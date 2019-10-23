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 Політика України
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Все про:ВР (5930) Арахамія (82) поліграф (39) Медяник В’ячеслав (4)

 Я і Медяник пройдемо поліграф за свої гроші, за інших заплатять з партійного фонду "Слуги народу", - Арахамія

Поліграф, який будуть проходити народні депутати від партії "Слуга народу", буде оплачуватися з партійного фонду.

Про це голова фракції СН Давид Арахамія розповів під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

Арахамія заявив, що свій поліграф він оплачуватиме особисто, як і депутат В'ячеслав Медяник.

"Я свій детектор буду сам оплачувати. А загальний, здається, ми будемо оплачувати з партійного фонду. Іншого немає. В бізнесі це було від 2 000 до 3 000 гривень за тестування. Медяник свій сам оплачуватиме", - пояснив Арахамія.

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Нагадаємо, колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".

Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні. А заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.

23 жовтня стало відомо, що Дубінський і Арахамія домовилися разом пройти детектор брехні.

Пізніше президент Зеленський заявив: "Всі члени фінансового комітету ВР повинні пройти перевірку на детекторі брехні"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155573
 
 
 Топ коментарі
 
Лучший полиграф паяльник в дупу
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та, которая у кандидата Зеленского анализы на наркоту брала Я и Медяник пройдем полиграф за свои деньги, за остальных заплатят из партийного фонда "Слуги народа", - Арахамия - Цензор.НЕТ 2497
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а можна и за пресс-марафон оплатить из партийного фонда , а не из бюджета?
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"Я и Медяник пройдем полиграф за свои деньги, за остальных заплатят из партийного фонда "Слуги народа"
Арахамия - ты настоящий черт ! Я и Медяник пройдем полиграф за свои деньги, за остальных заплатят из партийного фонда "Слуги народа", - Арахамия - Цензор.НЕТ 5385

Я и Медяник пройдем полиграф за свои деньги, за остальных заплатят из партийного фонда "Слуги народа", - Арахамия - Цензор.НЕТ 9133
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Арахамия удивил. Слуги такие нищие, что не могут из своей зарплаты заплатить за полиграф? Прямо нищета беспросветная, копейки считают, все абы потянуть откуда -то,жадность зашкаливает.
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Что б прогнать "элиту" через полиграф и не только правящую а всю политическую УВЕРЕН ЧТО ЛЮДИ СКИНУТСЯ так что хватит с головой-создавайте фонд.Только обязательно результаты сделать гласными.
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Полиграф в принципе не берет шизофреников и патологических врунов.
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та, которая у кандидата Зеленского анализы на наркоту брала
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Так... Пам'ятаємо тин сечі на аналіз... і паркан крові з відня...
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Keep calm, it's me

Corporate account to the rescue when in ***** (until tomorrow)
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обычно полиграфом проверяют перед приёмом на работу , службу ...можно было и партию , а сейчас уже поздно пить боржоми , ничего из этого хорошего не выйдет , раскол фракции большинства ни кому не нужен
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Правильно. За свои деньги и на своём полиграфе. Я и Медяник пройдем полиграф за свои деньги, за остальных заплатят из партийного фонда "Слуги народа", - Арахамия - Цензор.НЕТ 7907
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помню как один клоун уже сдавал анализы в своей лаборатории. Почему бы не воспользоваться своим полиграфом?
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шариковы... полиграфовичи... на этих слугах клейма негде ставить
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сделайте уродам лоботомию вместо полиграфии -



хоть какая-то польза будет
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Если полиграфолог будет скажем от штатов то ещё куда ни шло. А так можете засунуть себе эту проверку в задницу. Ну не верю я в " честность" полиграфолога которого ты сам себе находишь и платишь ему бабло.
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Я и со Штатов не поверю, пока трампуша у власти
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Володимиру Зеленському не вдалося розвіяти сумніви в тому, що він не залежить від олігархів і готовий дати відсіч захопленню України корпораціями, - йдеться у статті Financial Times.

Пока шо ЗЕгидрант смог доказать одно-клоун е клоун, тупой и безграмотный, алчный и беспринципный.
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но ваши Пашинские головорезы канешна...ну все как с креста..святые...
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а ваши? а что пашинскому шьют,знаешь?цитата-следствием установлено удар по голове и выстрел произошли одновременно....
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Та вы шо ну прямо бессеребренники ..невинные овечки.. МОЖНО МЫ СКИНЕМСЯ НА ПОЛИГРАФ..только чтобы после этого вас и близко не было на государственной службе ,если результаты подтвердят вашу вшивость
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За "свои деньги" это как ? За "свою" зарплату с кармана "пересичного" в 44 000 гривен в месяц, плюс гос.машина с халявным бензином,плюс личный водила, плюс личный кабинет в "офисе" 95 квартала ...и пр. и тд. и т.пд. фуйня для нас,украинцев, которых они "лохторатом" называют.
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кто деньги заплатил - тот полиграф и заказал попросил ))))
а там хотите верьте, хотите нет!!! ))))
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хочеться спросить - к чему эта уйня, что это даст? ведь уже проходили один раз, было уже такое - анализ сдам но не там, эти купленные а эти честные, - самим не противно? а ведь есть кто ведётся на эту уйню. ведь повёлся порох тоже, бегал по хотелкам шута как какой то мальчишка по стадионам, по лабораториям. Ведь тут тоже самое, только чтоб отбелить всю кодлу зебилов, фу как это отвратительно. Шум с детектором и все развесив уши слушает.
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заплатите мне половину
я за всех пройду полиграф
после этого половину депутатов посадят
Вот экономия!!
Зеленский
прислушайся!
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Они точно идиоты))

Ваш полиграфист нарисует все, что скажет Зебил.
На кого рассчитан ваш цирк?
Много ли осталось полудурков, которые верят хоть одной, сказанной вашим дебилятником, букве?
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Почему-то я знаю о результатах тестирования. По другому и не может быть, ведь тестируются честнейшие политики.
Вот если бы при тестировании применить обыкновенный утюг, думаю тогда результат стал противоположным.....
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скажіть , як Наталка на двічіговенному каналі буде відмазувати Слуг чи топити, але насмерть стояти за БЄ , щоб не нарватись на підпал хати ...
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Да забейся уже, идиотина) нам пох кто оплатит это вранье
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Я просто в акуе! Да купите его, он всего 3500 стоит, самая крутая модель! Будет вам шоу для зебобиков. Только он нифига не показывает. Полиграф это электронная ВАНГА, его легко обмануть, проще, чем маленького ребёнка!
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Висновки робить спеціаліст на основі відповідей і показників. Ні Ви, ні я не проведемо експертизу, навіть якщо нам пояснять принцип і механіку.
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Эта сказка про выводы специалиста для лохов. Я і Медяник пройдемо поліграф за свої гроші, за інших заплатять з партійного фонду "Слуги народу", - Арахамія - Цензор.НЕТ 9196
Если знаешь как аппарат работает, то он обманывается на ура. Он работает только на дебилах, которые верят в сказку "про детектор лжи". Я і Медяник пройдемо поліграф за свої гроші, за інших заплатять з партійного фонду "Слуги народу", - Арахамія - Цензор.НЕТ 3530
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Я знаю одного поліграфолога, так він мені розповів, що і як. Апарат надає лише дані про реакцію організму. А питання повинен ставити психолог.
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А я этот аппарат проходил. Два теста. В серьезной организации. Полиграфолога можешь послать. Я могу ради прикола пройти любой тест с заведомо ложными ответами.
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Задай своему полиграфологу задачу:
В НИИ работает 1000 человек. Стало известно, что ровно 100 человек завербовали для промышленного шпионажа. Все 1000 человек прошли полиграф с экстрапсихологом уровень БОГ и экстраполиграфологом уровень БОГ. 100 человек полиграф определил как завербованных и их расстреляли. Вопрос: сколько завербованных определил полиграф, сколько ложных обвинений дал полиграф и сколько завербованных осталось работать в НИИ и шпионить дальше?
==========
Правильный ответ: 10 шпионов поймали, 90 ложных обвинений, 90 шпионов осталось работать.
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Для такої паршивої скотиняки і мотузки не шкода...😕
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Той хто не пройде буде 30 тис. выддавати,чи який сенс з того поліграфу?
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