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 Політика України
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Все про:Кабмін (3220) контрабанда (1018) кримінальна відповідальність (120) Гончарук_Олексій (183)

 "Ще подискутуємо", - уряд не став розглядати питання про посилення відповідальності за контрабанду

Кабінет міністрів не став включати до порядку денного питання про посилення відповідальності за контрабанду. В уряді хочуть почути позицію міністерства з цього питання.

Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив журналістам на брифінгу після засідання Кабміну, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Ліга.Нет".

"Ми сьогодні не розглядали це питання, тому що вирішили, що ще подискутуємо. Ми ще чекаємо позицію міністерств із цього питання. Саме питання криміналізації, тобто, посилення відповідальності за порушення митних процедур - зараз дискутується", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для боротьби з контрабандою панчіх залучили цілих 5 оперативно-військових груп, а наркотрафік і незаконна міграція почекають, - ексглава митниці Макаренко

За його словами, Кабмін зараз розглядає різні варіанти відповідальності за контрабанду, але дискусійним залишається питання виду товарів, за незаконне перевезення яких буде посилена відповідальність. "Чи то йтиметься про підакцизні товари, де зараз вони (контрабандисти. - Ред.) отримують надприбуток, чи то має йтися про занадто великі суми. Точно чого ми не збираємося робити - це повертатися до практики, коли вся контрабанда вважалася злочином, оскільки це був інструмент митниці для тиску на бізнес", - додав прем'єр.

На сьогодні контрабанда карається вилученням товарів і штрафом у 100% їхньої вартості й іноді - вилученням автомобіля. Очікувалося, що на нинішньому засіданні Кабінет міністрів затвердить законопроєкт про посилення відповідальності за незаконне перевезення товарів на територію України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155567
 
 
 Топ коментарі
 
ги) Похоже вся зеленская "барьба с контрабандой" закончилась касовими аппаратами для ФОПов
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Сдулись бобики как в басне а Вы как братцы не садитесь а в музыканты не годитесь хорощо бы взлететь да яйца мешают это все про сказочную команду ЗЕ 95 разлива
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Можно вообще не бороться с контрабандой. Можно просто имитировать борьбу путем показательных выступлений президента на границе с топаньем ножками в адрес таможенников. После того, как народные массы поаплодировали любимому бубочке, спокойно продолжаем "дискутировать". И народ доволен, и бабло в карман капает. Гениально! И так во всём.
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Контрабас не только вреден, но и полезен!
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За контрабанду потрібно розстрілювати без суду та слідства по законам військового часу!
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Igor L - ти лікуєшся "по законам військового часу! "Еще подискутируем", - правительство не стало рассматривать вопрос об усилении ответственности за контрабанду - Цензор.НЕТ 1157 ?
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Ну да, это же смотря чья она контрабанда. Свой контрабас, он хороший, правильный, т.к. наполняет свой карман.
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Е, що вони не вчені, не означає, що дурні. Та жреш ою ніякий папірець ніякого зразка не замінить правильно налаштовані на мчриьерстяо, вибачте, на збагачення, мізки зелених депутанів, ви а, те депутатів.
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порохоботы, тут по теме кривлляться надо виртуозно, сами понимаете...
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это да!главное-движ и хайп так ведь?где уволенные грозным презиком таможенники? "Еще подискутируем", - правительство не стало рассматривать вопрос об усилении ответственности за контрабанду - Цензор.НЕТ 3798
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bag - "...где уволенные грозным презиком таможенники?" -
Да, на получи "Еще подискутируем", - правительство не стало рассматривать вопрос об усилении ответственности за контрабанду - Цензор.НЕТ 5225


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невже вигадали контрабас легалізувати ?
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Как с игровыми автоматами и казино. Если нельзя истребить - надо легализовать, или хотя-бы возглавить "Еще подискутируем", - правительство не стало рассматривать вопрос об усилении ответственности за контрабанду - Цензор.НЕТ 7144
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ги) Похоже вся зеленская "барьба с контрабандой" закончилась касовими аппаратами для ФОПов
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Вы болваны хоть на один день хоть одного таможенника осудите за содействие контрабанде и её крышевание,а лучше трепло займись казнокрадами и аферистами типа ахметки,они враги нации и страны.
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А еще лучше заставьте папу Беню вернуть более 200 млрд. долгов перед государством. Только 150 млрд. за Приват хватит, чтобы закрыть ВСЕ долги за коммуналку за все время и еще оплатить наперед абсолютно ВСЕМ коммуналку на 15 месяцев вперед.
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За приват нужно ещё порохоботку гонтареву посадить на скамью подсудимых,это она почему то не замечала как вор бенька перекачивал миллиарды из привата на Кипр.
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Сдулись бобики как в басне а Вы как братцы не садитесь а в музыканты не годитесь хорощо бы взлететь да яйца мешают это все про сказочную команду ЗЕ 95 разлива
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Является ли контрабанда преступлением? Их уже терзают смутные сомнения? Слуги вошли во вкус? Раньше не сомневались, теперь что-то не так.
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Какашка с причудом . Ты Чмокодрылина Свыне , Турчинову , Медвейчуку , Бойке приговор вынес . Я понял , не хватает полномочий .
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Молодці.
Бізнес іде в тінь не від хорошого життя...
Можливо я буду не в тренді, проте для наповнення бюджету податки дійсно потрібно зменшувати. З першого погляду, це виглядає як сюрреалізм... Але, між нічого і десятиною, є різниця...
І метод боротьби простий... Дізнайтеся скільки бізнес платить в чорно... Запропонуйте цю суму в біло... Вигоду покладіть не в кишеню, а в бюджет... Повірте, суми там значні...
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Ахметов , попутчик всех революций . Везет пацану. .
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Он предпочитает помалкивать и никуда не лезть. У него для этого говорящие головы имеются.
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а чего? вдруг обидятся и отстегивать перестанут???
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Можно вообще не бороться с контрабандой. Можно просто имитировать борьбу путем показательных выступлений президента на границе с топаньем ножками в адрес таможенников. После того, как народные массы поаплодировали любимому бубочке, спокойно продолжаем "дискутировать". И народ доволен, и бабло в карман капает. Гениально! И так во всём.
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Правильно! Раньше украинские контрабандисты везли украинские сигареты в ЕС. Теперь контрабандисты везут сигареты в Украину из Молдовы, Беларуси, Расеи и ОРДЛО. ПЕРЕМОГА!!! Только в итоге куда деньги уходят? Явно что не в бюджет
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Ахаха...соевые отходы щас серут потому как еще не приняли решение, а завтра будут серить за то что контрабандистов под уголовную статью поставили....может вам самовбиться шоб всей шоблой чтоб природа не стардала?
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КОНТРАБАНДУ ВЖЕ ПОБОРОЛИ !!!
..президент порадив написати заяви на звільнення керівникам Закарпатської, Львівської, Волинської та Чернівецької митниць.
Президент переконує, що через день підпише указ про боротьбу із контрабандою (8 липня)
Як відомо, голова держави представив сьогодні нового очільника Закарпаття в будівлі Закарпатської митниці на КПП «Ужгород».
"Ще подискутуємо", - уряд не став розглядати питання про посилення відповідальності за контрабанду - Цензор.НЕТ 5579
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Ну если об усилении,улучшении,повышении дискусия тогда вопросов нет.Таможня в надежных
опытных и провереных руках.Правда с показтелями не сложилось, но не все сразу.
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