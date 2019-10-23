 Держсекретар США Помпео обговорив з главою ПЦУ Епіфанієм насильство за ознакою віросповідання в окупованому Криму і ОРДЛО.. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук посольства України в США.

Під час зустрічі Помпео привітав главу Православної церкви України з отриманням премії Афінагора за захист прав людини.

"Державний секретар США звернув увагу на неприпустимість насильства за ознакою віросповідання, які мають місце в окупованому Росією Криму та на підконтрольних їй частинах Донбасу.

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Також Помпео висловив сподівання на вирішення викликаного Росією конфлікту на сході України дипломатичними шляхами", - йдеться в повідомленні.