 На посади керівників Укрспирту, Держпродспоживслужби й Аграрного фонду буде оголошено конкурс, - Милованов

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов, інформує Цензор.НЕТ.

"1. Укрспирт. Чинний виконуючий обов`язки припинив повноваження. Сергій Блескун призначений виконуючим обов`язки.

2. Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. За своїм бажанням пішов Володимир Лапа. Звільнено Жука Андрія з посади першого заступника голови служби. Тимчасова виконуюча обов`язки - Шевченко Ольга.

3. Аграрний фонд. Відсторонено голову Фонда Радченко. А фонд взагалі потрібно закрити. Агро галузь знає правду", - написав міністр.

Милованов анонсував конкурс на посади глав Укрспирту, Держпродспоживслужби і Аграрного фонду.

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