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Все про:імпічмент (129) Конгрес США (310) США (5699) Трамп (2162)

 Республіканці зірвали свідчення представника Пентагону в Конгресі США про відносини Трампа з Україною

Група конгресменів-республіканців зірвала закриті слухання в Палаті представників, які проходили в межах розслідування з імпічменту президента Трампа, зірвавши свідчення представниці Пентагону Лари Купер.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Республіканці в Палаті представників штурмували закриті слухання в середу на знак протесту проти процесу розслідування демократів, зірвавши свідчення високопоставленого чиновника Міністерства оборони про відносини президента Трампа з Україною", - зауважує видання The Hill.

Десятки республіканців, у тому числі представників партійного керівництва, вторглися в залу слухань, де на той момент перебувала заступник помічника міністра оборони в питаннях Росії, України та Євразії Лора Купер в контексті розслідування з імпічменту. Протест очолив ярий соратник Трампа конгресмен Метт Гетц. Республіканці звинуватили демократів у проведенні нечесного розслідування. Вони заявили, що про хід слідства мають знати не тільки представники трьох комітетів (і демократів, і республіканців), залучених до розслідування, але й інші законодавці.

У відповідь на протест голова Комітету з питань розвідки конгресмен від демократів Адам Шифф залишив приміщення та переніс слухання на невизначений термін.

Нагадуємо, у вересні демократи ініціювали розслідування з імпічменту президента США Дональда Трампа. Під час слухань у вівторок тимчасово повірений у справах США в Україні посол Уільям Тейлор дав свідчення, які суперечать позиції Трампа та його оточення щодо "відсутності тиску" на Україну з боку адміністрації США.

Читайте також: Конгресмени-демократи називають свідчення Тейлора у справі про імпічмент Трампа переломними

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155599
 
   
 Топ коментарі
 
похоже,для Трампа наступает реальный " трамп-пара-рамп ")
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Срыв слушаний - признак слабости и отсутствия аргументов.
Расписались в бессилии.
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Порох заварил бодягу с компроматом на Манафорта перед президентскими вьіборами в США. Но победил Трамп и заимел зуб на всю Украину . Назвал бьі он Порошенко и К° коррумпированньіми , о'кей , на правду не обижаются , но он сказал так о стране Украина , а єто уже свинство!
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похоже,для Трампа наступает реальный " трамп-пара-рамп ")
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кажуть, що в 2020-му році козир (trump) буде битим...
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кажуть, дійсно Трамп шантажував нашу ОПу наданням допомоги за сприяння у справі Байдена.
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но, по всему как то получаеться, трамп или кое кто из его окружения шантажировали и пороха - так по времени если посмотреть, но да, попался на бедоносца Украины.
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коментар відмічено як спам  
 
Порох заварил бодягу с компроматом на Манафорта перед президентскими вьіборами в США. Но победил Трамп и заимел зуб на всю Украину . Назвал бьі он Порошенко и К° коррумпированньіми , о'кей , на правду не обижаются , но он сказал так о стране Украина , а єто уже свинство!
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Тобі після баяррькє ягельку бракує,вЯлікає?Що ти тут робиш,Ївашькєн?Греби на кацапстан-дамой.
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это вам не волкерам по карманам тырить..))
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интересно было бы узнать, о чем терли Трамп и ***** в разговорах, наверняка там много интересного.
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Так , то дууууууже цікаво ! Але ніхто не дізнається що за тьорки там були ,якщо Рудий по пьяні десь не ляпне
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ну может при расследовании что-то да всплывет..
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Трампу грозит импичмент , а вот его адвокат может и "присесть". Будет вторьім по счету...
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Трампуша в пролете - вот и бесится...
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"По словам свидетелей, возникла драка, и на место была вызвана полиция Капитолия, чтобы очистить комнату и навести порядок.
Помощник одного из конгрессменов рассказал, что республиканцы принесли мобильные телефоны в комнату, хотя это строго запрещено." ©
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как художник.. пускай е.тся как хотят..
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Хаотичная внешняя политика действующего президента США становится мощным и очевидным стимулом к гонке вооружений - в том числе и ядерных - во всем мире.

"Мировой полицейский" под руководством Трампа превратился если и не в "мирового маньяка", то, по крайней мере, в безответственного и трусливого типа, который, брызгая слюной, угрожает всем вокруг, но не способен сдержать никого и ни от чего.

И все в мире видят, что, например, Ким Чен Ын, который, несмотря на угрозы Трампа, сделал и ядерную бомбу, и ракетные средства ее доставки, чувствует себя в полной безопасности. Как в относительной безопасности чувствует себя и Иран, несмотря на многочисленные атаки на союзника США, Саудовскую Аравию, пакости в Йемене и активную вооруженную защиту своих интересов в Сирии. А, например, курды, которые надеялись на поддержку США, вынуждены бежать из собственных домов или гибнуть под гусеницами турецких танков. Подобная ситуация недвусмысленно намекает на то, какая стратегия является выигрышной, а какая проигрышной.
Демагогия Трампа с колоссальной скоростью разрушает международно-политическую роль США как центра однополярного мира. Потому что если бы он просто объявил об "эпохе изоляционизма", то после того, как он покинет президентский пост, можно было бы предположить, что "эпоха закончилась" и все вернется к привычному порядку вещей. При котором США поддерживают союзников и могут нанести удар по опасным для них - и всех вокруг - врагах. Зато агрессивная риторика без силового сопровождения вселяет в головы оппонентов США нездоровую и опасную идею о том, что Вашингтон уже не способен выполнить свои угрозы. И преемнику Трампа для изменения ситуации все-таки придется санкционировать использование силы, чтобы изменить это представление. Если, конечно, хватит решимости.
ТАРАС ПАНЬО
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Срыв слушаний - признак слабости и отсутствия аргументов.
Расписались в бессилии.
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Паходу, вопрос о том, быть или не быть импичменту для этой рыжей кучи ґавна, уже даже не стоит. По-моему, это дело решённое. Но... Лично меня беспокоит другое: успеют ли демократы засадить импичмент в тухлую вену этому дураку до Дня Независимости 4-го июля, как думаете ??? Республіканці зірвали свідчення представника Пентагону в Конгресі США про відносини Трампа з Україною - Цензор.НЕТ 5403
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