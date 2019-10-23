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Все про:вибух (1786) граната (489) Київ (6657)

 Момент вибуху гранати в центрі Києва, від якого загинув ветеран Дегтярьов. ФОТО

Директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко опублікував фото з відео з камер спостереження, на якому зафіксовано вибух гранати на вулиці Пушкінській у центрі Києва.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Шевченко зазначив: "Цей блискавичний спалах далеко на висвітленому фрагменті відео з камери спостереження на розі Пушкінської і бульвару Шевченка о 22:40:05 і є тим самим вибухом гранати, який забрав життя двох людей. У тому числі ветерана АТО Віктора "Сенсея" Дегтярьова.

На другому фото - кількість вилученої Національною поліцією України зброї за 9 місяців 2019 року з незаконного обороту за всіма видами. У тому числі і гранат. Бережіть свої і чужі життя, здавайте нелегальну зброю і вибухівку, не носіть, не переносьте і не грайтеся з нею".

Читайте також: Загиблий від вибуху гранати в Києві ветеран Дегтярьов вів боротьбу за існування, оскільки знайти роботу з важким пораненням було нелегко, - Бутусов


Нагадаємо, в Києві на вулиці Пушкінській у ніч з 22-го на 23 жовтня вибухнула граната, унаслідок чого загинули двоє чоловіків.

Одним із загиблих був ветеран війни на Сході України Віктор Дегтярьов - командир підрозділу "Купол" з позивним Сенсей. Іншим загиблим був охоронець однієї з офісних будівель, розташованої на вулиці Пушкінській. У поліції зазначили, що чоловіки сиділи на сходах і розмовляли, коли поруч вибухнула граната.

Відомо також, що дівчина, яка в момент вибуху перебувала неподалік, дістала легкі тілесні ушкодження. Її на швидкій відвезли в лікарню, проте зазначили, що її життю і здоров'ю нічого не загрожує.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибух на Пушкінській у Києві розслідуватимуть як умисне вбивство

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155597
 
 
 Топ коментарі
 
Так а де сказано хто взірвав? Чия граната була????
Може то взагалі вбивство.
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В заметке написано конкретно: "В полиции отметили, что мужчины сидели на ступеньках и разговаривали, когда рядом взорвалась граната" (с) Читаем по буквам: "Р-Я-Д-О- М"!
Когда в "руках" взрывается устройство, не пишут: "рядом". Тогда вопрос "знатокам": откуда могла взяться граната, если мужчины "беседовали", сидя "на ступеньках"?..
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ну как она может взорваться в руках ? человек машинально не думая отбрасывает из руки любую опасную вещь хоть ту же зажигалку вспыхнувшую . а тут 4 секунды тупо смотреть на дымящую гранату в руке и?
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факт остается фактом - взорвалась. Наверное, пьяный был. Скорее всего.
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гдє факт, єслі нєт відєо самого взрива і сємі сєкунд до "вспишкі"???
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про взрив ми знаєм токо со слов, а оні прідумани для лжі
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Если сидеть и тупо игратсья "усиками" чеки, то могут обломаться и чека выскочит. Возможно по синьке показывал как работать с гранатой, в любом случае RIP/
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почєму скрито відєо с камєр? почєму нам втірают в уші то, чєго нє відят наші глаза???
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Прошу прощения, я на этом видео, вообще нифуя не увидел. Коммент мой, был исходя из своего опыта.
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охренеть. герой не умеет обращаться с оружием? у героя лишние жизни? герой не навоевался на войне - ему хочется убить хоть кого-то в мирное время?

не надо плакать что у него видите ли жизнь тяжелая. Ни героизм на войне, ни тяжелая жизнь - не оправдание для убийства мирных людей.
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Нічого дивного - за 5 років війни-АТО , яка по обіцянкам Соєвого повинна була тривати "лічені дні" , народ набрав зброї і вибухівки просто не міряно ! То ж - треба вже звикати , що таких новин тепер завжди буде багато
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уже давно существует выражение "ежедневная граната"
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Шкода, що так сталось.
Навіщо таскати з собою ці іграшки ?
Вони небезпечні.
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Так а де сказано хто взірвав? Чия граната була????
Може то взагалі вбивство.
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ага, сім секунд відео пропало - і нада же - імєнно во врємня "взрива"
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дивно, ви ж мудра і досвідчена людина, а не бачите наглої брехні
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на камері час 22:39:58, а в тексті вказано момент 22:40:05 - якраз ті сім секунд, коли зображення на відео пропадало - якась муть - за сім секунд могло статись шо завгодно
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на фото з камери ніхрєна нема - тільки високохудожествєнноє опісаніє нєпонятно чєго, потому і надо подробно об'яснять: "Эта молниеносная вспышка вдали на высветленном фрагменте видео с камеры наблюдения на углу Пушкинской и бульвара Шевченко в 22:40:05 и является тем самым взрывом гранаты, который унес жизни двух человек"
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зверніть увагу - на фото з камери час 22:39:58
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Х...ня, вранье, видео смотрела! Дима Тимчук тоже "неосторожно" обращался с оружием! Все забыли? Все ветераны забыли, как обращаться с оружием, гранатами и т.д! Второй пошел! Царство небесное чоловиче!
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В заметке написано конкретно: "В полиции отметили, что мужчины сидели на ступеньках и разговаривали, когда рядом взорвалась граната" (с) Читаем по буквам: "Р-Я-Д-О- М"!
Когда в "руках" взрывается устройство, не пишут: "рядом". Тогда вопрос "знатокам": откуда могла взяться граната, если мужчины "беседовали", сидя "на ступеньках"?..
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Это как они определили??? По видио ничего не понятно!
Как опеределили что рядом? Рядом с чем с кистью руки???
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говорят о вспишкє, слєди которой какби відни в точності послє сємі сєкунд пропажи ізображенія на камєрє наблюдєнія. Моя вєрсія - відєо "отмодеріровалі" с того момєнта как в полє зрєнія камєри попадаєт кіллєр, которий подходіт сзаді к сідящім, бросаєт "гранату" і убєгаєт. Возможно, чєловєк на другой сторонє уліци ето і єсть кіллєр оценівающій рєзультати своїх дєйствій. Єсть соображенія і по поводу "гранати"
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И зачем это кому то нужно? Та камера на столько голимая что на ней даже вблизи ничего не понятно!
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ну, даже на голімой камєрє можно что-то оценіть - билі би тє сємь сєкунд зафіксіровани
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А что за граната такая? Вспышка сильная, а видео на камере даже не дрогнуло. На том, где 8сек скрыто
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только шо начал об етом. У мєня соображенія слєдующєго порядка - снаряд нє обичний - возможно, заряд об'йомного взрива - поетому камєра нє дрогнула
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олбанский хуторской езЫг? Фишка или маяк отличия?
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дєйствовала група крємльовскіх тєрмінаторов с очєнь сєрйозним тєхнічєскім оснащєнієм - камєру заглушилі срєдстамі РЕБ, взорвалі спєцзаряд. Прі етом максімально питалісь с'емітіровать "нєщасний случай"
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