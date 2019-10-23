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 Суспільство, Фоторепортаж
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 Пам'ятний знак загиблим на Донбасі українським воїнам відкрили на Сумщині.. ФОТО

У селищі Краснопілля, що на Сумщині, відкрили пам’ятний знак загиблим на сході України Героям.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

Памятний знак загиблим на Донбасі українським воїнам відкрили на Сумщині. 01

Організацію створення меморіалу взяли на себе представники громадської організації учасників АТО/ООС Краснопільщини, органи місцевої влади та небайдужі місцеві мешканці.

На врочистостях були присутні батьки загиблих Героїв, учасники бойових дій, військові, ветерани військової служби.

Право відкриття пам’ятного знака було надано місцевим учасникам бойових дій на Донбасі Іванові Корнієнку та Віталію Карпову.

Памятний знак загиблим на Донбасі українським воїнам відкрили на Сумщині. 02

Присутні вшанували пам’ять полеглих українських Героїв хвилиною мовчання та поклали квіти до пам’ятного знака, а представники місцевого духовенства освятили меморіал.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155568
 
 
 Топ коментарі
 
Вічна пам'ять всім полеглим у війні з росією.
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Вічна пам'ять всім полеглим у війні з росією.
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Россияне тоже воевали на стороне Украины.
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Они все оккупанты и агресоры , нельзя им верить ....
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россияне - нет... русские возможно!
(а это две большие разницы, как говорят в Адесе)
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Та було, було. Мабуть, найвідоміший з росіян - Ілля Богданов. Одержав громадянство України від Пороха. До речі, зараз про Іллю щось не чути...
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начебто, відкрив десь на Подолі ресторан корейської кухні
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