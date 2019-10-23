 Момент вибуху гранати в центрі Києва, від якого загинув ветеран Дегтярьов. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Шевченко зазначив: "Цей блискавичний спалах далеко на висвітленому фрагменті відео з камери спостереження на розі Пушкінської і бульвару Шевченка о 22:40:05 і є тим самим вибухом гранати, який забрав життя двох людей. У тому числі ветерана АТО Віктора "Сенсея" Дегтярьова.

На другому фото - кількість вилученої Національною поліцією України зброї за 9 місяців 2019 року з незаконного обороту за всіма видами. У тому числі і гранат. Бережіть свої і чужі життя, здавайте нелегальну зброю і вибухівку, не носіть, не переносьте і не грайтеся з нею".

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Нагадаємо, в Києві на вулиці Пушкінській у ніч з 22-го на 23 жовтня вибухнула граната, унаслідок чого загинули двоє чоловіків.

Одним із загиблих був ветеран війни на Сході України Віктор Дегтярьов - командир підрозділу "Купол" з позивним Сенсей. Іншим загиблим був охоронець однієї з офісних будівель, розташованої на вулиці Пушкінській. У поліції зазначили, що чоловіки сиділи на сходах і розмовляли, коли поруч вибухнула граната.

Відомо також, що дівчина, яка в момент вибуху перебувала неподалік, дістала легкі тілесні ушкодження. Її на швидкій відвезли в лікарню, проте зазначили, що її життю і здоров'ю нічого не загрожує.

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