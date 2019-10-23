 Офіційні результати перевірки на поліграфі депутата Дубинського оголосять 28 жовтня, - адвокат Костіна

Про це заявила адвокат нардепа Тетяна Костіна, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це сталося. Результат ми отримаємо, сподіваюсь, у понеділок. Результат буде підтверджено документально", - сказала Костіна після процедури перевірки на детекторі брехні в середу в Києві.

Вона підкреслила, що Дубинський добровільно пройшов тести на поліграфі.

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За словами поліграфолога Віталія Опанасенка, "в тесті контрольно-перевірочних запитань ми маємо результати на користь опитуваної особи".

Нагадаємо, колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".

Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні. А заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.

23 жовтня стало відомо, що Дубінський і Арахамія домовилися разом пройти детектор брехні.

Пізніше президент Зеленський заявив: "Всі члени фінансового комітету ВР повинні пройти перевірку на детекторі брехні"