної групи щодо тих подій. Інформація, яку з'ясували журналісти, має бути оформлена в рамках кримінального провадження", - зазначають в ДБР.

Журналістів також знову закликали до співпраці.

Як підкреслює Радіо Свобода, в Бюро не пояснюють, як в офіційному встановленні цих фактів можуть допомогти обліки робочого часу журналістів, операторів і водіїв програми розслідувань, їхні зарплати, їхня внутрішня редакційна комунікація - до процесу "внесення поправок" і "узгодження випуску в ефір". У ДБР також не вказали, чи використовували слідчі інші заходи для з'ясування обставин справи в рамках розслідування, крім допиту головного фігуранта, п'ятого президента України Петра Порошенка.

Також в ДБР запевнили, що їх "не цікавлять джерела отримання інформації журналістами" і зазначили, що "не збираються проводити обшуки".

Читайте також: "Надмірне втручання", - "Схеми" відреагували на дозвіл ДБР на доступ до матеріалів про відпочинок Порошенка на Мальдівах

Водночас, в самій постанові суду прямо вказано, що в разі відмови редакції добровільно виконати рішення і надати слідству всі ці дані - суд за клопотанням слідчого має право винести рішення про дозвіл на проведення обшуків на Радіо Свобода.

Нагадаємо, 19 січня 2018 року журналісти проєкту "Схеми" опублікували розслідування, згідно з яким, за їхніми даними, відпочинок на Мальдівських островах п'ятого президента України Петра Порошенка з 1 по 8 січня коштував не менше 500 тисяч доларів, що становить понад 14 млн. гривень.

Пізніше п'ятий Президент України Петро Порошенко заявив про те, що на початку січня 2018 року літав відпочивати на Мальдіви разом з сім'єю за свої особисті кошти.

Зазначимо, раніше заступник глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов заявив, що ДБР відкрило нове кримінальне провадження проти експрезидента України Петра Порошенка. За його словами, вирушаючи на відпочинок в 2018 році, Порошенко "незаконно переправив через кордон групу осіб при вильоті на Мальдівські острови за чужими паспортами".

Печерський районний суд Києва рішенням від 17 жовтня надав слідчим ДБР дозвіл на тимчасовий доступ до редакційної комунікації журналістів програми "Схеми: корупція в деталях", які готували розслідування "Mr. Petro Incognito" - про відпустку Петра Порошенка на Мальдівах.

Слідчі отримали дозвіл на доступ до цілої низки інших внутрішньоредакційних даних – графіку роботи журналістів, операторів і водіїв, даних щодо оплати їхньої праці.

Редакція вже зазначала, що вважає вимагання такого широкого переліку даних надмірним.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155604
 
 
 Топ коментарі
 
вот и ДБР призналось, что кроме телепередачи на Пороха НИЧЕГО НЕТ
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Зебильное шоу продолжается.
У человека заводы, корабли, пароходы а зебилоиды наивные думают что на Мальдивы он полетел за их счет...
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Та вони хіба що в калюжу, заднім ротоанусом.

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Шариков, ти вже зайняв чергу з подушкою до відділення Привату?
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Как куда?
На Майдан, ЗЕльонку крошить 😁
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Ото фотожоппєри Бабушкі Бєні раздухарілісь...

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Вот меня уже смех давит. То гнали на Схемы и травили их, то теперь просят помощи. Прохвессияналы зяленые.
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То він позбавився від непотрібного.
Поміняв на вату. І тьопло, і легко....
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>>Порошенко "незаконно переправил через границу группу лиц при вылете на Мальдивские острова по чужим паспортам"<<
Мігрантів-нелегалів із В'єтнаму? Чи з Пакістану? Яким транспортом переправив?
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уже был похожий "богдан" звали его Левочкин тоже мутил свою игру!
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Пусть Петро расскажет Трубе о разноцветных рыбках на Мальдивах

А больше, вроде, не о чем
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Зебильное шоу продолжается.
У человека заводы, корабли, пароходы а зебилоиды наивные думают что на Мальдивы он полетел за их счет...
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вот и ДБР призналось, что кроме телепередачи на Пороха НИЧЕГО НЕТ
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Как так? Ну всьо, щяс мудрий нарид начнет себе волосы на жопе рвать... Порошенко не дает показаний, поэтому следствию нужны внутренние данные редакции "Схем", - ГБР - Цензор.НЕТ 2142
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Ви забули про скотч! Вони скотчем будуть рвать на дупе волосся! Вибачте за нюанс!
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Головний обвинувачувач Порошенка, є тєлєвізор Коломойського.

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А рослідувати «законний перетин» кордону України, паном Саакашвілі, за участю досить відомих політиків, нє?
А «законну переправку» до Кремля теж, досить відомих політиків - нє?
Генпрокуратурі і наріту не цікаво?
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Не порохоботствуй! Иш какой, на святое позарилса!!!
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Нусс: Рябошапка признал, что в ГПУ готовы сфабриковать дело против Порошенко и арестовать



Порошенко не дает показаний, поэтому следствию нужны внутренние данные редакции "Схем", - ГБР - Цензор.НЕТ 3578

Генпрокурор Рябошапка признал, что в ГПУ нет реальных доказательств против президента Порошенко, но они готовы сфабриковать дело против него и арестовать. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет политический аналитик Павел Нусс, комментируя заявление Руслана Рябошаки о том, что, как только у следователей будет достаточно фактов, подтверждающих вину Порошенко, Генпрокуратура обратиться к парламентариям с просьбой снять с нардепа неприкосновенность.

Павел Нусс отметил, в то же время заявление Рябошапки является признанием его зависимости от Портнова посредством Богдана, и это печальный факт. Откровенно говоря, были надежды, что Руслан Рябошапка - самостоятельный «игрок», особенно после унизительных высказываний Зеленского и Портнова в его адрес.

По словам аналитика, Генпрокурор начал оправдываться после того, как Портнов атаковал Рябошапку за то, что он не трогает Порошенко, следовательно, он дал им повод вмешиваться в его работу и манипулировать им же, чтобы реализовать мечту Путина и помочь Зеленскому избавиться от собственного страха в лице президента Порошенко - сфабриковать дело и попытаться арестовать лидера «Европейской Солидарности». На это они рассчитывают, но упускают очень-таки не маленькую деталь - реакцию «ультрарадикальных фермеров», как сказали в сюжете «1+1», а реакция, в случае ареста Порошенко, будет молниеносно жесткой. Читайте также - Мосийчук и канал «1+1» обвинили в использовании приемов российской пропаганды.
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Глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Герус обвинил экс-президента Украины Петра Порошенко в получении взятки в размере 150 миллионов долларов США. Об этом он сообщил в соцсети.
По словам Геруса, после прихода Порошенко к власти в Украине начались перебои с поставками электроэнергии. Тогда, в конце 2014 года, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, разрешила импорт электричества из России.
"Тогда Петром Инкогнито было принято решение закупать электроэнергию в России.
https://www.ukrrudprom.ua/news/Andrey_Gerus_obvinil_Petra_Poroshenko_v_poluchenii_150_mln_dolla.html
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Предупреждаю вас это зебильное животное метает не только говном но и жалобами в СФ... берегите себя, а еще у него есть акки с которых оно себя лайкает и спамит других!
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Порохоботы все такой бред несут, или ты один такой.
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Все зебилоиды думают что порохоботы бред несут или ты такой один?
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Більш того, може таке бути, що це і хтось з модераторів.
Так шо, «стаять, баяцца» ? Вони саме того й хочуть.
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вот ты плин, пецька электрику тирил, наверно нёс домой в канистре и потом червяков из грунта выманивал.
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😀😀😀 Да, взял наличманом, в чулки напихал и зарыл в саду у Гонтаревой..😎😎😎
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Ни хр...на у вас па/оцики не выйдет. Ездить туда это не есть преступление. Даже если вы очень не любите Мальдивы. А историю про паспорт будете рассказывать со сцены безумного квартала. И, кстати, на фоне заплативших свои кровные за билеты, вы не будете выглядеть полными даунами. Так что есть шанс, дерзайте.
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не, ну это уже серьёзно, дай подскажу ещё один источник - киiв правда, тут тоже много дятлов выкидывает самую правдивую инфо из этого издания.
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Згаете я почему то глядя на вас и тот дурдом что у вас твориться вспоминаю этот отрывок из моего любимого романа " Мастер и Маргарита", это монолог Воланда , сидящего в зале Варьете-"Ну что ж , люди как люди! Любят деньги, так это всегда было. Легкомыслены! Но иногда и милосердие стучиться в их сердца! Обыкновенные люди, напоминают прежних! Только квартирный вопрос их испортил. Интересно, а сохранились ли прежние..." возможно этот отрывок не абсолютно точен, но суть его я передал.
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выглядит что страус яныка имеет больше интеллекта.
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смешно будет если схематозники сбрехали
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Рыги все обратно в Раде, Порох им в суп насрал...дебилы
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михо на руках перенесли через границу и ниче, все законно
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https://www.youtube.com/watch?v=KuCctQRjKuo&feature=youtu.beПорошенко не дає свідчень, тому слідству потрібні внутрішні дані редакції "Схем", - ДБР - Цензор.НЕТ 9647About this websiteYOUTUBE.COMСмешко: Про "формулу Штайнмаєра", Зеленського та капітуляціюТелепроект ІА Guildhall (https://ghall.com.ua) "Вечірній тепловізор". В гостях - очільник політичної партії "Сила і честь", доктор наук, професор Ігор Смешко...
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Оо давненько этой крысы ФСБэшной не было на горизонте!
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а запросить у погранцов номер паспорта по которому пересекали границу никак?
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