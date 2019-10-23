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Все про:Німеччина (1302) радіація (62) Росія (20227) Ґрінпіс (3)

 Німеччина відновила вивезення до Росії радіоактивних відходів, - Greenpeace

Німеччина відновила транспортні поставки в Росію збагачених уранових відходів із заводу в німецькому містечку Гронау: всього планується відправити в РФ 12 тисяч тонн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Західноєвропейська компанія Urenco в 2019 році відновила транспортування в Росію уранових "хвостів" з німецької уранозбагачувальної фабрики в Гронау. З 2019 по 2022 рік планується відправити в Росію 12 000 тонн (більш як тисячу контейнерів, приблизно 20 потягів) уранових відходів", - йдеться в повідомленні Greenpeace з посиланням на відповідні документи уряду німецької федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Одещині виявлено радіоактивне обладнання, випромінювання якого перевищувало норми в 500 разів, - СБУ. ВIДЕО

Повідомляється, що процес цей почався в травні. За півроку на Уральський електрохімічний комбінат у Новоуральску Свердловської області з ФРН уже встигли відправити 6 потягів, тобто близько 5 тисяч тонн радіоактивних відходів.

У Greenpeace зазначають, що сьогодні в РФ вже знаходиться близько 1 мільйона тонн уранових відходів, які характеризуються особливо високим рівнем радіоактивності і токсичності.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155595
 
   
 Топ коментарі
 
Одобряю, главное чтоб не в Украину, а то слышал что в Чернобыле такой радиоактивный могильник тоже хотели сделать.
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Это цена за предательство Украины бюргерами.... Германия возобновила вывоз в Россию радиоактивных отходов, – Greenpeace - Цензор.НЕТ 4360
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А ще в Бундестазі пропонували зняти санкції з росії.
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Одобряю, главное чтоб не в Украину, а то слышал что в Чернобыле такой радиоактивный могильник тоже хотели сделать.
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У киселёва-соловьёва слышал? Или от машки захеровой?
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Боюсь что подобными источниками информации верят только ватники и порохоботы, ибо только они их постоянно цитируют.
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Ну так расскажи, где и от кого ты слышал? Развей мои сомнения.
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"В Иванкове, небольшом городке в 50 км от Чернобыля, появилась администрация радиационно-экологического биосферного заповедника, который располагается в самой Зоне. На заповедник у государства грандиозные планы. Он должен будет не только сохранить разнообразие животного мира Зоны, но и поддержать ее экобаланс. Правда, сначала нужно решить проблему радиоактивных отходов. В следующем, 2019 году неподалеку от ЧАЭС должно заработать хранилище отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-2)"

https://www.segodnya.ua/ukraine/obnovlennaya-svoboda-slova-savika-shustera-segodnya-vyhodit-v-efir-gde-smotret-1327058.html
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Централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива реакторов типа ВВЭР отечественных атомных электростанций начнет работу в четвертом квартале 2019 года, сообщается на сайте президента.

Напомним, строить новое хранилище отработавшего ядерного топлива начали в ноябре прошлого года. Площадка строительства находится между бывшими селами Старая Красница, Буряковка, Чистогаловка и Стечанка Киевской области.
https://lb.ua/news/2018/04/26/396282_yaderniy_mogilnik_chernobile.html
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Помнится, в конце лета на цензор были статьи, как гоняли продавцов голубики, собранной в Чернобыльской зоне.
Без комментариев.
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Президент Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" Юрий Недашковский заявил, что в 2020 году Украина перестанет вывозить отработавшее ядерное топливо с украинских атомных электростанций на переработку в Россию, а будет хранить его в Централизованном хранилище отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ), который сейчас строится в Чернобыльской зоне отчуждения.

https://news.finance.ua/ru/news/-/432680/v-2020-godu-ukraina-perestanet-vyvozit-otrabotavshee-yadernoe-toplivo-v-rossiyu
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Часто срёмся, но заспамили неадекваты. Разспамил
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Боишься, пиши по методичке, не ошибёшься.
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в США есть Кремниевая долина? А чем коцапы хуже? Теперь у них есть Урановая долина! Германия возобновила вывоз в Россию радиоактивных отходов, – Greenpeace - Цензор.НЕТ 163
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Это в фильме "Слуга народа", где снимался Зеленский, такую ахинею говорили.
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Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов попросил политическое убежище в Украине - «Грани.ру»

Німеччина відновила вивезення до Росії радіоактивних відходів, - Greenpeace - Цензор.НЕТ 8872
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Централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива реакторов типа ВВЭР отечественных атомных электростанций начнет работу в четвертом квартале 2019 года, сообщается на сайте президента.
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Это цена за предательство Украины бюргерами.... Германия возобновила вывоз в Россию радиоактивных отходов, – Greenpeace - Цензор.НЕТ 4360
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Смотри на это с другой стороны, нормальные продукты перед кацапами давят, а всякое радиационное гавно завозят, как по моему это джекпот...
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У раш скоро будет не одна, а две лишних хромосомы. Даже страшно представить внешний вид этих тел.
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Да Пукин и без немцев хорошо справлялся с этим делом...
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"Германия возобновила транспортные поставки в Россию отходов с завода по обогащению урана в немецком городе Гронау." Таки да, это цена которую заплатила Россия за предательство нас Германией.

Но тут есть интересное "НО" - Путин запретил ввозить из Европы еду, а ядерные отходы - не запретил. Кушайте их, дорогие раши, на здоровье. Как у нас говорят "Смачного".
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Нам хамона не надо,
Ураний давай....

кушайте мышибратья ураний, только не обляпайтесь, светиться будете
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Примерно так они скоро будут выглядеть в темноте. Такое ночью встретишь в переулке и не проснешься. И песика Баскервиллей не нужно.
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Хахлы, у вас будет свалка ядрёных атходав! - гворили они.
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Есть гарантия, шо русня это не завезет в лугандон в сл. "гум.конвое", и не свалит в какую-нибудь шахту?
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В майбутньому ці "відходи" стануть сировиною для замкнутого ядерного паливного циклу.
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Максим, ну какие гарантии могут быть относительно поведения русни? Но за пять-то лет... Вы ж не думаете, что подобного говна радиоактивного у русни без этих привезённых из Германии отходов не было?
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Я считаю, шо по этому поводу Украине стоит поднять превентивный "Ой,геволт!" на весь Привоз.
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Німеччина - стратегічний союзник РФії , а не України , як нам 5 років брехали соєві ...
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Ты что, ннн-шка,расстроился, что ядерные отходы в россию прут, а не в Украину, как визжали пять лет такие зрадофилы, как ты, вместе с щапоребриками?
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соетролли в единственном преуспевают - перевирать комменты нормальных форумчан.
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Сруль-Фе, тобі відомо що ти залізло на порохоботський форум? Тож грай "чукчу-читателя" і сиди тихо.
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кажеш, інші інетресурси від вашої шелупоні ретельніше очищають?
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Тебе теж звуть Сруль? Чи тебе ніяк не звуть, ти сам лізеш куди тебе не кличуть?
Мене думка зайвохромосомних не цікавить.
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Знаете, Лена, тех, кого вы считаете нормальными в приличных обществах изолируют в закрытых учреждениях. А у нас видите? Демократия!
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именно при Зеленском немцы стали союзниками эрефии, а до него никто в россию этого не вез.
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угу - і ПП-2 вони , рік тому при Соєвому , також ще не будували .. так ? Німеччина відновила вивезення до Росії радіоактивних відходів, - Greenpeace - Цензор.НЕТ 9383
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А при Зеленском не только ПП-2 но еще и сверх того уже сотрудничают так, что аж дым стоит коромыслом. И все благодаря Зе, который сказал Трампу, что Германия плохо помогает Украине.
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ОТ, пожалуйста...
до речі, мєдвєдєв запропонував партії мертветчука поновити дружні міжпарламентські стосунки.
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На то она и паРаша шоб туда всякое гавно завозить.....
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Та да, везите -один хрен там все уже засрано рутением, плутонием и другой херью.
То шо немцу смерть -руцькаму чилавеку хорошо, все идет напользу.
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А ще в Бундестазі пропонували зняти санкції з росії.
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Бундестаг не є парканом. Вам це відомо?
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Завжди відповідай питанням на питання.
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було таке. Право-радикальна партія АФД (альтернатива для Німеччини) вимагає цього. Ну це поки що не свідчить про весь німецький парламент, а лише скоріше маргинальна партія, щось на кшалт українскього Жопоблоку. Тим не менш третє місце у них на праламентських виборах і досить потужна прокацапська сила.
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От вам і ПОВНА розшифровка формули штайнмаХЕРа !! Тільки на жаль кловану це не доходить ! А хіба воно йому треба - він же слуга коломойского !! ЗЕБІЛИ це ви зробили разом !!
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Так о чем Меркельша беседовала с российским лидером.... как бы эти отходы не прилетели назад в Германию...
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Читати лише заголовки нашевсьо Германия возобновила вывоз в Россию радиоактивных отходов, – Greenpeace - Цензор.НЕТ 6276
"Сообщается, что процесс этот начался в мае."
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За яким маршрутом везуть? Часом не через Україну?
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Необхідно провести 3сторонні договори про транзит Германия возобновила вывоз в Россию радиоактивных отходов, – Greenpeace - Цензор.НЕТ 7279
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Вот киселёву радость будет, прямо на его павлиний хвост ядерным пеплом посыпят. Как и мечтал!
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Так это... кацапы, падажжите, вы меня совсем запутали: как называицца ваша клоака бензоколонка или всьо ж таки урановая памойка, а ??? Німеччина відновила вивезення до Росії радіоактивних відходів, - Greenpeace - Цензор.НЕТ 869
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ну американцы и многие страны покупают ядерное топливо у РФ и ничего, аппетит не потеряли.
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Так ти ж не плутай шашлик з відходом шашлику, дурко в@тне.
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а то что Россия принимает собственное отработанное топливо. Продали, и отработанное назад, на переработку.
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Ти точно маєш ватанізм голови. Немає сенсу продовжувати.
Дай мені шашлик а потім забери його відходи на переробку
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ну то що, в Україні відходи від тварин обігрівають оселі.
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А потім від радіації русскаязичьнає насєлєніє з'являється...
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Вот она цена поддержки со сторыны Германии всего 20 составов яда
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"Не газом единым"...ценна для Германии Россия.Германия назначила её место быть "УРНОЙ" )
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От США свої "відходи" чомусь нікому збагрювати не хоче
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я думаю, что "ВЫВОЗ из Германии" но "ВВОЗ В РОССИЮ", ники "вывоз в Россию"
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Классно! Теперь у кацапов будет завались фторида урана. И не надо будет придумывать истории про "зеленых человечков" - в Новоуральске все такими станут, благо воровство, пьянство и рас.........дяйство у русских национальная черта характера. А через пару лет у аборигенов будет не на одну хромосому больше, чем у нормальных людей , а штук на пять-шесть.
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На сколько знаю - изотопы урана из этих отходов можно использовать в так называемых реакторах на быстрых нейтронах (собственно они потому и считаются отходами, что нельзя допустить их попадание в обычный реактор на медленных нейтронах). А РФ как раз ведёт разработку таких реакторов, и первый уже ввела в строй. Таким образом это для Германии этот уран - отходы, а для РФ - запас топлива для новых АЭС + некоторое количество действительно бесполезных и вредных отходов. Да при том РФ ещё и платят за то что она их к себе берёт. Німеччина відновила вивезення до Росії радіоактивних відходів, - Greenpeace - Цензор.НЕТ 6923
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Заглохни, казламордае... Німеччина відновила вивезення до Росії радіоактивних відходів, - Greenpeace - Цензор.НЕТ 7650
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Что там надо разрабатывать, если первые промышленные реакторы на быстрых нейтронах в бывшем СССР уже были введены в эксплуатацию в 1973 году а в США в 1963. Сейчас только Китай и Индия планируют постройку таких реакторов. А для Германии с ее прагматизмом это не отходы, а бомба замеделенного действия, а здоровье нации для нее в приоритете.
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Так вот и ответ Німеччина відновила вивезення до Росії радіоактивних відходів, - Greenpeace - Цензор.НЕТ 6390 раша построит Индий или Китаю реакторы и будет им отходы толкать Німеччина відновила вивезення до Росії радіоактивних відходів, - Greenpeace - Цензор.НЕТ 926 страна колонка же
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"В октябре 2016 года старейший американский журнал по энергетике «POWER» присудил четвёртому энергоблоку Белоярской АЭС с реактором БН-800 премию «Power Awards» за 2016 в номинации «Лучшие станции». При награждении было отмечено, что данный энергоблок:
- является самым мощным в мире реактором-размножителем на быстрых нейтронах с жидкометаллическим натриевым теплоносителем
- является универсальным устройством, пригодным для производства электроэнергии, утилизации плутония, утилизации отработанного ядерного топлива с АЭС на тепловых нейтронах, производства изотопов
- играет решающую роль в формировании экологически чистого «замкнутого» ядерного топливного цикла, увеличении объёмов производства ядерного топлива, увеличении мощности АЭС и сокращении ядерных отходов"
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Германия возобновила вывоз радиоактивных отходов на радиоактивный могильник расию.
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И после этого Моня Зеля еще собирается рассчитывать на немецкую пьянь в решении проблем Украины, на ее стороне???
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Так ты уже не хочешь в EC, или только фундамент EC в лице Германии не нравится?
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А до того свои радиоактивные отходы в Рашку вывезла Франция.
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Часть радиоактивных отходов из Франции хранится в России
По данным французских СМИ, ведущий энергетический поставщик Франции EDF с середины 90-х годов вывозит часть ядерных отходов в Россию, используя при этом неясности в законодательстве РФ.

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Каждый год около 13 процентов всех отходов французских АЭС попадают в закрытый город Томск-7 в Сибири, - сообщили французские СМИ в понедельник, 12 октября. Представители французского энергетического гиганта EDF в свою очередь заявили, что в Россию вывозят не отработанное ядерное топливо, а уран, пригодный для повторного применения. По сведениям газеты Libération, большая часть (90 процентов) урана, предназначенного для дообогащения, дальнейшую обработку не проходит и хранится под открытым небом.
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Значит 10% всё же обогащают и используют для производства топлива и ядерных бомб?
Спасибо, лягушатники! Очень мило.
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Страна бензоколонка теперь еще и страна ядерная свалка
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