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 Суспільство
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Все про:Держприкордонслужба (2289) корупція (2616) Донбас (13391) Об'єднані сили (387) КПВВ (59)

 У Держприкордонслужбі нагадують, що проходження контролю на КПВВ на Донбасі безкоштовне

У прикордонників зі складу Об'єднаних сил триває активна робота з профілактики корупційних проявів.

Про це йдеться в публікації пресцентру Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

Так, начальник сектору з питань запобігання та виявлення корупції Донецько-Луганського регіонального управління ДПСУ полковник Іван Васильчук провів на КПВВ "Новотроїцьке" розмову з особовим складом з питань недопущення корупційних дій військовослужбовців.

Проводиться не тільки робота з особовим складом, а й спілкування з громадянами на КПВВ - "роз'яснення кримінальної відповідальності за пропозицію неправомірної винагороди військовослужбовцям, надання подорожувальникам брошур з телефонами гарячої лінії ДПСУ для інформування про можливі неправомірні дії".

Читайте також: Кабмін відстрочив до 28 листопада введення нового порядку перетину лінії розмежування на Донбасі, - Мінветеранів

Також на службових модулях розміщуються нагадування про те, що проходження контролю на Донбасі безкоштовне.

У Держприкордонслужбі нагадують, що проходження контролю на КПВВ на Донбасі безкоштовне 01

Также читайте: Пограничников на должности назначают по рейтингу, а не по телефонному звонку, - глава ГПСУ Дейнеко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155593
 
 
 Топ коментарі
 
А це гарна думка! Треба підказати Гончаруку цей метод наповнення бюджету.
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за то что впустили оккупанта на украинскую территорию, дали разграбить предприятия, должны платить каждый день.
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Не распространяйте дезинформацию, пусть люди зарабатывают
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Правая рука и доверенногое лицо Зеленского главный таможенник Нефьодов крышует своих родственников контрабандистов

подробнее тут
https://p-p.com.ua/news/kerivnyk-novoi-mytnytsi-nefodov-kryshue-rodychiv-kontrabandystiv/?fbclid=IwAR2_MKIRfAPM6Vxeqgeokh4qCJgGI5edIi7dQEI9Cs0lxJrmXwTKOeLxw6A
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Наговариваете вы на нашу семью, гражданин начальник.. (с)
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Там стадо дибилов которые с пенсионеров последнее дерут., и это факт.
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со стороны орков да, наши ничего не требуют, все по желанию - если без нарушений пересекаешь. Утверждаю как пересекающий каждую неделю.
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То есть, последние пять лет там приходилось платить?
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Все колись у перший раз. Нові обличчя вимагають нових правил оплати.
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Ну это же не липецкая фабрика? Чо простым людЯм переживать то?!?

Министр обороны Загороднюк владеет фирмой, которая поставляет в РФ буровое оборудование
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бред какой то а министерство экологии не хочет напомнить-воздухом мы дышим бесплатно
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а в минэкологии інше завдання - нагадувати нам , що повітря , яким ми дихаєм , насправді чисте і що б там не казали ..))
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Вот так незаметно ***** и затянул Украину в таежный союз через крым и дамбас
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А це гарна думка! Треба підказати Гончаруку цей метод наповнення бюджету.
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за то что впустили оккупанта на украинскую территорию, дали разграбить предприятия, должны платить каждый день.
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Я їм вже багато бізнес-пропозицій запропонував. Від продажу нирки до продажу останньої сорочки на секонді.
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а почем контрабанда?
и хотим нормальную еду и дешево
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