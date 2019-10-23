 Політв'язнів Дудку і Бессарабова етапували з "Матроської тиші" "в невідомому напрямку"

Про це адміністрація "Матроської тиші" повідомила у відповіді на лист кореспондента видання "Крим.Реалії" Бессарабова, інформує Цензор.НЕТ.

"Адміністрація СІЗО-1 ФСВП Росії сповіщає вас, що лист ... не може бути вручено, оскільки арештант відбув до іншої установи", - йдеться у відповіді на лист.

Син Володимира Дудки Ілля Кавернік також розповів "Крим.Реалії", що в московському СІЗО відмовилися прийняти ліки для його батька. Він припустив, що Дудку і Бессарабова етапують назад до окупованого Росією Криму.

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"У СІЗО не прийняли ліки для тата, сказавши, що такий засуджений у них не утримується. Крім того, мені прийшли аналогічні відповіді на мої листи. Імовірно, їх знову везуть до Сімферопольського СІЗО", - розповів Кавернік.

Нагадаємо, жителі Севастополя Володимир Дудка та Олексій Бессарабов були затримані ФСБ в окупованому Криму в листопаді 2016 року.

4 квітня 2019 року підконтрольний Росії "Севастопольський міський суд" засудив їх до 14 років ув'язнення кожного.

За версією слідства, Дудка і Бессарабов були учасниками диверсійно-терористичної групи головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Українська сторона заперечує приналежність засуджених до силових структур країни. Самі обвинувачені свою вину не визнають і вважають кримінальну справу сфабрикованою. Зокрема, захист так званих "диверсантів" стверджує, що сім-картки, які вилучили у них під час обшуку, виходячи з білінгу, раніше використовувалися біля будівель, що належать ФСБ Росії.

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