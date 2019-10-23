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Все про:банки (323) інвестиції (240) Гончарук_Олексій (183)

 "Люди мають повірити державі і почати виймати гроші з-під подушки", - Гончарук про джерело внутрішніх інвестицій в Україні

Кабінет Міністрів прогнозує збільшення внутрішніх і зовнішніх інвестицій в 2020 році.

Про це на брифінгу за підсумками засідання уряду сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми припускаємо зростання інвестицій за обома сценаріями. Це інвестиції внутрішні - люди мають повірити державі і почати виймати гроші з-під подушки. Друге - це банки. Нам потрібно зробити все, щоб банки почали кредитувати. Перш за все, потрібно працювати, щоб ставка по кредиту стала меншою, щоб бізнес міг собі це дозволити", - сказав Гончарук.

За його словами, з іншого боку уряд працюватиме над залученням іноземних інвестицій.

"Для цього Україна має мати привабливий вигляд як країна", - додав прем'єр.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155579
 
   
 Топ коментарі
 
он идиот ?

вам верят те, у которых денег отродясь не было
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при всём уважении, а что он, млять, сделал, сто бы ему вера была? рукава закатал? так это и ******** ющ постоянно делал.
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Нехай вибачить шановний пан, но я уже вкладывал, только потерял, дешевле было деньги вывести и вкладывать на Западе, что наша украинская "ылита" и делает, развешиваю на уши лапшу лохторату. Доверие годами завоевывается и не только к государству, а потерять его легко вмиг.
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у кого они есть... за последние годы мало у кого что под подушкой осталось. "Люди мають повірити державі і почати виймати гроші з-під подушки", - Гончарук про джерело внутрішніх інвестицій в Україні - Цензор.НЕТ 5320
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хотя есть такие, что и обогатились. но эти за границу деньги выводят...
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І що, виймати гроші і махати цьому дятлу перед носом, одні заяви про світле майбутнє і 0 зробленого
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1000% на даний момент, на далі 2000%, і так до наступного кабміну, себто так, як у нас принято - набити кармани і "передати" владу наступним борцунам...... . дивна ми нація.
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С момента появления гривна обесценилась в пятнадцать раз. Идите ... лесом! Это мусор а не деньги.
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умом тронулся чтоли? так и зарплаты в гривне выросли с того времени раз в 25-30
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Ну... 73% сміливо діставайта все і несіть Бені! Беня не обдурить😁 На майдані як в Слузі народу складайте😁
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"Люди должны поверить государству и начать вынимать деньги из-под подушки" - дурнее себя ищи в другой стране.
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Щотижня ..на 3 лярди (баксів ) облігацій !? І під гарні проценти .. "Люди мають повірити державі і почати виймати гроші з-під подушки", - Гончарук про джерело внутрішніх інвестицій в Україні - Цензор.НЕТ 8840
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яку суму витягнув Харант з офшорів на інвестиції в Україну. Ану докладніше народу розясніть? "Люди мають повірити державі і почати виймати гроші з-під подушки", - Гончарук про джерело внутрішніх інвестицій в Україні - Цензор.НЕТ 8562
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Зебилы, ау! Куда вы все попрятались?!

А ну-ка все быстро на защиту вашего Гончарука. И деньги для него доставайте. Из под подушек. "Люди мають повірити державі і почати виймати гроші з-під подушки", - Гончарук про джерело внутрішніх інвестицій в Україні - Цензор.НЕТ 9588
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Ну Сивохо я бы еще поверил, но тебе, Гончарук "я телефончик не дам". "Люди мають повірити державі і почати виймати гроші з-під подушки", - Гончарук про джерело внутрішніх інвестицій в Україні - Цензор.НЕТ 3579
Лошара! Поднимай экономику, финансовый гений. "Люди мають повірити державі і почати виймати гроші з-під подушки", - Гончарук про джерело внутрішніх інвестицій в Україні - Цензор.НЕТ 3579
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программа подьема экономики была только у Юли
у всех остальных в том числе и зельцов нет даже программы ******* промышленности и повышения покупательной способности населения
а без этого все что обещается муйня
и все это понимают И МВФ и ЦРУ и БНД
но
почему то делают вид что верят
ПОЧЕМУ???
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На привозе Беня жил, Беня мать свою любил,
Если есть у Бени мать, значит есть куда послать.

(с) Лимончики
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Не ну ненормальный ,вам деньги в банк какому-то Бене ,а он их оприходует и вы вернете 200 тыс ,если еще вернете и сколько это будет стоить нервов
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Люди должны поверить государству

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Як можна повірити тому, хто попередні 5 років безбожно брехав...
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Зато нема Порошенка. Єлєна вєрь, придєт она (оно, воно, він...) ЗЄзда плєнітєльного щастя і на обломках Зєвласті напішут ваші імєна🐸
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Товарищ, верь, придет она - на водку старая цена!))))
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І до горілки "Сто-особова" - ще й мовна та аматорська ковбаса по 2.20 "Люди мають повірити державі і почати виймати гроші з-під подушки", - Гончарук про джерело внутрішніх інвестицій в Україні - Цензор.НЕТ 8109
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Доверие с неба не падает, его нужно заслужить.
А вы и не пытаетесь этого сделать.
Поэтому, очень многие хранят и будут хранить свои сбережения в долларах и евро.
Чтобы не оказаться "потерпевшей стороной".
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Добрий вечір Україно бе Порошенка та інвестицій🐸
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Віддай свою інвалідську пенсію Гончаруку, Димитрику
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Це для тебе нічого не змінить. Віддавай пенсію, бо заберуть силою🤮
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Наступний крок: в усього населення України (окрім певних ВІП-категорій, звичайно ж) будуть проведені тотальні обшуки з метою інвентаризації майна та виявлення незадекларованої готівки під подушками.
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А ще будуть обшукувати кожне подвір'я як у 1933 році.
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Не здивуюся. Причому представники 73% ще й "с пониманием отнесутся"... "Люди мають повірити державі і почати виймати гроші з-під подушки", - Гончарук про джерело внутрішніх інвестицій в Україні - Цензор.НЕТ 3835
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Виктория Иванова
8 ч.

"Украина заняла последнее место по покупательной способности граждан среди 42 стран Европы.
Средний располагаемый доход после вычета налогов на одного жителя Европы составляет в 2019 году 14 739 евро. При этом средний украинец располагает суммой в 1830 евро, что восемь раз меньше, чем в среднем по Европе".

Ну, еврооптимисты, расскажите же нам про европейские цены на ЖКХ, энергоносители и продукты питания, услуги и необходимость повышения налогов.
Ну давайте, же мы ждем!
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Не нужно путать жопу со ртом,а сумму дензнаков с покупательной способностью!
Это абсолютно разные вещи!
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Скільки ***** планує вкласти в інвестиції, ану повідомте
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https://censor.net.ua/news/3155552/vynujdennye_uyiti_iz_ukrainy_tabachnye_kompanii_zaplatili_v_byudjet_okolo_48_mlrd_grn_tolko_nalogov

Конечно, такой себе пример, зато прямо на "Цензоре", сегодня и сейчас.
(это к вопросу "привлечения иностранных инвестиций")

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А если не поверят и не начнут - отключим газ?
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наши банки на ладан дышат, малейший скачек долара, посыпятся враз, а гончарук предлагает деньги в банк нести
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Як можна взагалі рісля 2008 року, після всіх цих історій з Надрами, безкінечних мораторіїв на видачу вкладів тощо, нести гроші в будь-який український банк, створений кми-небудь на кшалт Бєні?
Саме дивне те, що не зважаючи на гіркий досвід 2008 року - всерівно несуть люди гроші в банки цих пройдисвітів.
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пипец! какому государству??? один социальный наперсточник ушел пришел другой на самокате. Сначала раздели а теперь - мы вас просим - поверьте нам. Человек взял кредит 1200 грн и вовремя не погасил знаете сколько суд насчитал - 50 тысяч, это в стране наидичайший капитализм. Вот Гладковского посадили и залог сразу нашелся!
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Получается как, если правительство подчиняется олигарху Бене, то я должен отдать деньги Бене. Я, так понимаю, Гончарук обращается к учителям; у них же зарплата 4000 баксов. То ли дело бедные кварталовцы. Так и стоят с протянутой рукой у госбюджета. Сколько их у же там этих "смешных" профессионалов? Даже Сивохо рулит. Нафиг академию заканчивать. Посидел на Лиге смеха, и уже при делах. А ведь кто-то реально учился и учится управлять государством.
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Не прячьте ваши денежки по банкам и углам,
Несите ваши денежки - иначе быть беде.
И в полночь ваши денежки заройте в землю там,
И в полночь ваши денежки заройте в землю, где?
Заройте в землю, где...
Не горы, не овраги и не лес,
Не океан без дна и берегов,
А поле, поле, поле, поле Чудес,
А поле, поле, поле, поле Чудес,
Поле чудес в Стране Дураков.
Крекс-пекс-фекс...
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Перш ніж про нових інвесторів балакати, зробіть так щоб старі не тікали. Такого навіть при Овощу не було та в розпалі війни з кацапами в 14-му. А дебіли зрбили це разом за 6 місяців.
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Ну і як вам зеленим брехунам вірити?
"чиновникам доручать за допомогою автоматичної бази перевірити всіх, хто отримує допомогу від держави;
перевірка відбуватиметься у три етапи; останній може тривати ще три роки після скасування виплати;
до єдиної бази потрапить інформація про кожного, хто отримує гроші від держави; ресурс постійно наповнюватимуть новими даними;
якщо вдасться знайти порушення, ті кошти, які українці отримали незаконно, змусять повернути до бюджету;
чиновники можуть дізнатися навіть про залишок на банківському рахунку пільговика."
https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/fea/v-ukraini-pereviryat-usih-pensioneriv-u-dekogo-zaberut-groshi-quotsluga-naroduquot-uhvalila-zakon.htm?fbclid=IwAR3e_hIoPMY6P1usVGW5lUzkx9C6rQv6Ryh3-fkhdiGvthIX-EeHsBApJNo
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Вижу вот эти рыла, и как то с трудом верю в их латынь.
"Люди мають повірити державі і почати виймати гроші з-під подушки", - Гончарук про джерело внутрішніх інвестицій в Україні - Цензор.НЕТ 9721"Люди мають повірити державі і почати виймати гроші з-під подушки", - Гончарук про джерело внутрішніх інвестицій в Україні - Цензор.НЕТ 4442"Люди мають повірити державі і почати виймати гроші з-під подушки", - Гончарук про джерело внутрішніх інвестицій в Україні - Цензор.НЕТ 7956"Люди мають повірити державі і почати виймати гроші з-під подушки", - Гончарук про джерело внутрішніх інвестицій в Україні - Цензор.НЕТ 3278
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покажи свою харю, я оценю
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А показали бы пример доставания денег из(-под) подушек власть имущие, для начала. Доверие теряется вмиг, а заслуживается годами, но они хотят наоборот)))
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Дебил в жилетке уже утомил. Верните жирных.
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А скажите, вот собственник кипрской офшорной компании ТОВ "Квартал 95", уже поверил государству при такой власти и вывел деньги из офшора в Украину?
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КолоМойша ошибся - дебилом оказался не только Министр экономики Миклован, но и сам Премьер-министр Гончарук. Это ж очевидно - только дебил наберёт в команду дебилов - шоб нескучно было. Политик не имеет права на необдуманные высказывания, а у дебила других не бывает. Народ Гончаруку кроме пенделя ничего не должен. Наоборот, это Гончарук должен (как и подобает Слуге) пахать, чтобы народ ему поверил, иначе - пендель.
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О! Вы назвали хидранта дебилом! "только дебил наберёт в команду дебилов - шоб нескучно было".
Голосовали за него?
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За Выпердыша КолоМойши, тем более - клоуна, не голосовал.
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Сказати, будучи пробудженим посеред ночі, скільки у людей є грошей "під подушкою", звичайно, важко, але базуючись чисто на інтуїції можна досить впевнено стверджувати, що ця сума порівняльна з зовнішнім боргом України. Це дає підстави думати, що держава Україна потерпає не тільки від пограбування її олігархами, але й через критичний рівень недовіри до неї з боку населення. Змінити цю ситуацію практично неможливо, в першу чергу тому, що корумпована влада України постійно продовжує демонструвати своїми діями і бездіяльністю, що вірити їй не можна.
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Показник довіри буде тоді, коли темп зростання доходів переважної бідної більшості населення буде більшим, чим темп зростання доходів багатої меншості населення.
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"...верить в наше время нельзя никому, порой даже самому себе. Мне - можно." (Мюллер, 9 серия)


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Такого професіонального дурня в Україні ще не було.Віддай людям вкрадені вклади срср, тоді може й повірять,і то навряд чи.
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Хоч якась користь від Самоката недержавного зразка. Я все не міг згадати, де мої гроші. А точно - під подушкою!
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Хватит, уже сколько раз верили, и что, никому и ни когда не надо верить, хренушки вам господа!!!
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Несите деньги в приветбанк, Беня скажет спасибо
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другими словами не зарплата в $4000, а придется потуже затянуть пояса
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Забули вже ? .. "Люди мають повірити державі і почати виймати гроші з-під подушки", - Гончарук про джерело внутрішніх інвестицій в Україні - Цензор.НЕТ 3758
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."Люди мають повірити державі і почати виймати гроші з-під подушки", - Гончарук про джерело внутрішніх інвестицій в Україні - Цензор.НЕТ 3114...
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Я не тільки під всіма подушками перевірив, я їх всі випатрошив ! Нема ! Не знайшов... Гончарук, а дай я під твоїми подушками пошукаю...
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"Люди должны поверить государству и начать вынимать деньги из-под подушки"
Щаззз...
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После того как лера с патроном уложили сотню банков,а люди попали на бабло,трудно теперь поверить в искренность заявлений.
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Так уже фонд гарантирования вкладов посчитал, сколько придется ему выплачивать, как банки посыпятся! И считает на 1 число каждого месяца! Может Гонтареву вернем, народ , соболезнующей потери ее недвижимости , понесет в банк деньги?
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Ну тепер, звісно, за економіку можна бути спокійними. Це ж просто прорив! Тепер з такою економічною ЗЬОполітикою заживемо.
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Кто же в вооющей стране инвестиции будет вкладывать?
Да и веры властям особенно нет
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Цікаво, які конкретні прибутки цей квартальний співун пропонує інвесторам? Конкретно посинаючи з листопада цього року? Ото нехай засуне свій зелений язик у дупу і не смішить людей. Тим більш він не має диплому естрадно-циркового училища.
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Гончарук ПРИ ВАШЕЙ БЫТНОСТИ ----НИКТО ВАМ НЕ ПОВЕРИТ !!
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"Люди должны поверить государству..."
Глупей журналисты не могли сформулировать?
Люди не ничего государству не должны, кроме налогов
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Компанія Дженерал Моторз за місяць страйку її працівників зазнала збитків, що вимірюються мільярдами доларів. Всі вимоги страйкарів, включно з виплатою зарплати за час страйку, задоволені, залишилося вирішити лише одну проблему - затвердити схему справедливого поділу астрономічних прибутків між усіма працівниками компанії.
От, коли олігархи і казнокради повернуть все вкрадене і награбоване у нас, почнеться справедливий поділ прибутків, тоді ми почнемо робити інвестиції і понесемо свої гроші в банки, щоб вони працювали на економіку.
А до цього ми будемо жити в різних державах і різних світах. Ви заможно, багато і весело, а ми - як вдасться, але без вас.
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А за что верить государству? И почему "должны"?
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Мародерським тролям треба казати не "зебіли", а "немародерські тролі". Так буде вірніше. Бо люди голосували за кота в мішку не тому, що він був надійний керівник. Люди голосували за Зеленського, бо люди ладні були голосувати за кота, аби не за російського шпигуна Порошенка.
_________________
Інше питання, що цей "кіт в мішку" виявивсь таким самим російським шпигуном, як і Пєця "Люди мають повірити державі і почати виймати гроші з-під подушки", - Гончарук про джерело внутрішніх інвестицій в Україні - Цензор.НЕТ 639
__________________
Одне надихає. Українці вже втретє проголосували за абинеюльку. Бо Вонаукраланашефсьо і кремлівськазозуля "Люди мають повірити державі і почати виймати гроші з-під подушки", - Гончарук про джерело внутрішніх інвестицій в Україні - Цензор.НЕТ 3012
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