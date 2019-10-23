 У ЦВК анонсували створення чат-бота для інформування та впровадження системи електронного документообігу

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Комісії, сторони обговорили низку актуальних питань щодо подальшої співпраці між ЦВК та Координатором проектів ОБСЄ в Україні. Зокрема, йшлося про організацію навчального візиту членів Комісії до Королівства Норвегія для вивчення закордонного досвіду застосування системи електронного документообігу в органах адміністрування виборів. У цьому контексті була обговорена й можлива конкретна допомога щодо запровадження такої системи в ЦВК.

Окрім того, учасники зустрічі зупинилися на питаннях вдосконалення конференц-системи залів засідань Комісії, зокрема, трансляції засідань на офіційному веб-сайті ЦВК, проведення регіональних презентацій прототипу веб-ресурсу територіальних виборчих комісій і його пілотування, створення чат-боту ЦВК для інформування виборців, організацію навчання співробітників управління інформатизації Секретаріату Комісії. Також йшлося про закупівлю і передачу обладнання для покращення кіберзахисту електронних систем Державного реєстру виборців.

На завершення зустрічі Голова Комісії Олег Діденко наголосив, що вбачає одним із своїх головних завдань – модернізацію Комісії, впровадження в її діяльність новітніх технологій. Тож, за його словами, в цьому аспекті всі запропоновані під час нинішньої зустрічі проекти є дуже ефективними, важливими та корисними для Центральної виборчої комісії. При цьому сторони домовилися щодо їхньої конкретизації вже найближчим часом під час наступних фахових зустрічей за кожним із окреслених напрямів.

Уточнюється, що в заході також взяли участь заступники Голови ЦВК Сергій Дубовик, Віталій Плукар, секретар Олена Гатаулліна, члени Оксана Боярчук, Сергій Постівий, керівник Служби розпорядника Державного реєстру виборців Олександр Стельмах, керівники структурних підрозділів Секретаріату ЦВК, спеціаліст з питань виборів та врядування Координатора Євген Побережний та спеціаліст проекту "Посилення кібербезпеки і прозорості виборчих процесів в Україні" Ігор Ткаченко.

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