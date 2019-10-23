 Республіканці зірвали свідчення представника Пентагону в Конгресі США про відносини Трампа з Україною

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Республіканці в Палаті представників штурмували закриті слухання в середу на знак протесту проти процесу розслідування демократів, зірвавши свідчення високопоставленого чиновника Міністерства оборони про відносини президента Трампа з Україною", - зауважує видання The Hill.
Десятки республіканців, у тому числі представників партійного керівництва, вторглися в залу слухань, де на той момент перебувала заступник помічника міністра оборони в питаннях Росії, України та Євразії Лора Купер в контексті розслідування з імпічменту. Протест очолив ярий соратник Трампа конгресмен Метт Гетц. Республіканці звинуватили демократів у проведенні нечесного розслідування. Вони заявили, що про хід слідства мають знати не тільки представники трьох комітетів (і демократів, і республіканців), залучених до розслідування, але й інші законодавці.
У відповідь на протест голова Комітету з питань розвідки конгресмен від демократів Адам Шифф залишив приміщення та переніс слухання на невизначений термін.
Нагадуємо, у вересні демократи ініціювали розслідування з імпічменту президента США Дональда Трампа. Під час слухань у вівторок тимчасово повірений у справах США в Україні посол Уільям Тейлор дав свідчення, які суперечать позиції Трампа та його оточення щодо "відсутності тиску" на Україну з боку адміністрації США.
Помощник одного из конгрессменов рассказал, что республиканцы принесли мобильные телефоны в комнату, хотя это строго запрещено." ©
"Мировой полицейский" под руководством Трампа превратился если и не в "мирового маньяка", то, по крайней мере, в безответственного и трусливого типа, который, брызгая слюной, угрожает всем вокруг, но не способен сдержать никого и ни от чего.
И все в мире видят, что, например, Ким Чен Ын, который, несмотря на угрозы Трампа, сделал и ядерную бомбу, и ракетные средства ее доставки, чувствует себя в полной безопасности. Как в относительной безопасности чувствует себя и Иран, несмотря на многочисленные атаки на союзника США, Саудовскую Аравию, пакости в Йемене и активную вооруженную защиту своих интересов в Сирии. А, например, курды, которые надеялись на поддержку США, вынуждены бежать из собственных домов или гибнуть под гусеницами турецких танков. Подобная ситуация недвусмысленно намекает на то, какая стратегия является выигрышной, а какая проигрышной.
Демагогия Трампа с колоссальной скоростью разрушает международно-политическую роль США как центра однополярного мира. Потому что если бы он просто объявил об "эпохе изоляционизма", то после того, как он покинет президентский пост, можно было бы предположить, что "эпоха закончилась" и все вернется к привычному порядку вещей. При котором США поддерживают союзников и могут нанести удар по опасным для них - и всех вокруг - врагах. Зато агрессивная риторика без силового сопровождения вселяет в головы оппонентов США нездоровую и опасную идею о том, что Вашингтон уже не способен выполнить свои угрозы. И преемнику Трампа для изменения ситуации все-таки придется санкционировать использование силы, чтобы изменить это представление. Если, конечно, хватит решимости.
ТАРАС ПАНЬО
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