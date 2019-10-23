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 Суспільство
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 Росія намагається знищити присутність Української церкви в Криму, - Епіфаній

Предстоятель Православної Церкви України митрополит Епіфаній зазначив, що на окупованих територіях України відбуваються переслідування і гоніння ПЦУ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю "Голосу Америки".

Митрополит підкреслив, що Україна порушує це питання на рівні різних міжнародних інституцій та вже отримала певні рішення з боку впливових європейських і американських інстанцій.

"На жаль, Росія не звертає уваги на ці рішення і поступово намагається практично знищити присутність Української церкви в окупованому Криму", - зазначив Епіфаній.

Також він додав, що найгіршою є ситуація на сході України, на Донбасі, тому що там справді відкрито переслідують українських священнослужителів, які в більшості змушені були покинути окуповану територію.

"Інші, можливо, десь зараз здійснюють богослужіння підпільно, таємно. Їх викликають на допити, залякують, змушують проходити так звану перереєстрацію, але ми цього не робимо тому, що ми не визнаємо ці структури, які зараз намагаються здійснювати такі неправомірні речі стосовно представників нашої церкви", - сказав митрополит.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Держсекретар США Помпео обговорив з главою ПЦУ Епіфанієм насильство за ознакою віросповідання в окупованому Криму і ОРДЛО.. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155603
 
 
 Топ коментарі
 
тоже подглядываю за его роликами, весьма интересно, хоть иногда не согласен с его мнением, особенно если он сравнивает с другими странами, это тогда не только не пристойно но и не совсем правдиво.
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тоже подглядываю за его роликами, весьма интересно, хоть иногда не согласен с его мнением, особенно если он сравнивает с другими странами, это тогда не только не пристойно но и не совсем правдиво.
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шестой год с козломордыми сюсюкаются...естественно никакого результата
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Епифан, там у всех бизнес отжимают. Ты что, особенный?
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Интересно, Епифаний может объявить военный религиозный поход на Крым, что то типа Джихада?
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нет это когда присутвие евреев необязательно.. так понятно?
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Теперь понятно, зачем нужно опускать крышкуРоссия пытается уничтожить присутствие Украинской церкви в Крыму, - Епифаний - Цензор.НЕТ 8454
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«La devotion … est un opium pour l'ame; elle égaye, anime & soutient quand on en prend peu; une trop forte dose endort, ou rend furieux, ou tue. Видать спрос падает Россия пытается уничтожить присутствие Украинской церкви в Крыму, - Епифаний - Цензор.НЕТ 1681
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Епифаний жаловался госпатриарху США Помпео . Вот где источник веры и принуждений. Америке помолимся
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В ужасном мире живем, даже в церквях нет мира, одна политика, борьба за власть, деньги, перераспределение сфер влияния, а где у них слова о Боге и Христе?
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