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 Політика України
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Все про:поліграф (39) Дубінський (15)

 Офіційні результати перевірки на поліграфі депутата Дубинського оголосять 28 жовтня, - адвокат Костіна

Офіційний результат проходження поліграфа народним депутатом заступником глави парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олександра Дубинського будуть відомі в понеділок.

Про це заявила адвокат нардепа Тетяна Костіна, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це сталося. Результат ми отримаємо, сподіваюсь, у понеділок. Результат буде підтверджено документально", - сказала Костіна після процедури перевірки на детекторі брехні в середу в Києві.

Вона підкреслила, що Дубинський добровільно пройшов тести на поліграфі.

Дивіться також: Депутат Яценко не хоче проходити детектор брехні: "Я не дівчина-шльондра, а нардеп". ВIДЕО

За словами поліграфолога Віталія Опанасенка, "в тесті контрольно-перевірочних запитань ми маємо результати на користь опитуваної особи".

Нагадаємо, колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".

Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні. А заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.

23 жовтня стало відомо, що Дубінський і Арахамія домовилися разом пройти детектор брехні.

Пізніше президент Зеленський заявив: "Всі члени фінансового комітету ВР повинні пройти перевірку на детекторі брехні"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155602
 
   
 Топ коментарі
 
5 дней, чтобы занести полиграфу. Официальные результаты проверки на полиграфе депутата Дубинского объявят 28 октября, - адвокат Костина - Цензор.НЕТ 6699
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Очередное шоу для зебилов.
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Кто-нибудь верит, что результаты с полиграфом будут честными? Или как моча клоуна-пианиста перед выборами проверялась так будет и тут?
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Зрада!!! Усі на майдан! Официальные результаты проверки на полиграфе депутата Дубинского объявят 28 октября, - адвокат Костина - Цензор.НЕТ 5315
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Так кто кого зрадив Дубинский зе или зе дубинского В вашем шапито всё смешалось - люди , кони ....
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тогда уже и фамилии забудут, не то что суть дела...
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Він бреше правдиво. Той тип особистості яким природа наделила Дубінського, взагалі однаково ємоційно реагує і коли говорить правду и коли бреше, а таке утворення як совість у них взагалі відсутня й вони не здатні розуміти, що це таке..
Поліграфологи, якщо це професійні психологи, а не шарлатани, це прекрасно розуміють, бо бачать психотип того, кого тестують.
Але ім все одно, гроші вони отримають за послугу, рекомендацій як ставитись до одержаних результатів вони не дають.
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Наверное, какие-то полиграфские ништяки. Нам всем интересно. Потом напишешь.
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а что! на велике же повезёт, это же не шури вури.
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Це показуха для зестада.Хоча зестадо казало,що спочатку Пєтя буде в дротах від поліграфа,а вийшло зовсім по іншому. Официальные результаты проверки на полиграфе депутата Дубинского объявят 28 октября, - адвокат Костина - Цензор.НЕТ 5128
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Шоу продолжается. Страна,в которой кроме шоу,происходит только коррупция. Главное,шоб охлосу нравилось-а там,как нибудь перекантуемся!
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Технология разводки проста! Сами инициируйте проблему и сами ее решите и вуаля - вы красавчик!
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Кто-нибудь верит, что результаты с полиграфом будут честными? Или как моча клоуна-пианиста перед выборами проверялась так будет и тут?
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Надо на полиграфе показывать весь процесс в реальном времени, чтобы народ увидел и поверил, без всяких потом видеомонтажей.
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Вы там все равно ничего не поймёте, здесь требуется специальная подготовка.
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Когда 73% мечтали увидеть на полиграфе Порошенко , но внезапно встретили Дубинского)))
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Порошенко трус и боягуз, он полиграфа, как огня боится.
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Конечно боится)) вдруг там спросят ,как он брата своего убил .
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Офіційні результати перевірки на поліграфі депутата Дубинського оголосять 28 жовтня, - адвокат Костіна - Цензор.НЕТ 1581зебил тоже вроде бы как анализы сдавал,но...ничего нового не придумали...
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лучший полиграф для депутатов- дыба и испанский сапожок))
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У 2003 році Національна академія наук США опублікувала звіт «Поліграф і виявлення брехні». Академія наук виявила, що більшість досліджень із застосуванням поліграфа були «ненадійні, ненаукові і упереджені». Після проведення експериментів було встановлено, що перевірка на поліграфі великої кількості людей щодо різних подій (наприклад, при прийомі на роботу) дає результат нічим не кращий, ніж випадкове вгадування. У той же час, тестування невеликої кількості людей щодо певної події (наприклад, конкретного злочину) дозволяє розпізнати брехню і правду «вище, ніж випадкове вгадування
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да полиграф это просто хрень на ее выводах ни хрена не предъявишь у нас нет аккредитованных профессионалов на детектор, проще взять пр и пару раз дать вот будет полиграф, насмотрелись хрени всякой порохоботы галимые и дебилизм на канале дебилов тулят спойте хор лучше и по переживайте о твари которая ржот с вас дебилов
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Мышиная возня, рвота адвокатши, пиар подонка Дубинского, унизительное использование полиграфа для шлеперов и бакланов?! - а нет, для народных депутатов ВР Украины от правящей партии! Народ замер в ожидании понедельника! ахахаха во-первых, народу давно на все наплевать,а во-вторых, никто из смертных ничего не изменит в Украине, - подростковая клоунада в стиле "прыщавый кретин с бородой и без" продолжится еще лет пять,ведь билеты на клоунаду давно раскуплены, а кому и подарены.
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