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Все про:суд (5640) США (5699) Джуліані (59) Парнас Лев (3) Фруман Ігор (3)

 Партнери Джуліані Парнас і Фруман не визнають себе винними в незаконному фінансуванні кампанії Трампа

Затримані соратники адвоката президента США Руді Джуліані Лев Парнас та Ігор Фруман заперечують свою провину у змові з метою залучення іноземних коштів на фінансування президентської кампанії Дональда Трампа.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це вони заявили в суді Манхеттена.

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Нагадаємо, бізнесмени Ігор Фруман і Лев Парнас були арештовані в США 10 жовтня. Обидва вони є клієнтами Рудольфа Джуліані - адвоката американського президента Дональда Трампа.

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Раніше в травневому інтерв'ю бізнесмен Ігор Коломойський заявляв, що "в Україні діють два аферисти, які перебувають під слідством у США. Один, здається, Лев Парнас, а інший - Ігор - чи то Фруман, чи то Фурман". Пізніше адвокат Дональда Трампа Рудольф Джуліані повідомив, що згадані люди - громадяни США і його клієнти, яким він порадив висунути обвинувачення Коломойському.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155594
 
 
 Топ коментарі
 
Тепер бєня не поїде у США, бо довго там не протягне🧐
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це ще невідомо хто кого "окрєстіл"
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Какие одуховоренные лица! А сколько ума и порядочности светится в этих глазах! гы-гы
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Тепер бєня не поїде у США, бо довго там не протягне🧐
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Тут замешан Джулиани , а Коломойский сразу окрестил єту парочку "жуликами и аферистами". Они пьітались подать на Беню в суд за "угрозьі" , типа , как Гонтарева.
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tZE inform
@tZEinform


В Конгрессе США уже дерутся Арестованные Фруман и Парнас признали вину У Трампа все плохо.
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А говорили дерутся только в диких странах.
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Какие одуховоренные лица! А сколько ума и порядочности светится в этих глазах! гы-гы
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