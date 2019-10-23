 Німеччина відновила вивезення до Росії радіоактивних відходів, - Greenpeace

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Західноєвропейська компанія Urenco в 2019 році відновила транспортування в Росію уранових "хвостів" з німецької уранозбагачувальної фабрики в Гронау. З 2019 по 2022 рік планується відправити в Росію 12 000 тонн (більш як тисячу контейнерів, приблизно 20 потягів) уранових відходів", - йдеться в повідомленні Greenpeace з посиланням на відповідні документи уряду німецької федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія.
Повідомляється, що процес цей почався в травні. За півроку на Уральський електрохімічний комбінат у Новоуральску Свердловської області з ФРН уже встигли відправити 6 потягів, тобто близько 5 тисяч тонн радіоактивних відходів.
У Greenpeace зазначають, що сьогодні в РФ вже знаходиться близько 1 мільйона тонн уранових відходів, які характеризуються особливо високим рівнем радіоактивності і токсичності.
https://www.segodnya.ua/ukraine/obnovlennaya-svoboda-slova-savika-shustera-segodnya-vyhodit-v-efir-gde-smotret-1327058.html
Напомним, строить новое хранилище отработавшего ядерного топлива начали в ноябре прошлого года. Площадка строительства находится между бывшими селами Старая Красница, Буряковка, Чистогаловка и Стечанка Киевской области.
https://lb.ua/news/2018/04/26/396282_yaderniy_mogilnik_chernobile.html
Без комментариев.
https://news.finance.ua/ru/news/-/432680/v-2020-godu-ukraina-perestanet-vyvozit-otrabotavshee-yadernoe-toplivo-v-rossiyu
Но тут есть интересное "НО" - Путин запретил ввозить из Европы еду, а ядерные отходы - не запретил. Кушайте их, дорогие раши, на здоровье. Как у нас говорят "Смачного".
Ураний давай....
кушайте мышибратья ураний, только не обляпайтесь, светиться будете
Мене думка зайвохромосомних не цікавить.
до речі, мєдвєдєв запропонував партії мертветчука поновити дружні міжпарламентські стосунки.
То шо немцу смерть -руцькаму чилавеку хорошо, все идет напользу.
"Сообщается, что процесс этот начался в мае."
Дай мені шашлик а потім забери його відходи на переробку
- является самым мощным в мире реактором-размножителем на быстрых нейтронах с жидкометаллическим натриевым теплоносителем
- является универсальным устройством, пригодным для производства электроэнергии, утилизации плутония, утилизации отработанного ядерного топлива с АЭС на тепловых нейтронах, производства изотопов
- играет решающую роль в формировании экологически чистого «замкнутого» ядерного топливного цикла, увеличении объёмов производства ядерного топлива, увеличении мощности АЭС и сокращении ядерных отходов"
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Часть радиоактивных отходов из Франции хранится в России
По данным французских СМИ, ведущий энергетический поставщик Франции EDF с середины 90-х годов вывозит часть ядерных отходов в Россию, используя при этом неясности в законодательстве РФ.
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Каждый год около 13 процентов всех отходов французских АЭС попадают в закрытый город Томск-7 в Сибири, - сообщили французские СМИ в понедельник, 12 октября. Представители французского энергетического гиганта EDF в свою очередь заявили, что в Россию вывозят не отработанное ядерное топливо, а уран, пригодный для повторного применения. По сведениям газеты Libération, большая часть (90 процентов) урана, предназначенного для дообогащения, дальнейшую обработку не проходит и хранится под открытым небом.
Спасибо, лягушатники! Очень мило.