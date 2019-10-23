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Все про:Зеленський (3317) нормандська четвірка (636) операція Об'єднаних сил (1677) Золоте (57) Станиця Луганська (87)

 Зустріч у "нормандському форматі" відбудеться після розведення сил на трьох ділянках, - Зеленський

Керівники України, Росії, Франції та Німеччини зможуть зустрітися після розведення сил і засобів на трьох ділянках лінії розмежування. Розвести сили і засоби поки не виходить через порушення режиму припинення вогню.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив журналістам у Токіо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Коли ми говоримо, що Москва висуває умови, знаєте, дуже багато засобів масової інформації говорять про різні умови. Ми домовилися, що у нас має бути зустріч, коли ми узгодимо текст так званої "формули Штайнмаєра" і коли у нас буде розведення на трьох ділянках", - сказав він.

Зеленський нагадав, що в Станиці Луганській розведення сил відбулося, зараз йдуть підготовчі роботи для розведення в Петровському і Золотому.

"Там розведення не відбувається через порушення тиші, але я думаю, що все обов'язково станеться, і наступним кроком буде зустріч у "нормандському форматі". Інша інформація мені просто не відома", - вказав він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155565
 
   
 Топ коментарі
 
не зрозуміло, для чого відводити ЗСУ перед зустріччю, не знаючи, чим вона закінчиться..... Встреча в "нормандском формате" произойдет после разведения сил на трех участках, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5770
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Зеля фантазер. Разведения сил никогда не будет и нормандского формата не будет и он не нужен. Только будапештский подойдет. А нормандский -это Путин и пропутинские европейские подстилки. Что с этими идиотами можно решать?
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Зеля фантазер. Разведения сил никогда не будет и нормандского формата не будет и он не нужен. Только будапештский подойдет. А нормандский -это Путин и пропутинские европейские подстилки. Что с этими идиотами можно решать?
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Так ты же такая идиотка, как и "Блазень".!...Тебе же, "мать-перемать", "Порох жить мешал"!!! Твою мать, ты же "рвала задницу в клочья", чтобы его не было!!! Что поменялось?....
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Быдло, на вы и шепотом, во - первых, а во вторых, кто тебе сказал, что если я критикую Зелю, то за Пэтю, а если критикую Пэтю, то за Зелю? До твоего ущербного мозга не доходит, что мне не нравятся они оба? Ты такой плоский? Иди на базар мозги купи.)
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если ты обоих критикуешь, то, наверняка, у тебя и решение проблемы есть.

не поделишься? Зустріч у "нормандському форматі" відбудеться після розведення сил на трьох ділянках, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8374
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У Ларіси є рішення її проблем - вона тут гроші заробляє ....
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Не за зелю, а просто проти пеці ? Зустріч у "нормандському форматі" відбудеться після розведення сил на трьох ділянках, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8901 Не псих, а просто противсих ? Не в рот, а просто за щоку ? Шарік ти балбес!
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Да,народ у нас "вумний дуже".Таких и правителей Бог дает.Петя и Зеля,а не поддерживать обоих-мозг такое обработать не может.А еще-"в рот или за щоку"
Весь выбор.Да,интеллект впечатляет...
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"Там разведение не происходит из-за нарушения тишины, но я думаю, что все обязательно произойдет, и следующим шагом будет встреча в "нормандском формате". Другая информация мне просто не известна" - тварь зеленая наши что ли стреляют? "не происходит из-за нарушения тишины"почему не говориш росийские наемники обстреливают и убивают?
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Не говорит, потому что не его обстреливают и убивают. Оно без морали и совести, точно как Пэдря. Близнецы.
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Только не понятно как далеко до Днепра или сразу до Дуная...
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Наївний? Він шкідник та знищувач української держави
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не зрозуміло, для чого відводити ЗСУ перед зустріччю, не знаючи, чим вона закінчиться..... Встреча в "нормандском формате" произойдет после разведения сил на трех участках, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5770
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Та это как - кто про шо, а голый про баню.
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Вшивый про баню - так точнее
По ходу таки доиграется .. и не только до бани. Жаль стране эти воши дорого обойдутся(
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Так казали шо "послє падпiсанiя Штайнмаєра". Шо, знов збрехали?
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С учетом того, что:
1. Сначала рф поставила Украине условие, что встреча произойдет после подписания формУлы штангенциркуля. Кучма, от имени Украины, подписал. Но для рф это оказалось мало и
2. Украине поставили новое условие, что встреча возможна только после отвода ЗСУ от Петровского и Золотого.
3. Потом выкатили очередное требование - имплементацию в законодательство Украины положений формулы штангенциркуля.
4. Теперь пошел разговор о разведении на трех участках.

таки, да - "збрехали".
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Звісно ж, коли фраєр сам "іде в руки", можна витрусити з нього щось додаткове
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«Грубейшее нарушение дипломатического этикета. Вы продемонстрировали глубочайшее неуважение к традициям государства, в которое прибыли представлять Украину». «Очередное невежество от президента и первой леди. Представители иностранных делегаций никогда не надевают вещи желтого цвета на официальный прием в Японии»,
«Возможно, это первый и последний раз, когда Украина принимает участие в этом историческом мероприятии.
«Так оскорбить чувства японцев! Они нарочно замышляли или как?»
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Петики, хватит постить этот фейк! Господи, почему вы такие идиоты?
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https://icdn.lenta.ru/images/2019/10/23/17/20191023174451300/pic_7c6b4f47acd7d987f290d9badee76b81.jpg
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Ну, нельзя же с него спрашивать, как с полноценного..

А что за мелкий пингвин рядом с этой тёткой? Говорят, известный клоун какой-то.

Зеленскому надо было одеть свой привычный одяг для встреч с лидерами - зеленый пинджак в красный горошек, с десятком другим нашитых поверх карманов с синей каёмочкой и по три разноцветные пуговицы на каждом.
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Следующая прессконференция зели будет уже из ростова....😄
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не понятно, почему его заклинило на встрече в "нормандском формате"?
просто держать оборону и ждать, пока на расеи созреют, зачем ты лезешь в копкан добровольно, зачем оно нам нужно??
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KharkovCity
"не понятно, почему его заклинило на встрече в "нормандском формате"?"

пофоткаться с членами формата . подойдет?!
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лучше бы он и дальше кривлялся в квартале.
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Нельзя разводить войска . , вы предадите кще 1000 Украинцев . Козломордые не когда ,не держут слово .
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Пане преЗЕдент, країну вже тіпає від вашого "дагаварілісь". Їдь на Ростов і там все життя домовляйся зі своїи "уважаємим" пуйлом. Домовленість з мордром може бути тільки одна - повернення територій, притягнення до відповідальності військових злочинців, репарації. Крапка!
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Зеля я твою жену и детей оставил бы в Золотом .
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Встреча в "нормандском формате" произойдет после разведения сил на трех участках, - Зеленский

То есть никогда. Встреча в "нормандском формате" произойдет после разведения сил на трех участках, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2930
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Я сильно извиняюсь, кто конкретно с кем договорился?
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Зеля, сначала забронируй место на Ростове. Ето тоже одно из условий по Штангельмаеру.
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Здесь наблюдается одно из двух. Или Зеля самый тупой и доверчивый еврей в мире. Или продажный сепар который любой ценой договорился с ****** сдать Украину.
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вы это сделали вместе - так шо не возмущайся
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Ето сделали вы с Петей вместе так что не п***ди. В 2014 никто даже не думал пускать во власть ету сепарскую шушару пока Петя не показал себя во всей красе и люди решили что хуже уже быть не может. Встреча в "нормандском формате" произойдет после разведения сил на трех участках, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3996
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все познается в сравнении - вот и сравниваем - и это прекращай тут ругаться - показываешь насколько ты никчемен,ведь только такие, могут безнаказанно в нете такое писать - бедненький
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Всё равно додавят. Европе дорого обходится эта война, ещё очередной мировой кризис на подходе.
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Что нам эти встречи дают ??? Нам вернули, хоть один кусок нашей земли которая была захвачена ??? НЕТ !!! НЕТ СМЫСЛА ! ЗЕ хочет шоу и показухи и за это он сдаёт нашу землю !!!!
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Обстріли ділянки розведення біля Золотого й вогонь артилерії на Приазов'ї - окупанти нагадують про "перемир'я"
23.10.2019, 17:48 • 51 • 0

Встреча в "нормандском формате" произойдет после разведения сил на трех участках, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5809
НЗФ РФ, імітуючи готовність провести розведення сил і засобів на ділянці розведення №2, вчора, 22 жовтня, зі стрілецької зброї двічі підступно обстріляли ділянку розведення №2 (Золоте-4). Про це повідомляє пресцентр Об'єднаних сил.
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Окрім того, 22 жовтня загарбники здійснили обстріли поблизу Зайцевого Північного (три обстріли), Павлополя, Новолуганського (два обстріли) та Водяного, застосувавши заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм. Загальна витрата склала 67 мін.

Сьогодні ж, 23 жовтня, російські окупанти й колаборанти обстрілювали околиці Водяного із забороненої Мінськими домовленостями артилерії калібру 122 мм (11 снарядів).
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Така цинічна поведінка свідчить про зацікавленість російських окупаційних військ у подальшому загостренні конфлікту.
Нагадаємо: Мінські домовленості визначають, що розведення сил і засобів можна здійснити лише після дотримання режиму припинення вогню протягом семи діб.
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То есть никогда. Или зеленая бубочка надеется что пуйло перестанет стрелять тоже?
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Там стрелять перестанут когда путя скажет, а скажет он отгда когда его зеленый правильно попросит.
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Зеленский напомнил, что в Станице Луганской разведение сил состоялось

Да, да. Видели твое разведение в Станице Луганской где сняли украинские флаги, сепары и даже росийские агенты и журнашлюхи Соловьева уже перешли на нашу территорию откуда ушли ВСУ и нагло поливают нас дерьмом, предвкушая дальнейшее продвижение вглубь Украины.
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Что ВЫ хотите от дезертира. Он что, держал в руках " калаш" ??
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да ,да ты уже развёл зебилов на всех участках , только человек с плохим чувством юмора может в монике видеть президента
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У нас правит Ко--- а Зе исполнитель скажет лизать -будет
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Формула Богдана по сдаче Украины была согласована Зеленским ещё 16 июля.
Власти Украины еще в июле согласились вернуться к рассмотрению так называемой «формулы Штайнмайера». Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе встречи политических советников глав государств «Нормандской четверки». Президента Украины Владимира Зеленского на них представлял Вадим Пристайко, занимавший тогда должность заместителя руководителя Офиса президента. Нам же было доведено 13августа.
Всё это время шли закулисные переговоры. Их содержание Нам -простым гражданам
Украины не известно. За это время гастроли по Миру . От Ла-Манша до Курил.
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Куда отводить хлопцев? это же Золотое 4(четыре)..там война практически между домами..куда выходить? (был я в этом Золотом 4-привозил хлопцев на помощь-не вытягивал 1 бат сам)..
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Он самозванец! Он обманом пришел к власти! Он в интервью РБК, еще до выборов говорил, что никакого особого статуса давать не будет. Он обманщик! Он должен уйти в отставку! Он беду делает не только себе, а всей стране! Он не имеет права за всю страну решать! Сам путь хоть прыгает в капканы какие угодно к Путину, но в статусе президента всю страну в капкан вести он не имеет права!
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Имеет, народ Украины выдал ему соответствующий мандат....
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Відведення ЗСУ з української землі - це державна зрада. Зеленський - зрадник. Його треба негайно відсторонити від влади.
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Воно якесь хворе ...НЕ буде жодного розведення , ти не віддупляєшься чувак??? Ці під@ри іпашат кожен день по нашіх позіціях , і цей нормандський формат в дупу собі засунь , бо нічого ви там не порішаєте! НІЧОГО ! Підскажить курва хтось цьому бовдуреві ці прості явні речи!Його явно перемкнуло , носиться з цим норм форматом як з писаной торбою ( для маци)
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Ну і тупий цей клоун, український народ, сказав йому , що треба робити, а пацієнт не зрозумів, хоч кілка на голові тиши.
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Самое печальное и неизбежное в том, что несмотря на все визги, будет так, как решили "большие" - Москва, Париж, Берлин и Вашингтон.... Единственное, что будет позволено Киеву - по-возможности, сохранить лицо.... А самостоятельную политику Киев проводить не может, так как полностью зависит от внешних игроков.... И финансово, и политически....
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почему главным условие стало разведение...точнее отвод наших?
почему не прекращение огня...стабильное и неоспоримое?????
главная цель - прекращение огня!!! а не какая-то встреча переливания из пустого в порожнее
если будет прекращение огня - неделю, месяц-два...потом уже можно что-то планировать, потом уже видно модно ли доверять и не словам, а делам!!! ну это же элементарно, Ватсон!
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При Президенті України Петру Порошенку такого бл... , яке зараз - не було б.
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Там Меркель, Макрон и Путин нагнут нашего колбасного пианиста, до уровня половой тряпки.... так что произвище Моника Зеленски - это не самое худшее, что его ожидает....
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Формат после разведения, разведение после 7-ми дней затишья... Затиштя даже суток нет, знач нормандформат будет после смерти пуйла
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Почитал комментьі - соя и русотролли сплошняком , ну еще несколько дураков.
Путина на саммит тянут за уши , он упирается , потому , как его там будут нагибать втроем. Встреча , впервьіе , по инициативе Украиньі, все будет нормально. Хуже єтого болота , точно , не будет.
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Сашик - ти ТУПИЙ або проплачений зебіл ! Ніхто тепер не буде " нагибать " рашку - бо
ЗЕБІЛИ вибрали собі президентом клоуна ЧЛЕНОГРАЯ !! Европа хоче торгувати з московією
і ЧХАТИ вона хотіла на країну ЗЕБІЛІВ !!! Тому ніякої підтримки України небуде !!
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Сразу настораживает сказание преЗЕдентом "москва выдвигает условия"?! Так задвинь москве Украинско - национальные условия, что-бы у русишшвайнов голова не шаталась!Но нет, это зелёное комнатное растение не способно или не желает проявлять Украинскую политическую волю.
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На передовой солдаты уже не получают смс типа " Украинский солдат возвращайся домой к семье, лучше давай вместе воевать с кровавой хунтой братишка". А проходят в нового вида "Люди утомились від війни, відведення військ це запорука миру на Донбасі". Московская подлая сцикливая сволочь когда уже не имеет сил, начинает скулить и лгать о каком - то мире?! Нужно дожимать этих брехливых изворотливый лицемеров, но нет к власти пришли такие же брехуны и лицемеры, люди без рода и племени, а просто малоросийские жополизы.
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