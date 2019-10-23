 Пам'ятний знак загиблим на Донбасі українським воїнам відкрили на Сумщині.. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

Організацію створення меморіалу взяли на себе представники громадської організації учасників АТО/ООС Краснопільщини, органи місцевої влади та небайдужі місцеві мешканці.

На врочистостях були присутні батьки загиблих Героїв, учасники бойових дій, військові, ветерани військової служби.

Право відкриття пам’ятного знака було надано місцевим учасникам бойових дій на Донбасі Іванові Корнієнку та Віталію Карпову.

Присутні вшанували пам’ять полеглих українських Героїв хвилиною мовчання та поклали квіти до пам’ятного знака, а представники місцевого духовенства освятили меморіал.

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