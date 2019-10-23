EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Фоторепортаж, За кордоном
  1349  16
Матеріали за темою:
Все про:Держдепартамент США (514) Помпео (153) Епіфаній (188) ПЦУ (457)

 Держсекретар США Помпео обговорив з главою ПЦУ Епіфанієм насильство за ознакою віросповідання в окупованому Криму і ОРДЛО.. ФОТО

Керівник Державного департаменту США Майк Помпео провів зустріч з главою Православної церкви України митрополитом Епіфанієм.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук посольства України в США.

Держсекретар США Помпео обговорив з главою ПЦУ Епіфанієм насильство за ознакою віросповідання в окупованому Криму і ОРДЛО. 01

Під час зустрічі Помпео привітав главу Православної церкви України з отриманням премії Афінагора за захист прав людини.

"Державний секретар США звернув увагу на неприпустимість насильства за ознакою віросповідання, які мають місце в окупованому Росією Криму та на підконтрольних їй частинах Донбасу.

Читайте також: Помпео задоволений роботою Держдепу щодо України

Також Помпео висловив сподівання на вирішення викликаного Росією конфлікту на сході України дипломатичними шляхами", - йдеться в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155587
 
   
 Топ коментарі
 
Бо він не вважає її нашою церквою.
 показати весь коментар
 
Посол мира.Без шума и пыли..Молодец!
 показати весь коментар
 
А нахріна з козлорилими і прокозлорилими щось обговорювати. Там всерівно все .уйло з фсб вирішує.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
не вижу ниче смешного - у них даже на одном центе высрано - мы верим в боба.(того что истреблял без разбора все живое и хотел крови в кач-ве жертв)...... хотя... все ведь правильно и логично.
 показати весь коментар
 
Наче це допоможе..
Рашка і насилля тотожні поняття.
 показати весь коментар
 
 
А чому Помпео не зустрівся з представником філії РПЦ в Україні?
 показати весь коментар
 
 
А нахріна з козлорилими і прокозлорилими щось обговорювати. Там всерівно все .уйло з фсб вирішує.
 показати весь коментар
 
 
Вода камень точит.Наша жизнь- лишь мгновенье мирозданья.
 показати весь коментар
 
 
Оце то Вас понесло ... на філософію. Випийте рюмку мийте ноги та лягайте спати...
 показати весь коментар
 
 
Це тому, що у нього закінчилися гроші🧐
 показати весь коментар
 
 
Филарету дайте порулить. Деда совсем забыли.
 показати весь коментар
 
step by step...шакалы-сатанисты залесские воют, а караван идет...
 показати весь коментар
 
 
В нашій церкві хоч приємніші обличчя,якщо порівнювати з сектантами рпц.
 показати весь коментар
 
 
Фигасе.... Наш поп походу какие-то гипнотические заклинания выучил, чтоб с такой "шишкой" встретиться то. Может просто пригрозил анафемой Госсекретарь США Помпео обсудил с главой ПЦУ Епифанием насилие в отношении вероисповедания в оккупированном Крыму и ОРДЛО - Цензор.НЕТ 9385
Парашные попы же объявляли анафему Наполеону. Наверное визжали потом: Вот, он убежил из Параши благодаря нам, а не обосравшись от кошмарных условий этой помойки)
Теперь Филарет точно разделается с Тутмасом.... Дайте Тутмаса мне, в сортире туалетка периодически у всех заканчивается
 показати весь коментар
 
С мест сообщают - перешедшие в ПЦУ приходы начали возвращаться в лоно УПЦ....
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниФоторепортаж
 
 
 
 
 
 вгору