 "Люди мають повірити державі і почати виймати гроші з-під подушки", - Гончарук про джерело внутрішніх інвестицій в Україні

Про це на брифінгу за підсумками засідання уряду сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми припускаємо зростання інвестицій за обома сценаріями. Це інвестиції внутрішні - люди мають повірити державі і почати виймати гроші з-під подушки. Друге - це банки. Нам потрібно зробити все, щоб банки почали кредитувати. Перш за все, потрібно працювати, щоб ставка по кредиту стала меншою, щоб бізнес міг собі це дозволити", - сказав Гончарук.
За його словами, з іншого боку уряд працюватиме над залученням іноземних інвестицій.
"Для цього Україна має мати привабливий вигляд як країна", - додав прем'єр.
А ну-ка все быстро на защиту вашего Гончарука. И деньги для него доставайте. Из под подушек.
Лошара! Поднимай экономику, финансовый гений.
у всех остальных в том числе и зельцов нет даже программы ******* промышленности и повышения покупательной способности населения
а без этого все что обещается муйня
и все это понимают И МВФ и ЦРУ и БНД
но
почему то делают вид что верят
ПОЧЕМУ???
Если есть у Бени мать, значит есть куда послать.
(с) Лимончики
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Як можна повірити тому, хто попередні 5 років безбожно брехав...
А вы и не пытаетесь этого сделать.
Поэтому, очень многие хранят и будут хранить свои сбережения в долларах и евро.
Чтобы не оказаться "потерпевшей стороной".
8 ч.
"Украина заняла последнее место по покупательной способности граждан среди 42 стран Европы.
Средний располагаемый доход после вычета налогов на одного жителя Европы составляет в 2019 году 14 739 евро. При этом средний украинец располагает суммой в 1830 евро, что восемь раз меньше, чем в среднем по Европе".
Ну, еврооптимисты, расскажите же нам про европейские цены на ЖКХ, энергоносители и продукты питания, услуги и необходимость повышения налогов.
Ну давайте, же мы ждем!
Это абсолютно разные вещи!
Конечно, такой себе пример, зато прямо на "Цензоре", сегодня и сейчас.
(это к вопросу "привлечения иностранных инвестиций")
Я думал, что хахали
Саме дивне те, що не зважаючи на гіркий досвід 2008 року - всерівно несуть люди гроші в банки цих пройдисвітів.
Несите ваши денежки - иначе быть беде.
И в полночь ваши денежки заройте в землю там,
И в полночь ваши денежки заройте в землю, где?
Заройте в землю, где...
Не горы, не овраги и не лес,
Не океан без дна и берегов,
А поле, поле, поле, поле Чудес,
А поле, поле, поле, поле Чудес,
Поле чудес в Стране Дураков.
Крекс-пекс-фекс...
"чиновникам доручать за допомогою автоматичної бази перевірити всіх, хто отримує допомогу від держави;
перевірка відбуватиметься у три етапи; останній може тривати ще три роки після скасування виплати;
до єдиної бази потрапить інформація про кожного, хто отримує гроші від держави; ресурс постійно наповнюватимуть новими даними;
якщо вдасться знайти порушення, ті кошти, які українці отримали незаконно, змусять повернути до бюджету;
чиновники можуть дізнатися навіть про залишок на банківському рахунку пільговика."
https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/fea/v-ukraini-pereviryat-usih-pensioneriv-u-dekogo-zaberut-groshi-quotsluga-naroduquot-uhvalila-zakon.htm?fbclid=IwAR3e_hIoPMY6P1usVGW5lUzkx9C6rQv6Ryh3-fkhdiGvthIX-EeHsBApJNo
Голосовали за него?
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....
Щаззз...
Да и веры властям особенно нет
Глупей журналисты не могли сформулировать?
Люди не ничего государству не должны, кроме налогов
От, коли олігархи і казнокради повернуть все вкрадене і награбоване у нас, почнеться справедливий поділ прибутків, тоді ми почнемо робити інвестиції і понесемо свої гроші в банки, щоб вони працювали на економіку.
А до цього ми будемо жити в різних державах і різних світах. Ви заможно, багато і весело, а ми - як вдасться, але без вас.
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Інше питання, що цей "кіт в мішку" виявивсь таким самим російським шпигуном, як і Пєця
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Одне надихає. Українці вже втретє проголосували за абинеюльку. Бо Вонаукраланашефсьо і кремлівськазозуля