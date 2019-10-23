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Все про:ОБСЄ (2286) ЦВК (848) електронні документи (41) чат-бот (1) Діденко Олег (2)

 У ЦВК анонсували створення чат-бота для інформування та впровадження системи електронного документообігу

23 жовтня пройшла робоча зустріч голови Центральної виборчої комісії Олега Діденка з Координатором проектів ОБСЄ в Україні надзвичайним і повноважним послом Хенриком Вілладсеном.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Комісії, сторони обговорили низку актуальних питань щодо подальшої співпраці між ЦВК та Координатором проектів ОБСЄ в Україні. Зокрема, йшлося про організацію навчального візиту членів Комісії до Королівства Норвегія для вивчення закордонного досвіду застосування системи електронного документообігу в органах адміністрування виборів. У цьому контексті була обговорена й можлива конкретна допомога щодо запровадження такої системи в ЦВК.

Окрім того, учасники зустрічі зупинилися на питаннях вдосконалення конференц-системи залів засідань Комісії, зокрема, трансляції засідань на офіційному веб-сайті ЦВК, проведення регіональних презентацій прототипу веб-ресурсу територіальних виборчих комісій і його пілотування, створення чат-боту ЦВК для інформування виборців, організацію навчання співробітників управління інформатизації Секретаріату Комісії. Також йшлося про закупівлю і передачу обладнання для покращення кіберзахисту електронних систем Державного реєстру виборців.

На завершення зустрічі Голова Комісії Олег Діденко наголосив, що вбачає одним із своїх головних завдань – модернізацію Комісії, впровадження в її діяльність новітніх технологій. Тож, за його словами, в цьому аспекті всі запропоновані під час нинішньої зустрічі проекти є дуже ефективними, важливими та корисними для Центральної виборчої комісії. При цьому сторони домовилися щодо їхньої конкретизації вже найближчим часом під час наступних фахових зустрічей за кожним із окреслених напрямів.

Уточнюється, що в заході також взяли участь заступники Голови ЦВК Сергій Дубовик, Віталій Плукар, секретар Олена Гатаулліна, члени Оксана Боярчук, Сергій Постівий, керівник Служби розпорядника Державного реєстру виборців Олександр Стельмах, керівники структурних підрозділів Секретаріату ЦВК, спеціаліст з питань виборів та врядування Координатора Євген Побережний та спеціаліст проекту "Посилення кібербезпеки і прозорості виборчих процесів в Україні"  Ігор Ткаченко.

Читайте також: Зеленський вручив посвідчення новим членам ЦВК. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155589
 
 
 Топ коментарі
 
Чат-бот дорогий, тому наймуть зеботів із Цензору...
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Це погонич концептуального олєня...
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ну и понаписали, ок, хрен сними а что опять там зебильская фемили натворила в Японии, говорят это какай то позор получился.
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що то за чат-бот такий ?
прочитала і нічого не знайшла.
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Чат-бот дорогий, тому наймуть зеботів із Цензору...
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Не, им нужны круглосуточные,безотказные.Так шо ты оптимальный вариант.
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Так тож зебіли приймають у будь яких позах. Гроши з під подушки дістав вже Гончаруку?
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Алі із ідєйних! Він Святого Петра Ляксєєча не прєдасть за палку ковбаси!В ЦИК анонсировали создание чат-бота для информирования и внедрение системы электронного документооборота - Цензор.НЕТ 2185

Хіба що за ящик ковбаси він ще подумає... В ЦИК анонсировали создание чат-бота для информирования и внедрение системы электронного документооборота - Цензор.НЕТ 9561
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Продай дружину і віддай гроші Гончаруку.
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А ти заради Петря Ляксійовича так зможеш?
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Не можу, бо я на нього не працюю. Ти міг би продати совість, але за неї нічого не дадуть. Тому продай друзів та віддай гроші слугам народу.
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Його вибір геть інший. На мою думку звісно.
В ЦИК анонсировали создание чат-бота для информирования и внедрение системы электронного документооборота - Цензор.НЕТ 9889
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Продай свій скальп лисому Кошовому, а гроші віддай слугам народу.
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Алі, невже тобі до цього часу так і не зрозуміло: люди просто заходять в основному з вас посміятися (з вашої істерії по будь якій причині), а не із за підтримки Зеленського?
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А виходить, що сміються з вас, зебіли. Віддай всі гроші зепартії і не скавчи.
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Что же вы порохоботы такие падкие до денег, только одни деньги в голове, вы не патриоты, вы проплаченные барыжники.
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Продай свою нирку, а гроші віддай слугам народу.
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З кого з "вас"? Сюди на сайт, як на прокаженних, на вас люди подивитись заходять. Сам виключи тормоз, зніми шори та поглянь у що ви за півроку цей сайт перетворили.
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Зніми свої шори і продай їх, а гроші віддай слугам народу.
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Продай місце на цвинтарі та віддай гроші слугам народу.
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ну и понаписали, ок, хрен сними а что опять там зебильская фемили натворила в Японии, говорят это какай то позор получился.
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Питання в іншому: на який хліб краще мазати цього чат-бота на житній чи на пшеничний, чи може на круасани?
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Віддай всі гроші, які заробив на коментарях Гончаруку🐸
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Продай мати і батька і віддай гроші слугам народу🐸
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Тепер чекай медаль "за заслуги перед зепартією".
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А чому ти вирішив, що в системі Зе' так само, як і у порохоботів?
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Бо бачив таких зебілів, як ви. Візьми свою балалайку і грай комаринського по електричках, а гроші віддай слугам народу.
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У вас нічого нема, окрім каші в голові.
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В ЦИК анонсировали пошив очередного резинового "чобота" для прохождении в резиновых "чоботах" по своему болоту из кизяка, шоб чиновничьи штаны за 10 000 $ не засрать гимном.
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Ніяких корисних справ, сама видимість і викачування грошей з бюджету ні на що
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Конечно Зеленскому до Порошенко далеко, Порошенко миллиардами с бюджета крал, а этот никчема Зеленский даже миллион не может украсть. Позорище.
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Вкради у ромів, а гроші віддай слугам народу.
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Не кури больше этой травы, лучше прими укол.
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Не втомились цю хрінь постити. Вже ваш рябошапка сказав, що ніхріна немає на Пороха, а ви все "ківите" на крадіжки
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Сайт кабмина обновить не в состоянии, а туда же.
Больше всего об компьютеризации обычно разглагольствует субъекты, не способные даже чертей на компе поганять.
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" В ЦИК анонсировали"...ЦИК що, заробляє свої гроші, що вони "анансіруют" ?
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