EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України, Фоторепортаж
  4368  111
Все про:G-7 (212) Богдан Андрій (192) Офіс Президента (136)

 Богдан послам G7: "Приватбанк не повернуть колишнім акціонерам". ФОТО

За дорученням президента керівник ОП Андрій Богдан і його заступники Андрій Смирнов і Юлія Ковалів провели зустріч з послами країн G7.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Богдан послам G7: Приватбанк не повернуть колишнім акціонерам 01

"Співрозмовники обговорили пріоритети проведення економічних реформ, співпраця з міжнародними партнерами, міжнародними фінансовими організаціями та судову реформу в Україні. Українська сторона поінформувала про пріоритети та подальші кроки щодо ініціатив, спрямованих на економічне зростання і поліпшення інвестиційного клімату, а також повідомила про те, що проєкти законів про незаконне збагачення і анбандлінг НАК "Нафтогаз України" (відокремлення діяльності з транспортування палива) будуть розглянуті наступного тижня", - йдеться в повідомленні.

Особливу увагу акцентували на переговорному процесі з Міжнародним валютним фондом, реформуванні банківського сектора і повернення коштів збанкрутілих банків.

"Прийнявши рішення про націоналізацію, держава вклала в ПриватБанк 155,3 млрд грн, що дало змогу зберегти кошти українців. Ми вважаємо, що які б не були рішення судів, немає жодних підстав для повернення державного ПриватБанку колишнім акціонерам", - зазначили в Офісі президента.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155585
 
 
 Топ коментарі
 
дерибандінг ще крутіше
 показати весь коментар
 
ппц.... адвокат каломийського,за дорученням зєлєнскі, проводить переговори з послами стосовно Привату,
 показати весь коментар
 
Шукають любий привід щоб той транзит відбувся на російських умовах.Богдан по поручению Зеленского обсудил с послами G7 анбандлинг Нафтогаза, сотрудничество с МВФ и ситуацию с ПриватБанком - Цензор.НЕТ 8003
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
говно-богдан, ти ж, свиняче рило, добре знаєш, що він (банк) їм не треба. Їм треба гроші: компенсація_від_України+розморожування_активів_коломИйського.
 показати весь коментар
 
 
А послы не дослушали и ещё громче матерно послали Богдана куда-подальше семь раз на пяти языках, причём следует уточнить, что на двух совпадающих языках Богдана послали с весьма разными акцентами.
 показати весь коментар
 
 
так інвестори і не требують банк назад, а тільки компєнсацію за утєрю імущєства. І нє дєньгамі, а зємльой готови взять
 показати весь коментар
 
Самое смешное- Богдан не соврал. Коломойскому не нужен Приватбанк. Ему нужно решение суда. С этим решение, новый адвокат Коломойского, преемник самого Богдана, летит в Лондон и предьявляет это решение в суде. В суде Лондона, где Приватбанк судится с Коломойским, на предмет возврата 5.5 млрд долларов, выведенных из Привата. И суд разводит руками- ну раз Украинский суд считает, шо национализировали незаконно, мы прекращаем слушания. Вуаля! Занавес!
 показати весь коментар
 
А звідки він знає, яке рішення прийме суд? чи потім спригне, типа, а я що, я нічо, це суд так вирішив.
 показати весь коментар
 
А они типа совсем дебилы и поверили аферюге бандюку...
 показати весь коментар
 
Фраза дня! Сегодня один моникапитек изрек : и эти на*бали! Ненавижу Порошенко, из-за него я за Зеленского голосовал! (конец цитаты)
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору