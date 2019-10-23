 Я і Медяник пройдемо поліграф за свої гроші, за інших заплатять з партійного фонду "Слуги народу", - Арахамія

Про це голова фракції СН Давид Арахамія розповів під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.
Арахамія заявив, що свій поліграф він оплачуватиме особисто, як і депутат В'ячеслав Медяник.
"Я свій детектор буду сам оплачувати. А загальний, здається, ми будемо оплачувати з партійного фонду. Іншого немає. В бізнесі це було від 2 000 до 3 000 гривень за тестування. Медяник свій сам оплачуватиме", - пояснив Арахамія.
Нагадаємо, колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".
Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні. А заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.
23 жовтня стало відомо, що Дубінський і Арахамія домовилися разом пройти детектор брехні.
Пізніше президент Зеленський заявив: "Всі члени фінансового комітету ВР повинні пройти перевірку на детекторі брехні"
Арахамия - ты настоящий черт !
...corporate account to the rescue when in ***** )))
Corporate account to the rescue when in ***** (until tomorrow)
хоть какая-то польза будет
Пока шо ЗЕгидрант смог доказать одно-клоун е клоун, тупой и безграмотный, алчный и беспринципный.
заказалпопросил ))))
а там хотите верьте, хотите нет!!! ))))
я за всех пройду полиграф
после этого половину депутатов посадят
Вот экономия!!
Зеленский
прислушайся!
Ваш полиграфист нарисует все, что скажет Зебил.
На кого рассчитан ваш цирк?
Много ли осталось полудурков, которые верят хоть одной, сказанной вашим дебилятником, букве?
Вот если бы при тестировании применить обыкновенный утюг, думаю тогда результат стал противоположным.....
Если знаешь как аппарат работает, то он обманывается на ура. Он работает только на дебилах, которые верят в сказку "про детектор лжи".
В НИИ работает 1000 человек. Стало известно, что ровно 100 человек завербовали для промышленного шпионажа. Все 1000 человек прошли полиграф с экстрапсихологом уровень БОГ и экстраполиграфологом уровень БОГ. 100 человек полиграф определил как завербованных и их расстреляли. Вопрос: сколько завербованных определил полиграф, сколько ложных обвинений дал полиграф и сколько завербованных осталось работать в НИИ и шпионить дальше?
==========
Правильный ответ: 10 шпионов поймали, 90 ложных обвинений, 90 шпионов осталось работать.