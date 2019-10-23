 У Держприкордонслужбі нагадують, що проходження контролю на КПВВ на Донбасі безкоштовне

Про це йдеться в публікації пресцентру Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

Так, начальник сектору з питань запобігання та виявлення корупції Донецько-Луганського регіонального управління ДПСУ полковник Іван Васильчук провів на КПВВ "Новотроїцьке" розмову з особовим складом з питань недопущення корупційних дій військовослужбовців.

Проводиться не тільки робота з особовим складом, а й спілкування з громадянами на КПВВ - "роз'яснення кримінальної відповідальності за пропозицію неправомірної винагороди військовослужбовцям, надання подорожувальникам брошур з телефонами гарячої лінії ДПСУ для інформування про можливі неправомірні дії".

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Також на службових модулях розміщуються нагадування про те, що проходження контролю на Донбасі безкоштовне.

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