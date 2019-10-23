 Держсекретар США Помпео обговорив з главою ПЦУ Епіфанієм насильство за ознакою віросповідання в окупованому Криму і ОРДЛО.. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук посольства України в США.
Під час зустрічі Помпео привітав главу Православної церкви України з отриманням премії Афінагора за захист прав людини.
"Державний секретар США звернув увагу на неприпустимість насильства за ознакою віросповідання, які мають місце в окупованому Росією Криму та на підконтрольних їй частинах Донбасу.
Також Помпео висловив сподівання на вирішення викликаного Росією конфлікту на сході України дипломатичними шляхами", - йдеться в повідомленні.
Рашка і насилля тотожні поняття.
Парашные попы же объявляли анафему Наполеону. Наверное визжали потом: Вот, он убежил из Параши благодаря нам, а не обосравшись от кошмарных условий этой помойки)
Теперь Филарет точно разделается с Тутмасом.... Дайте Тутмаса мне, в сортире туалетка периодически у всех заканчивается