 Зустріч у "нормандському форматі" відбудеться після розведення сил на трьох ділянках, - Зеленський

Про це президент України Володимир Зеленський заявив журналістам у Токіо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Коли ми говоримо, що Москва висуває умови, знаєте, дуже багато засобів масової інформації говорять про різні умови. Ми домовилися, що у нас має бути зустріч, коли ми узгодимо текст так званої "формули Штайнмаєра" і коли у нас буде розведення на трьох ділянках", - сказав він.
Зеленський нагадав, що в Станиці Луганській розведення сил відбулося, зараз йдуть підготовчі роботи для розведення в Петровському і Золотому.
"Там розведення не відбувається через порушення тиші, але я думаю, що все обов'язково станеться, і наступним кроком буде зустріч у "нормандському форматі". Інша інформація мені просто не відома", - вказав він.
не поделишься?
Весь выбор.Да,интеллект впечатляет...
По ходу таки доиграется .. и не только до бани. Жаль стране эти воши дорого обойдутся(
1. Сначала рф поставила Украине условие, что встреча произойдет после подписания формУлы штангенциркуля. Кучма, от имени Украины, подписал. Но для рф это оказалось мало и
2. Украине поставили новое условие, что встреча возможна только после отвода ЗСУ от Петровского и Золотого.
3. Потом выкатили очередное требование - имплементацию в законодательство Украины положений формулы штангенциркуля.
4. Теперь пошел разговор о разведении на трех участках.
таки, да - "збрехали".
«Возможно, это первый и последний раз, когда Украина принимает участие в этом историческом мероприятии.
«Так оскорбить чувства японцев! Они нарочно замышляли или как?»
А что за мелкий пингвин рядом с этой тёткой? Говорят, известный клоун какой-то.
Зеленскому надо было одеть свой привычный одяг для встреч с лидерами - зеленый пинджак в красный горошек, с десятком другим нашитых поверх карманов с синей каёмочкой и по три разноцветные пуговицы на каждом.
просто держать оборону и ждать, пока на расеи созреют, зачем ты лезешь в копкан добровольно, зачем оно нам нужно??
"не понятно, почему его заклинило на встрече в "нормандском формате"?"
пофоткаться с членами формата . подойдет?!
То есть никогда.
23.10.2019, 17:48 • 51 • 0
НЗФ РФ, імітуючи готовність провести розведення сил і засобів на ділянці розведення №2, вчора, 22 жовтня, зі стрілецької зброї двічі підступно обстріляли ділянку розведення №2 (Золоте-4). Про це повідомляє пресцентр Об'єднаних сил.
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Окрім того, 22 жовтня загарбники здійснили обстріли поблизу Зайцевого Північного (три обстріли), Павлополя, Новолуганського (два обстріли) та Водяного, застосувавши заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм. Загальна витрата склала 67 мін.
Сьогодні ж, 23 жовтня, російські окупанти й колаборанти обстрілювали околиці Водяного із забороненої Мінськими домовленостями артилерії калібру 122 мм (11 снарядів).
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Така цинічна поведінка свідчить про зацікавленість російських окупаційних військ у подальшому загостренні конфлікту.
Нагадаємо: Мінські домовленості визначають, що розведення сил і засобів можна здійснити лише після дотримання режиму припинення вогню протягом семи діб.
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Да, да. Видели твое разведение в Станице Луганской где сняли украинские флаги, сепары и даже росийские агенты и журнашлюхи Соловьева уже перешли на нашу территорию откуда ушли ВСУ и нагло поливают нас дерьмом, предвкушая дальнейшее продвижение вглубь Украины.
Власти Украины еще в июле согласились вернуться к рассмотрению так называемой «формулы Штайнмайера». Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе встречи политических советников глав государств «Нормандской четверки». Президента Украины Владимира Зеленского на них представлял Вадим Пристайко, занимавший тогда должность заместителя руководителя Офиса президента. Нам же было доведено 13августа.
Всё это время шли закулисные переговоры. Их содержание Нам -простым гражданам
Украины не известно. За это время гастроли по Миру . От Ла-Манша до Курил.
почему не прекращение огня...стабильное и неоспоримое?????
главная цель - прекращение огня!!! а не какая-то встреча переливания из пустого в порожнее
если будет прекращение огня - неделю, месяц-два...потом уже можно что-то планировать, потом уже видно модно ли доверять и не словам, а делам!!! ну это же элементарно, Ватсон!
Путина на саммит тянут за уши , он упирается , потому , как его там будут нагибать втроем. Встреча , впервьіе , по инициативе Украиньі, все будет нормально. Хуже єтого болота , точно , не будет.
ЗЕБІЛИ вибрали собі президентом клоуна ЧЛЕНОГРАЯ !! Европа хоче торгувати з московією
і ЧХАТИ вона хотіла на країну ЗЕБІЛІВ !!! Тому ніякої підтримки України небуде !!