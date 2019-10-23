EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України, Економіка
  316  18
Все про:Аграрний фонд (14) Укрспирт (36) Дежржпродспоживслужба (118) Милованов Тимофій (40)

 На посади керівників Укрспирту, Держпродспоживслужби й Аграрного фонду буде оголошено конкурс, - Милованов

Змінилися керівники ДП "Укрспирт", Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів і Аграрного фонду.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов, інформує Цензор.НЕТ.

"1. Укрспирт. Чинний виконуючий обов`язки припинив повноваження. Сергій Блескун призначений виконуючим обов`язки.

2. Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. За своїм бажанням пішов Володимир Лапа. Звільнено Жука Андрія з посади першого заступника голови служби. Тимчасова виконуюча обов`язки - Шевченко Ольга.

3. Аграрний фонд. Відсторонено голову Фонда Радченко. А фонд взагалі потрібно закрити. Агро галузь знає правду", - написав міністр.

Милованов анонсував конкурс на посади глав Укрспирту, Держпродспоживслужби і Аграрного фонду.

Читайте також: Моїм заступникам приходять повідомлення, що їхні близькі загинуть, - Милованов розповів про погрози від звільнених корупціонерів

На посади керівників Укрспирту, Держпродспоживслужби й Аграрного фонду буде оголошено конкурс, - Милованов 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Ми на межі економічного прориву", - Милованов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155601
 
 
 Топ коментарі
 
На руководителя спирта есть кандидатура, поддержат все... На должности руководителей Укрспирта, Госпродпотребслужбы и Аграрного фонда будет объявлен конкурс, - Милованов - Цензор.НЕТ 6565 .
На должности руководителей Укрспирта, Госпродпотребслужбы и Аграрного фонда будет объявлен конкурс, - Милованов - Цензор.НЕТ 2932
 показати весь коментар
 
В 95-м квартале претенденты закончились?
 показати весь коментар
 
"Вы, Полиграф Полиграхович-007, ещё только формирующееся, слабое в умственном отношении существо, все ваши поступки чисто звериные, и вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе с развязностью совершенно невыносимой подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости"(с)
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Знову всі конкурси виграє самокат Гончаренка.
 показати весь коментар
 
 
На руководителя спирта есть кандидатура, поддержат все... .
На должности руководителей Укрспирта, Госпродпотребслужбы и Аграрного фонда будет объявлен конкурс, - Милованов - Цензор.НЕТ 2932
 показати весь коментар
 
 
А чего так, Милованов, на Укрспирт конкурс? Что уже 95 Квартал закончился?Спирта никто не хочет? Последнего Сивоху всунули в СНБО и пусто? Все кумовья и друзья закончились? А как красиво критиковались эти кумовья из прежних властей и как обещались профессионалы и что и где? Силовиков уже развалили, там все профессионалы уволены, одни кухари, которые даже профессиональные термины и язык не понимают, сидят как олухи. Что дальше будете разваливать?
 показати весь коментар
 
 
Конкурс серед тих артистів 95 кварталу, які ще не при ділі?
 показати весь коментар
 
 
хто з розумних людей працюватиме в команді дебіла!
 показати весь коментар
 
какой там конкурс . нужно ставить професионала . например Лысого из Квартала . он в алкоголе точно разбирается . по морде лица видно На должности руководителей Укрспирта, Госпродпотребслужбы и Аграрного фонда будет объявлен конкурс, - Милованов - Цензор.НЕТ 1045
 показати весь коментар
 
 
"Ну, граждане алкоголики, хулиганы, тунеядцы… Кто хочет поработать?"
 показати весь коментар
 
"Вы, Полиграф Полиграхович-007, ещё только формирующееся, слабое в умственном отношении существо, все ваши поступки чисто звериные, и вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе с развязностью совершенно невыносимой подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости"(с)
 показати весь коментар
 
 
Милованов - "На должности руководителей Укрспирта объявлен конкурс"

Зелений змій Зелений директор
На посади керівників Укрспирту, Держпродспоживслужби й Аграрного фонду буде оголошено конкурс, - Милованов - Цензор.НЕТ 4160
 показати весь коментар
 
єто как в анекдоте. ты не умнчай.. ты пальцем покажи.. как ты видишь машыностроение.. как ты видить микроэлектроинику....как ты видишь сельхозмашины.. и для как ты видишь катера и подплав...это все..)) летчики это вам не подплав..))
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору