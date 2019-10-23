 "Пласт" попросив депутатів не включати в закон норму про держпідтримку організації й оголосив кампанію збору коштів

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в пресрелізі організації.
Нещодавно президент Володимир Зеленський ветував закон про державну підтримку "Пласту" і повернув його в парламент на доопрацювання.
Організація закликала депутатів не включати пункт про фінансування "Пласту" в оновлений законопроєкт, щоб "не входити в політичний контекст".
У зв'язку з тим, що вперше за останні роки організація залишиться без держфінансування, "Пласт" запустив кампанію зі збору коштів для "масштабного розвитку і діяльності". Зібрати планують 10,5 мільйона гривень.
Глава "Пласту" Станіслав Андрійчук розповів, що ці кошти допоможуть підготувати нових волонтерів-виховників і створити нові структури організації.
"В основі "Пласту" - виховання дитини через всебічний розвиток і наша мета: охопити якісними програмами якомога більше дітей. Однак, на жаль, зараз склалася ситуація, що батьки і діти змушені чекати, щоб записатися в нашу організацію. Адже сьогодні ми не можемо самостійно покрити їхні потреби через брак вихователів, відсутність приміщень для занять і недостатню організаційну підтримку нових та існуючих структур", - сказав він.
"Пласт" є найбільшим молодіжним рухом української молоді, він налічує близько 12 000 членів, 3/4 з яких - в Україні.
- У нас такі гори, що як гукнеш то ехо 5 хвилин триває.
Українець:
- Ну то їдем подивимось.
Вилізають на вершину та й американець кричить:
- Hello !!!
Ехо:
- Hello- ello- llo- o .
А Українець каже :
- Та хіба це гори ? У нас у горах ехо 3 години тримається.
Американець?
- Ну поїхали подивимося.
Вилазять вони на Говерлу і Українець:
- В Карпатах москаль !!!
Луна: Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !?
Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !?
Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !?
- Хтів би-сми, панотче, висповідатися перед тим, як вмру.
- То кажіть, чим с-те прогнівили Господа Бога нашого?
- Та, вбив 26 москалів, а з них бо 24 комуняки...
- Зачекайте, вуйку, ви спочатку висповідайтеся, а про добрі справи потім побалакаємо!
https://www.plast.org.ua/
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«В связи с тем, что впервые за последние годы организация останетя без госфинансирования, "Пласт" запустил кампанию по сбору средств для "масштабного развития и деятельности". Собрать планируют 10,5 миллиона гривен. Источник: https://censor.net.ua/n3155575»
Бо ж бидло аудиторії кварталу поменшає.
Зважаючи, що він всі свою промови виголошував без паперу.
- без розуму
- без фантазії ..
барига - тупий , як і всі його підбарижники ! ..))
- Памагітє, тану!!!
Гуцул усміхнувся в розлогі вуса і каже:
- Така дурницє, а як приємно.
У конкурсі "Україна очима москалів" переміг пан Микола зі Львова, що виклав із очей москалів триметрове слово "Україна".
- Є німець і москаль. В кого будеш стріляти?
- В москаля.
Побили, побили його та через деякий час питають:
- Є німець і москаль. В кого будеш стріляти?
- Ну та ... в москаля.
Побили його, покатували й через кілька днів знову питають:
- Є німець і москаль. В кого будеш стріляти?
- Гм.. А ви би в кого стріляли?
- Ну в німця звичайно!
- От бачите, знову мені москаль залишився.
- Ти що тут робиш?
- Да вот, грябочки-та собираю-т.
(черга з машинового ґвера)
- Ти диви, сучий сину... Ти що їх тут, садив?!!
- Дєдю, а навіщо яму копаєте?
- Аді, саняку, льох буде для бурачків, картопельки та моркви...
Син:
- А може, туди москаляку кинемо та й закопаємо?
Батько (витираючи сльозу):
- Яке мале, а вже таке ж бо хазяйновите!..
https://donate.plast.org.ua/
23 жовтня (середа) о 12.00 у прес-центрі "Українські новини" за адресою м. Київ, вул.
Еспланадна, 20, відбудеться прес-конференція керівництва та приятелів Пласту щодо
фінансування організації на 2020 рік.
На події батьки пластунів та приятелі Пласту - телеведуча Лідія Таран, музикант Олег Скрипка,
письменник та журналіст Ілларіон Павлюк - оголосять про початок фандрайзингової кампанії на
10,5 мільйонів гривень.
Залучені кошти допоможуть підготувати нових волонтерів-виховників та створити нові осередки
Пласту. Відсутність ресурсів для інституційного розвитку зупиняє потужний розвиток найбільшої
молодіжної організації України. Нещодавно закон про підтримку Пласту було заветовано
президентом України і відправлено на доопрацювання до Верховної Ради. Щоб не входити у
політичний контекст, організація закликала народних депутатів України не включати в оновлений
законопроект норму про фінансову підтримку організації з державного бюджету. Відтак вперше за
останні роки Пласт залишиться без стабільної державної підтримки.
Більше про Пласт можна дізнатися на офіційному сайті plast.org.ua.
Акредитація ЗМІ проводитиметься на місці. Контактні особи:
Роман Тимоцко, +380631601217, press@plast.org.ua,
Зоряна Гошовська, +38 063 2631910.